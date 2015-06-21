Трудовая миграция: Как не попасть в «черный список» невыездных?

Не секрет, что в Турцию в поисках работы едут тысячи наших соотечественников. В основном они трудятся нелегально: убирают дома, смотрят за детьми или за людьми с ограниченными возможностями, работают в сфере обслуживания или на стройплощадках. Не все из них нелегалы, у многих имеются все необходимые разрешительные документы. Опытные туркменские гастарбайтеры знают, как не попасться полиции, а если и попадешься, то всегда есть способ избежать депортации на родину.
Сегодня речь пойдет о людях, которым повезло меньше, кто по своему незнанию и неопытности вернулся в Туркменистан отдохнуть или повидать детей и навестить больных родителей и оказался в ловушке. Сейчас они жалеют о том, что решили приехать в домой, но поезд, как говорится, ушел – туркменская миграционная служба наложила на них запрет на выезд за пределы страны. Кто-то попал в «черные списки» на полтора года, кто-то на три и даже на пять лет. Редакция АНТ побеседовала с несколькими невыездными людьми, быть может, кому-то эти истории послужат уроком.
Свежий случай — тридцатичетырехлетняя Сурай из Марыйского велаята, выезжавшая в Турцию на заработки впервые и оказавшаяся невыездной совсем недавно. Жила и работала в стране без рабочей визы, ухаживала за престарелой парой в Стамбуле и, когда из дома пришли тревожные вести: болеет мама, — решила воспользоваться амнистией и поехать на встречу с родными.
С апреля 2014 года в Турции действуют послабления для иностранцев, нарушивших визовый режим или просрочивших вид на жительство. По сути, это и есть амнистия, позволяющая иностранцам выйти из тени, заплатив штраф. Одно условие: после уплаты иностранцы обязаны выехать из страны, а вернуться можно хоть на следующий день и легализоваться в течение десяти дней.
В аэропорту Стамбула Сурай заплатила штраф в размере 385 лир (143 доллара) и вылетела в Ашхабад, что, по ее словам, было роковой ошибкой. По прибытии в Туркменистан всех нарушителей с ее рейса, 15 человек, отвели в сторону, потребовав квитанции об уплате штрафа, а затем выяснили, почему те не возвращались и где там работали. После заставили под диктовку написать объяснительную. Суть такая: я выехал в Стамбул как турист, пробыл там больше положенного, потому что устроился на работу на фабрику и работал в течение такого-то времени.
Сурай говорит, что в Турции в паспорт никому из них не поставили никаких отметок ни о нарушении визового режима, ни о депортации, ни об уплате штрафа. Но вся информация имеется у наших сотрудников паспортного контроля в компьютерах, и этого достаточно, чтобы к каждому применить статью 30 Закона «О миграции» и наложить запрет на выезд из Туркменистана на определенный срок. Сурай «попала» на полтора года.
По ее словам, невыездных, как она, в Туркменистане сотни. Главный вопрос, на который все они хотят найти ответ, почему в стране нет свободы въезда и выезда.
«И как нам теперь жить, если я — единственный кормилец в семье?! — спрашивает женщина. – В стране работы нет, детей кормить нечем, маме лекарства покупать не на что, даже в больницу устроить ее не смогла, но никому до этого нет дела! Да, мы нарушили визовый режим, но ведь не Туркменистана, а совсем другой страны! И заплатили за это штраф. Почему турков это устраивает, а вот туркменов нет? Им-то что до этого?!»
В законе «О миграции» в статье 30 перечисляются основания для временного ограничения на выезд граждан из Туркменистана, в том числе, если во время нахождения за границей гражданин нарушил законодательство страны пребывания (часть 1 пункт 9).
По словам Сурай, она не знала об этом законе, потому и спокойно приехала домой.
Женщина понимает, что незнание закона не освобождает ее от ответственности, и она, как и другие наши соотечественники, эту ответственность уже понесла, заплатив немалый штраф. Сурай не понимает другого: почему туркмены налагают запрет на выезд, если другая страна не против ее въезда?…
«Мне надо было, по примеру других иностранцев-нарушителей, поехать в Россию и через день вернуться обратно в Турцию. А теперь поздно».
