«Я наконец-то свободна!» Азиза Петро с сыном покинули Туркменистан

По сообщениям Майка Петро — гражданина США, три последних месяца добивавшегося разрешения на выезд из Туркменистана своей супруги и двух детей, Азиза Петро вместе с сыном смогли благополучно покинуть страну.

Все стало известно 23 сентября, за 1 день до отъезда президента Туркменистана в США для участия на юбилейной Генассамблее ООН. В этот день Азизе позвонили из миграционной службы в Туркменабаде и сообщили о том, что у них для нее есть хорошие новости, и она должна немедленно подойти к ним. В офисе миграционной службы внесли в компьютер все ее данные, после чего объявили, что президент подписал ее заявление о выходе из гражданства и сделал это еще до…своего отъезда на Авазу для проведения Совета старейшин (10 сентября).

Затем Азизу направили в местное управление внутренних дел, где у нее забрали туркменский паспорт и выдали соответствующую справку. Оплатив в банке госпошлину, Азиза вернулась в миграционную службу, после чего в ее и сына американские паспорта наклеили выездную визу, действительную до 2 октября. Визы обошлись в 70 долларов США.

Напомним, гражданка Туркменистана и одновременно США Азиза Петро подала заявление о выходе из гражданства Туркменистана в посольстве этой страны в Вашингтоне и в июне 2015 года приехала вместе с дочерью и сыном – гражданами США повидать родственников. Обратно семья планировала уехать 1 июля, но в аэропорту Ашхабада их задержали и запретили вылет, заявив, что заявление о выходе из гражданства должен подписать сам президент, только после этого можно покинуть страну.резидент подписывает такие заявления всего два раза в год. Женщине посоветовали просто сидеть и ждать.

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Семья Петро обратилась за помощью к правительству США, однако в американском посольстве Азизе посоветовали «молить власти Туркменистана о разрешении на выезд».

«Дипломаты сказали ей, что они бессильны, пока президент страны не подпишет её заявление», — писал отец семейства Майк Петро в Фейсбуке.

В субботу утром, 26 сентября, Азиза вместе с сыном вылетела в Москву, а оттуда через Франкфурт, в США.

«Я хочу сказать, что я наконец-то свободна, — сообщила нам Азиза, находясь в московском аэропорту «Домодедово». — Спасибо вам за вашу помощь и вашу работу, она очень важна для Туркменистана и его народа»!