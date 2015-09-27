«Я наконец-то свободна!» Азиза Петро с сыном покинули Туркменистан

По сообщениям Майка Петро — гражданина США, три последних месяца добивавшегося разрешения на выезд из Туркменистана своей супруги и двух детей, Азиза Петро вместе с сыном смогли благополучно покинуть страну.
Все стало известно 23 сентября, за 1 день до отъезда президента Туркменистана в США для участия на юбилейной Генассамблее ООН. В этот день Азизе позвонили из миграционной службы в Туркменабаде и сообщили о том, что у них для нее есть хорошие новости, и она должна немедленно подойти к ним. В офисе миграционной службы внесли в компьютер все ее данные, после чего объявили, что президент подписал ее заявление о выходе из гражданства и сделал это еще до…своего отъезда на Авазу для проведения Совета старейшин (10 сентября).
Затем Азизу направили в местное управление внутренних дел, где у нее забрали туркменский паспорт и выдали соответствующую справку. Оплатив в банке госпошлину, Азиза вернулась в миграционную службу, после чего в ее и сына американские паспорта наклеили выездную визу, действительную до 2 октября. Визы обошлись в 70 долларов США.
Напомним, гражданка Туркменистана и одновременно США Азиза Петро подала заявление о выходе из гражданства Туркменистана в посольстве этой страны в Вашингтоне и в июне 2015 года приехала вместе с дочерью и сыном – гражданами США повидать родственников. Обратно семья планировала уехать 1 июля, но в аэропорту Ашхабада их задержали и запретили вылет, заявив, что заявление о выходе из гражданства должен подписать сам президент, только после этого можно покинуть страну.резидент подписывает такие заявления всего два раза в год. Женщине посоветовали просто сидеть и ждать.
Жена и ребенок американца Майка Петро до сих пор остаются невыездными в Туркменистане
Несмотря на заверения Госдепа о поддержке своих граждан за рубежом, Майк Петро реальной помощи от американских властей не получает
Семья Петро обратилась за помощью к правительству США, однако в американском посольстве Азизе посоветовали «молить власти Туркменистана о разрешении на выезд».
«Дипломаты сказали ей, что они бессильны, пока президент страны не подпишет её заявление», — писал отец семейства Майк Петро в Фейсбуке.
В субботу утром, 26 сентября, Азиза вместе с сыном вылетела в Москву, а оттуда через Франкфурт, в США.
«Я хочу сказать, что я наконец-то свободна, — сообщила нам Азиза, находясь в московском аэропорту «Домодедово». — Спасибо вам за вашу помощь и вашу работу, она очень важна для Туркменистана и его народа»!
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>> «Спасибо вам за вашу помощь и вашу работу, она очень важна для Туркменистана и его народа»!»
Помощь была оказана Азизе — гражданке США, а не гражданину Туркменистана. А помощи от США народу Туркменистана никакой. Наоборот больше вреда, так как они полностью поддерживают режим ради достижения своих личных целей в регионе.
Супер, теперь можете только по американскому паспорту ездить к нам! Только как-то странно выехали вы в Россию, а скажем не в Турцию, куда два рейса в день и виза не нужна, чтобы менять рейсы…
скорее всего билеты через москву дешевле чем через стамбул/ иногда самолет турецких авиалиний летит из сша в москву с остановкой в стамбуле/ и стоит дешевле если вы купите билет до стамбула на это же число/
ProvinciaL вы читали речь Президента Обамы? Он сказал — «Я отдаю себе отчет в опасностях, которые стоят перед нами. Наша страна обладает могущественными вооруженными силами, и мы не замедлим в плане защиты своих друзей, если это потребуется»
Кто-то ранее писал об угрозе с юга и что Туркменистан должен обратится к России/ Обама четко дал понять что США поможет в том числе и Туркменистану/
Разве безопастность и мир в Туркменистане это не помощь? Я уже не говорю о выделяемых грантах и иной помощи которую оказывают США Туркменистану/
Dervish,
>> Разве безопастность и мир в Туркменистане.