Многие наши люди даже не в курсе, что им разрешено находиться в Турции без визы всего 30 дней, считает Сурай, никто при выезде из страны об этом не предупреждает, но вот стоит только пересечь туркменскую границу в обратном направлении, как их ставят в известность о нарушении.
Причем, по словам нашей собеседницы, если раньше запрет действовал только в отношении тех, кто направлялся в Турцию, то сейчас речь идет о запрете вообще на выезд из Туркменистана. Очевидно, власти поняли, что наши граждане покупают турвизы и выезжают в Россию, Иран и другие страны, а потом вновь возвращаются в Турцию, туда, где есть работа, где есть заработок и где иностранцам-нелегалам идут навстречу.
Некоторые наши читатели, наученные собственным горьким опытом, просят наш сайт написать что-нибудь вроде памятки тем, кто только рассматривает вариант поездки в Турцию с целью устроиться там на работу. Мы попробовали составить такую памятку. Если у наших читателей есть дополнения и другие советы, мы будем рады их опубликовать.
- Если вы планируете долгосрочное пребывание за пределами Туркменистана, то настраивайтесь на то, что за все это время вы не сможете вернуться в свою страну ни при каких обстоятельствах.
- Старайтесь не нарушать визовый режим в Турции. Для этого вам необходимо через 30 дней покинуть страну минимум на 1 день. Лучше всего заранее оформить рабочую визу.
- Если вы все же просрочили время пребывания, вас скорей всего депортируют. Если же вы попали под амнистию, то после уплаты штрафа выезжайте в любом другом направлении, кроме Туркменистана, и, спустя минимум день, возвращайтесь обратно в Турцию. Выехать можно, например, в Грузию (виза приобретается без приглашения прямо на границе). Из Стамбула на рейсовом автобусе за 15-18 часов можно доехать до Батуми, там провести сутки и таким же способом вернуться в Стамбул.
- В случае, если вы приняли решение приехать в Туркменистан, будьте готовы в течение минимум 1,5 лет не иметь возможности покинуть страну.
Своим опытом вернуть право выезда из страны поделилась жительница Лебапа по имени Хатиджа.
«После истечения срока запрета на выезд нужно написать заявление в Государственную миграционную службу с просьбой разрешить выезжать за пределы страны. Ждешь ответа минимум два месяца. Потом несешь его в свою региональную миграционную службу. Там тебе устраивают настоящий допрос: куда собираешься ехать, с какой целью; предоставь патент на торговую деятельность, если за товаром, а также банковскую карту «Visa»; если с целью отдыха, то покажи путевку. Как будто человек не может организовать свой отдых сам или расплачиваться наличными, а только банковской картой, — возмущается Хатиджа. — В итоге получила разрешение на выезд не через полтора года, а через два…»
Каждый из тех, с кем нам удалось поговорить, задается одним и тем же вопросом: если государство не может обеспечить работой всех желающих, то почему всячески препятствует заниматься ее поиском там, где человек хочет?
«Привезенных из Турции денег мне хватило лишь на то, чтобы рассчитаться со всеми долгами, — пишет Сурай. – Что делать дальше — я не знаю. Люди совершают преступление, отбывают срок в тюрьме и чистыми выходят на свободу. Я тоже понесла наказание за нарушение визового режима, уплатив штраф Турецкому государству. Так почему же меня наказывают дважды, еще и в своей стране?»
17 комментариев к записи «Трудовая миграция: Как не попасть в «черный список» невыездных?»
Я одного не понимаю — почему люди не жалуются в прокуратуру, в генпрокуратуру, в мин юстиции, ОБСЕ, ООН по правам человека. Жалобу одного не может и не заметят, но когда масса — это невозможно не заметить.
