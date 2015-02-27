«В тюрьмах бьют, чтобы подавить и подчинить себе волю человека»

Бывший узник туркменской тюрьмы, а ныне проживающий за границей Акмухаммед Байханов, в интервью радио «Азатлык» рассказал о том, каким избиениям и пыткам подвергаются граждане, оказавшиеся в местах лишения свободы. Интервью с человеком, который на себе испытал все ужасы пенитенциарной системы Туркменистана, было опубликовано на сайте azathabar.com 25 февраля.

По словам А. Байханова, каждый задержанный с первого дня своего ареста подвергается жестокому обращению и пыткам. Причем независимо от того, доказана его вина или нет. Бьют и пытают до тех пор, пока задержанный не даст признательных показаний по инкриминируемому ему обвинению. Таким способом сотрудники полиции и следователи давят на психику и парализуют волю человека, дабы подтвердить выдвинутые обвинения. Затем на задержанного «вешают» другие преступления, к которым он вовсе не причастен, а значит, пытки и избиения продолжаются до тех пор, пока человек не признается в совершении и этих преступлений.

«Наиболее жестоко обращались с задержанными во времена Сапармурата Ниязова, когда под тяжестью мыслимых и немыслимых обвинений многие люди превращались в политических заключенных. Среди тех, кого пытали и безжалостно избивали, был и я», — сказал А. Байханов.

В своем интервью бывший узник туркменской тюрьмы также поведал о том, как жестоко обращаются с человеком даже после оглашения приговора и этапа в места лишения свободы.

«Представьте, люди отбывают наказание в замкнутом и охраняемом пространстве зоны или закрытой тюрьмы и к ним время от времени посылают ОМОН. Задача одна: избить всех подряд, без разбору, избить просто так, для острастки, чтобы таким нечеловеческим обращением подавить и подчинить себе волю осужденных. ОМОН не только избивает, но устраивает «шмон» личных вещей осужденных, грабит, подчас оставляя людей практически без ничего, отбирая даже последнее», — рассказывает А. Байханов.

Избиения осужденных по политическим мотивам, по его словам, иной раз могли происходить по прямому указанию из Ашхабада. Так было во времена С. Ниязова. Если по радио «Азатлык» прозвучит имя политического заключенного Байханова, то в тот же день руководству тюремной охраны дается указание найти этого заключенного, где бы он ни находился, поместить в карцер и избить до полусмерти. Обычно карцер с семи часов вечера и до шести-семи утра закрыт, никто не может попасть туда. Это своего рода внутренняя тюрьма. Тем не менее, после таких указаний сверху двери открывались, и политзаключенного жестоко избивали. Выглядело это как месть за то, что, во-первых, прозвучавшую по радио информацию услышал сам Ниязов, во-вторых, за то, что международные организации интересуются судьбой узника. Такая практика избиений продолжается и по сей день, убежден А. Байханов.

Если кого-то в Туркменистане приговорили к длительному сроку лишения свободы по политическим мотивам, то и сам несчастный страдает от пыток и жестокого обращения, и его родственники подвергаются угрозам и преследованиям. Спецслужбы берут на учет всех близких осужденного. Жена, дети, братья и сестры, другие родственники – все подпадают под жесткий надзор. Начинают выяснять, кто из них где и кем трудится, где учатся его дети. На всех собирается обширное досье. Люди лишаются работы и изгоняются из вузов, на всех налагается запрет на выезд из страны сроком на 5-10 лет, для всех вводится ограничение на передвижение. Это тоже один из видов издевательства над людьми, потому что родственники политзаключенных не могут нигде трудоустроиться, им приходится зарабатывать на жизнь, чем придется. Это, порой, оказывается даже хуже физического воздействия, потому что влияет на всю семью, на детей, осложняет их жизнь и существование, сказал в интервью Акмухаммед Байханов.

Акмухаммед Байханов – туркменский предприниматель, поэт. В июне 2003 года его арестовали, а в сентябре осудили на 5 лет по статье 210 ч.1 «Недонесение» [Ныне статья называется «Несообщение о преступлении или его укрывательство» — прим. АНТ]. Предпринимателя обвинили в том, что он встречался в Москве с оппозиционером Авды Кулиевым и не сообщил об этом спецслужбам. В августе 2007 года благодаря письмам и содействию посольств и международных организаций, Байханов вышел на свободу. В марте 2013 года он покинул Туркменистан.