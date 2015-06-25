Туркменбаши: Город, приходящий в запустение (фото)

Новые фотодокументы из города Туркменбаши, присланные нашими источниками, свидетельствуют о том, что город на Каспии влачит жалкое существование. Рядом с помпезной туристической Авазой с серией беломраморных отелей и голубых ванн бассейнов, улицы, дома и дороги бывшего Красноводска напоминают трущобы, где коммунальная инфраструктура годами не видела ремонта, а местные жители каждый день испытывают острую нехватку питьевой воды. И это далеко не все проблемы жителей западного региона Туркменистана.

Район железнодорожной больницы (улицы Гоголя и Нагорная) напоминает место, куда упали авиабомбы или артиллерийские снаряды, хотя войны здесь, слава Богу, не было. Вглядитесь в эти снимки: ни нормальных дорог, ни тротуаров, ни детских игровых площадок. Все, что запечатлено на фотографиях наших читателей и еще осталось за кадром, результат абсолютного бездействия хякима города, его заместителей и других чиновников, занятых, по словам красноводчан, дележом прибыли от морского порта и строительством объектов, не являющихся первой необходимостью жителей города. Облеченные властью люди здесь попросту не появляются, а значит не нужны ни дороги, ни канализация, ни водопровод. Не пролегает по этим трущобам и маршрут первого лица государства, хотя он довольно часто наведывается в западный регион страны. Президент, на вмешательство которого в сложившуюся ситуацию так рассчитывают красноводчане, предпочитает любоваться своим детищем – курортной зоной Авазой.

Нехватка воды в Красноводске, да и во всем Балканском велаяте – отдельная тема. В нынешние жаркие дни жителям подают воду в квартиры через день по вечерам на 3-4 часа. В день среды 24 июня воды нет уже четвертые сутки. В районе нового аэропорта живительной влаги не бывает и того дольше — и неделю, и десять дней.

Люди жалуются – пишут, звонят даже в Ашхабад, но никому до этой проблемы нет дела. Одна жительница города Туркменбаши, описывая жизнь своей семьи у моря без воды и света, рассказала, что ей приходится собирать в баул накопившее грязное белье и отправлять родственникам в Ашхабад, чтобы те там постирали.

В условиях острого дефицита водопроводной воды горожане озабочены тем, как запастись ею любым возможным способом. Если кран в доме вдруг оживает, то члены семьи бросают все дела и бегут наполнять имеющиеся в доме емкости. В ход идет все — от пластиковых бутылей, кастрюль и тазиков до ванн, бочек, цистерн и резервуаров.

Последние люди держат на улице. Есть и такие, кого не устраивают даже цистерны, и они, как настоящие кумли – люди песков, построили подземные хранилища-сардобы для временного содержания воды. Это вырытые и забетонированные резервуары, которые затем дополнительно обкладываются кафелем, чтобы драгоценная живительная влага не просачивалась в землю.

Вода в кранах ржавая, грязная, а в резервуарах она и вовсе гниет. Прежде чем использовать такую воду, люди дают осесть всей грязи и затем уже употребляют ее, потому что другой нет.

Создать запас воды – полдела. Надо еще позаботиться о том, чтобы она поступала в дома и квартиры. И поскольку городские власти ничего в этом плане не делают, проблему водоподачи местные жители решают самостоятельно за счет собственных ресурсов.

Система водоснабжения «по-красноводски» выглядит так: от каждого внешнего резервуара на улице вода с помощью электрических насосов поступает в квартиры по белым пластиковым трубам. Это своего рода разводящая сеть допотопной системы водоснабжения. Трубы разного диаметра, электрокабели, провода в хаотическом порядке проложены буквально на каждом шагу. Они пересекаются, расходятся, тянутся во все квартиры. Поэтому стены всех этажных домов, словно паутиной, опутаны такими трубами.

Глядя на все эти экстремальные условия проживания, складывается впечатление, будто оказался на каком-то испытательном полигоне, где людям сказали: выживайте кто как сможет. Но это не полигон, это реальность сегодняшнего города Туркменбаши, но жители его на самом деле проходят своеобразный тест на выживание.

Редакция АНТ обратилась к читателям с просьбой рассказать о своей жизни в городе у моря. Вот отрывок из одного из полученных нами сообщений:

«Уже пятый день стоит жуткая жара. О том, что показатели термометра подскочили за 45-градусную отметку, жители догадываются по тому, как работает система электроснабжения, а именно по постоянным скачкам напряжения в сети. Сегодня, например, в течение 10 минут напряжение 4 раза сильно скакнуло. Очень боюсь за электроприборы – они часто выходят из строя, а это для нас новые расходы. Звоню в электросеть, называю адрес. Пообещали приехать проверить, да только что толку-то, если трансформатор 1960 года выпуска. Рядом установлен другой, новый, но он не подключен. На вопрос, почему, получила ответ: пока старый не сгорит, новый не подключим. А напряжение скачет и прыгает, лампочка то тускнеет и вот-вот погаснет, то резко становится невозможно яркой».

Помимо проблем с водой и электричеством, жители приморского города сетуют на плохую экологическую ситуацию. Некогда свежий морской воздух заметно испортился после того, как на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов стали наращивать объемы производства полипропилена, идущего на экспорт.

«Многие страдают заболеваниями дыхательных путей, прибавилось количество астматиков, все чаще люди заболевают раком. Жаловаться куда-то или кому-то бесполезно, так как полипропилен сейчас важнее здоровья тысяч людей», — пишет другой житель Туркменбаши.

Еще один проблемный аспект города – это чрезмерная дороговизна продуктов на местном рынке. Некоторые наши читатели винят в этом приезжих из других областей страны, в частности, из Дашогуза, которые сотнями работают на стройках Авазы.

«Их стало так много, что они теперь составляют половину всего населения нашего города. Местные говорят так: если всех трудовых мигрантов отправить домой, то и цены на базаре придут в норму, и на работу устроиться станет легче», — пишет наш читатель.

Но сами приезжие своей вины не чувствуют. Они говорят, что приехали сюда, оставив надолго дома и семьи не от хорошей жизни, а потому, что в том же Дашогузе дефицит рабочих мест.

В этом репортаже мы рассказали далеко не обо всех проблемах города у моря. В следующих материалах мы затронем еще одну головную боль красноводчан – ужасное состояние дорог, вернее, их отсутствие. А пока местные жители вопрошают, как при наличии таких проблем проходит день хякима и его заместителей, среди которых наверняка есть ответственные за решение социальных вопросов красноводчан.

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