Это и есть самое сложное и практически невозможное в данной стране — организовать людей. Народ боится последствий обращений в такие инстанции, как ОБСЕ и ООН, а обращаться в местные органы власти бесполезно — все жалобы вернутся тем, на кого человек жалуется. Замкнутый круг, одним словом…
по приезду в туркменистан, я являюсь свидетелем того что к лицам которые нарушили действующее законодательство страны пребывания, применяется административный штраф. у людей отбирают паспорта и не возращают их владельцам. В Кодексе об административных правонарушениях Туркменистана отсутсвует норма по которой можно было применять штраф. Если здесь разбираться в данном случае, то можно выявить нарушения со стороны государственных. А именно превышения своих должностный обязаностей. В данном случае рекомедуется всем гражданам не платить штраф, и обращаться в органы прокуратуры. При этом обязатаельном порядке требовать
1) протокол об административном правонарушении
2) поставовления об администратвином правонарушении
3) в случаях когда паспорт не возращается обратно владельцу в случае не оплаты штрафа, письменно зафиксировать данный случай. записать ФИО лица котрый изъял паспорт. Наличие свидетелей.
При разбирательстве данного вопроса по заявлению потерпевшего лица, органы прокуратуры должны вынести решение об отмене протокола и постановление. Привлечь работников миграционный службы к дисциплинарной ответественности.
Необходимо понять и донести до наших граждан, что нарушая визовый режим иностранного государства, к ним применяется меры со стороны страны пребывания. При пересечении государственный границы Туркменистана, гражданин не совершает никакого административного нарушения.
Также рекомендуется обращаться в Меджлис Туркменистана и записаться на прием к депутату и сделать как устной так письменной формах обращения. Довести до сведения о незаконных действиях со стороны работников миграцинной службы.
Кроме этого, лицам которые ищут работу за пределами Туркменистана, в первую очередь надо начинать искать раюоту в Туркменистане. Если такие лица в письменном порядке будут обращаться в местную администрацию и регистрироваться на бирже труда о том что они не могут трудоустроиться, то по закону и согласно Конституции, государство ОБЯЗАНО их трудоустроить. После письменного обращения и регистрации на бирже труда, такие лица должны каждый день по истечении 3 трех месяцев писать письма Президенту Туркменистана и курьирущему заместителю по вопросам экономики о сложившейся ситуации. Когда наши граждане научатся письменно обращаться и фиксировать свои обращения, поверьте что их проблемы будут решаться. Если такой механизм будет запущен массово на всех уровных, поверьте что государственный чиновки будут создавать рабочие места. В случае если государственно не сможет вас трудоустроить, необходимо обращаться в Меджлис Туркменстана чтобы разработали механизм о выплате пособий по безработице.
Murat, вы все правильно написали. Но наши люди юридически абсолютно безграмотны плюс на это накладывается страх. Предлагаю Альтернативным новостям проводить юридический ликбез и начать можно с комментария Мурата, а потом привлекать юристов. Ваш сайт читают уже более 7000 человек, понятно, что многие живут за пределами ТМ, но есть и туркменистанцы, им нужен этот ликбез, надо обучать народ правовым нормам, как постоять за себя. Хорошая идея, я считаю.
Поехать в россию нужен загранпаспорт и виза и авиабилет ! Сурая наше люди в турций 90% нет загранпаспорт или вобще паспорт …..
Кто хочет работат в турция получите годовой турецкий виза .
А чё жаловаться, сказано же — всё по букве закона!
предлагаю составить проблемы которые сталкиваются наши граждане в туркменистане. например:
1) получение общегражданского паспорта — перечень документов чтобы сдать и сроки рассмотрения с момента подачи
2) получение биометрического паспорта — сроки рассмотрения и перечень документов
3) не законные требование работников Хякимликов к гражданам Туркменистана
4) вопросы прописки
5) вопросы трудоустройства
6) незаконные действие государственных чиновников
7) и тд.
Надо сделать какие то шаблоны писемь где граждане проставь свои ФИО, будут их направлять и ждать ответы.
Необходимо разработать механизм анонимно обратной связи. Создать общество студентов-юристов которые будут помогать писаь грамотно письма и давать советы по дальнейшим действия. Есть новый принятый Закон Туркменистана «О противодействии коррупции» и вней прописана хорошая норма, требование государственного чиновника должно быть сторго в соответствии с Законами Туркменистана, т.е. надо научиться нашим гражданам спрашивать у гос чиновника определенную статью Закона в рамках которго он требоваюет. Когда он покажет, вы должны убедиться что его требование соответствует норма и букве Закона. В случае когда гос чиновник откызвается предоставить информацию в отношеннии конкректной статьи Закона, он подпадает поддействие Закона «О противодействии коррупции» и надо фиксировать его ФИО и обращаться в прокуратуру на предмет наличия признаков уголовного преступления.
