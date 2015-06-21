Трудовая миграция: Как не попасть в «черный список» невыездных?

Не секрет, что в Турцию в поисках работы едут тысячи наших соотечественников. В основном они трудятся нелегально: убирают дома, смотрят за детьми или за людьми с ограниченными возможностями, работают в сфере обслуживания или на стройплощадках. Не все из них нелегалы, у многих имеются все необходимые разрешительные документы. Опытные туркменские гастарбайтеры знают, как не попасться полиции, а если и попадешься, то всегда есть способ избежать депортации на родину.

Сегодня речь пойдет о людях, которым повезло меньше, кто по своему незнанию и неопытности вернулся в Туркменистан отдохнуть или повидать детей и навестить больных родителей и оказался в ловушке. Сейчас они жалеют о том, что решили приехать в домой, но поезд, как говорится, ушел – туркменская миграционная служба наложила на них запрет на выезд за пределы страны. Кто-то попал в «черные списки» на полтора года, кто-то на три и даже на пять лет. Редакция АНТ побеседовала с несколькими невыездными людьми, быть может, кому-то эти истории послужат уроком.

Свежий случай — тридцатичетырехлетняя Сурай из Марыйского велаята, выезжавшая в Турцию на заработки впервые и оказавшаяся невыездной совсем недавно. Жила и работала в стране без рабочей визы, ухаживала за престарелой парой в Стамбуле и, когда из дома пришли тревожные вести: болеет мама, — решила воспользоваться амнистией и поехать на встречу с родными.

С апреля 2014 года в Турции действуют послабления для иностранцев, нарушивших визовый режим или просрочивших вид на жительство. По сути, это и есть амнистия, позволяющая иностранцам выйти из тени, заплатив штраф. Одно условие: после уплаты иностранцы обязаны выехать из страны, а вернуться можно хоть на следующий день и легализоваться в течение десяти дней.

В аэропорту Стамбула Сурай заплатила штраф в размере 385 лир (143 доллара) и вылетела в Ашхабад, что, по ее словам, было роковой ошибкой. По прибытии в Туркменистан всех нарушителей с ее рейса, 15 человек, отвели в сторону, потребовав квитанции об уплате штрафа, а затем выяснили, почему те не возвращались и где там работали. После заставили под диктовку написать объяснительную. Суть такая: я выехал в Стамбул как турист, пробыл там больше положенного, потому что устроился на работу на фабрику и работал в течение такого-то времени.

Сурай говорит, что в Турции в паспорт никому из них не поставили никаких отметок ни о нарушении визового режима, ни о депортации, ни об уплате штрафа. Но вся информация имеется у наших сотрудников паспортного контроля в компьютерах, и этого достаточно, чтобы к каждому применить статью 30 Закона «О миграции» и наложить запрет на выезд из Туркменистана на определенный срок. Сурай «попала» на полтора года.

По ее словам, невыездных, как она, в Туркменистане сотни. Главный вопрос, на который все они хотят найти ответ, почему в стране нет свободы въезда и выезда.

«И как нам теперь жить, если я — единственный кормилец в семье?! — спрашивает женщина. – В стране работы нет, детей кормить нечем, маме лекарства покупать не на что, даже в больницу устроить ее не смогла, но никому до этого нет дела! Да, мы нарушили визовый режим, но ведь не Туркменистана, а совсем другой страны! И заплатили за это штраф. Почему турков это устраивает, а вот туркменов нет? Им-то что до этого?!»

В законе «О миграции» в статье 30 перечисляются основания для временного ограничения на выезд граждан из Туркменистана, в том числе, если во время нахождения за границей гражданин нарушил законодательство страны пребывания (часть 1 пункт 9).

По словам Сурай, она не знала об этом законе, потому и спокойно приехала домой.

Женщина понимает, что незнание закона не освобождает ее от ответственности, и она, как и другие наши соотечественники, эту ответственность уже понесла, заплатив немалый штраф. Сурай не понимает другого: почему туркмены налагают запрет на выезд, если другая страна не против ее въезда?…

«Мне надо было, по примеру других иностранцев-нарушителей, поехать в Россию и через день вернуться обратно в Турцию. А теперь поздно».

Многие наши люди даже не в курсе, что им разрешено находиться в Турции без визы всего 30 дней, считает Сурай, никто при выезде из страны об этом не предупреждает, но вот стоит только пересечь туркменскую границу в обратном направлении, как их ставят в известность о нарушении.

Причем, по словам нашей собеседницы, если раньше запрет действовал только в отношении тех, кто направлялся в Турцию, то сейчас речь идет о запрете вообще на выезд из Туркменистана. Очевидно, власти поняли, что наши граждане покупают турвизы и выезжают в Россию, Иран и другие страны, а потом вновь возвращаются в Турцию, туда, где есть работа, где есть заработок и где иностранцам-нелегалам идут навстречу.

Некоторые наши читатели, наученные собственным горьким опытом, просят наш сайт написать что-нибудь вроде памятки тем, кто только рассматривает вариант поездки в Турцию с целью устроиться там на работу. Мы попробовали составить такую памятку. Если у наших читателей есть дополнения и другие советы, мы будем рады их опубликовать.

Если вы планируете долгосрочное пребывание за пределами Туркменистана, то настраивайтесь на то, что за все это время вы не сможете вернуться в свою страну ни при каких обстоятельствах. Старайтесь не нарушать визовый режим в Турции. Для этого вам необходимо через 30 дней покинуть страну минимум на 1 день. Лучше всего заранее оформить рабочую визу. Если вы все же просрочили время пребывания, вас скорей всего депортируют. Если же вы попали под амнистию, то после уплаты штрафа выезжайте в любом другом направлении, кроме Туркменистана, и, спустя минимум день, возвращайтесь обратно в Турцию. Выехать можно, например, в Грузию (виза приобретается без приглашения прямо на границе). Из Стамбула на рейсовом автобусе за 15-18 часов можно доехать до Батуми, там провести сутки и таким же способом вернуться в Стамбул. В случае, если вы приняли решение приехать в Туркменистан, будьте готовы в течение минимум 1,5 лет не иметь возможности покинуть страну.

Своим опытом вернуть право выезда из страны поделилась жительница Лебапа по имени Хатиджа.

«После истечения срока запрета на выезд нужно написать заявление в Государственную миграционную службу с просьбой разрешить выезжать за пределы страны. Ждешь ответа минимум два месяца. Потом несешь его в свою региональную миграционную службу. Там тебе устраивают настоящий допрос: куда собираешься ехать, с какой целью; предоставь патент на торговую деятельность, если за товаром, а также банковскую карту «Visa»; если с целью отдыха, то покажи путевку. Как будто человек не может организовать свой отдых сам или расплачиваться наличными, а только банковской картой, — возмущается Хатиджа. — В итоге получила разрешение на выезд не через полтора года, а через два…»

Каждый из тех, с кем нам удалось поговорить, задается одним и тем же вопросом: если государство не может обеспечить работой всех желающих, то почему всячески препятствует заниматься ее поиском там, где человек хочет?

«Привезенных из Турции денег мне хватило лишь на то, чтобы рассчитаться со всеми долгами, — пишет Сурай. – Что делать дальше — я не знаю. Люди совершают преступление, отбывают срок в тюрьме и чистыми выходят на свободу. Я тоже понесла наказание за нарушение визового режима, уплатив штраф Турецкому государству. Так почему же меня наказывают дважды, еще и в своей стране?»