Полностью согласен. Хуже всего, что у людей даже нету желания потребовать свои права.
Deistvitel’no, ved’ est’ u sotrudnikov Habartm.org gramotnye yuristy, kotorye zhili v Tm i znayut obstanovku (seichas zhivut v ES). Takoi likbez i imenno s obrazcami (shablonami) kak vozduh nuzhen v Tm. Esli hotya by odnomu-dvum pomozhete — uzhe ochen’ horosho. Bol’shaya pros’ba Ruslan — organizuite eto delo. Pozhaluista
Просто нужно соблюдать закон/конституцию Туркменистана. Вы получили туристическую визу скажем на 20-30 дней а прожили там 2 месяца. Ну да, вы заплатили штраф (по закону Турции) там то все хорошо, а вот что должны думать наше правительство? Что вы там делали? Кем вы работали? А может вы стали частью преступной организации и от вас грозит опасность! Вот почему все это делается. Правительство наше, правильно все делает! Хотите работать? Ради Бога, работайте, только сделайте рабочую визу, соблюдайте закон и Турции ну и конечно же Туркменистана тоже.
Добрый день, а подскажите пожалуйста, это касается только тех кто возвращается с Турции с просроченной визой?
Я за мужем за гр. Украины и у меня на данный момент просрочена виза. Не могу оформить ВИД на жительство т.к. влетела не потому типу визы… Вылететь во время не смогла, т.к. работа семья и т.д.
Тут я нахожусь как гр Туркмении состоящий в браке с гр. Украины более 5 лет.
Осенью собиралась лететь домой в гости к родным, что меня ждет по прилету на границе Туркмении?
Наргиза, ты не там спрашиваешь, тебе нужно в Туркменское посольство с Украине илы же Миграционную визовую службу. там тебе помогут по твоей теме.
уважаемый корреспондент, а вы не пытались взять интервью с Миграционной службы и уточнить суть причиу нарушения визовой системы.
ведь вашем статьи только отом как мы сами осознательно работаем загранице гдето нарушая законы и заежая народину жалуемся в том что им светит депорт.
ведь некоторые даже забывают свой родной язык.
даже вы сами уважаемый кореспондент пишите о робочих загранице без уважения кним.. в этом тексте:
»В основном они трудятся нелегально: убирают дома, смотрят за детьми или за людьми с ограниченными возможностями, работают в сфере обслуживания или на стройплощадках.
»помощницы по дому(Домработница) или няни.
дууурдом… я вот тоже в турции, сижу читаю . честно говоря шокирован всему тому что сейчас происходит на моей родине. но я слава богу с визой. но теперь буду знать что делать и куда ехать, если виза кончается…статья интересна. поставил в статус в одноклассниках, куча друзей кто так же как и я в Стамбуле.. редакции спасибо огромное. с вами я всегда в курсе событий.
Здравствуйте я тоже попала точно в такую ситуацию :с 2011_2014года я работала в Стамбуле по семейным обстаятельствам вернулась в Туркменистан заплатив штраф 4.950 турец лир (2.500$).По приезду в Туркменистан мне поставили депорт 1год 6 мес. В 2015году 8декабря закончился срок депорта, также написала письмо в Ашгабат миграционную службу через месяц пришел ответ «каждый житель Туркменистан имеет право на выезд за рубеж, Но если вы не сможете выехать мы не отвечаем за это «. И я в 2016г 8 апреля купила билет в Турцию и еще у меня было гостевой приглашение от турецкой семьи , но к сожалению меня не выпустили за пределы Туркменистан. На вопрос почему мой срок депорт прошел, они не отвечают или просто говорят не положено. Это без закона нет никаких оснований.
Скажите, что тогда ждет гражданина ТМ если он/а въехали в РФ из ТМ еще до визового режима и не могут на месте легализоваться. Что ждет в ТМ?
Здравствуйте! Если человека депортировали из Европы после отказа в убежище, его тоже ждут эти сроки запретов?