О какой безопасности вы ведете речь? Кажется наши понятия о безопасности сильно различаются, ооооочень сильно.
Гражданам Туркменистана угроза со стороны местных властей в разы (тысячи раз) больше чем со стороны якобы талибов или ИГИЛ.
Я, гражданин Туркменистана, не могу ночью выйти и пройти по улице — откуда не возьмись появляются дикари в руках с рациями и забирают для якобы выяснения личности. Всякий раз когда захожу в аэропорт бог знает выпустят или нет, не выпускают без объяснений причин. Вокруг и везде коррупция, доходы граждан значительно снизились. Стабильности на рынке труда нет. Не знаешь когда компанию закроют или уволят…короче можно перечислять до утра. И ГДЕ ТУТ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ!!!!!?????
ProvinciaL вечерами я постоянно выходил на прогулку в центре города где жил одно время а также в районе новых районнов/ В обоих районнах никто ни разу не только как вы пишите //забрал// но даже не подошел ко мне/
На счет ваших слов — //Не знаешь когда компанию закроют или уволят…// я не знаю в какой компании вы работаете но если ваша компания востребована то можно не беспокоится/ В так называемом западном мире — оюли работающие в компаниях ежедневно нервничают — может они потеряют работу — вдруг приедт супервайзер с коробкой в руках/ Будет стоять над тобой чтобы ты собрал свои вещи и больше ты никогда не сможешь зайти в офис/
Вы не цените работу правохранительных органов которые несут службу и охраня/т ваш покой/ Допустим когда вы будете идти поздно ночью и вам дорогу преградят хулиганы и ваше жизнь будет в опасности вы будете искать глазами тех — кто как вы пишите ходят с рациями/
Вы счатсливый человек который не опосаясь за свою жизнь может вечерами и даже ночью пройти по городу/
Для вашего сведения в той же Москве вас не только ограбит или нанесет телесные повреждения хулиган но проверят регистрацию сотрудники милиции и если вы приезжий могут для плана что-то подкинуть/ Все зависит от вашей внешности и умения разговаривать с теми кто подшел к вам/ В лучшем случае оштрафуют — в свой карман/ Этим летом мне пришлось наблюдать как возле метро орудовали двое в форме/
Поэтому вы должны радоваться что живете в Туркменистане где можете не опасаться что вас ограбят или нанесут вред здоровью/ Если бы вы жили в России вы не чеувствовали себя в безопастности/
A zachem s gavnom sravnivat? Pochemu ne sravnivaesh s jiznyu v Shveycarii ili Irlandii naprimer?
Таких как Азиза надо гнать из Туркменистана, не нужны там такие предатели. Вскормленная и воспитанная в ТМ вернувшись она вела себя как чужестранка. За «американскую мечту» продала Родину. Это к тому, что она сказала: «я наконец-то свободна». Она что в тюрьме арестованная была или у себя на Родине вокруг своих родных спкойно жила всё это время? Могла бы подождать пол годика и не раздувать свою личную проблему до мировых масштабов. Какая бы ни была обстановка в ТМ, он для меня остаётся Родиной и будучи там я никогда не скажу что я в заперти. Вот таких как Азиза и Кяризов называют националпредателями.
Молча завидуй Студент,,,, не дай Бог тебя так же оторвать от семьи на несколько месяцев, я бы посмотрел как ты пел по другому,,, или мало тот же Кяризов сделал для Туркмении, который не дал исчезнуть одной из самых дорогих пород лошадей на планете, и за все это такая вот благодарность, что не поскупились даже на покушение ребёнка ,,,,,, не забудь попросить благодарность за свой абзац, может и перепадёт что нибудь из барского стола в виде упразднения льгот на ЖКХ,,,,, патриот!!!
студент — тебе еще учиться и учиться. мышленние у тебя как у человека в первообытном строе. читай и развивай свой ум, пока есть возможность за пределами тм.
Студент таким словом как — //националпредателями// вы не имели право назвать человека который приехал в Туркменистан и не смог выехать/ У кажлого человека есть свои дела и приезжая в отпуск он намеревается своевременно вернутся в страну в которой он проживает/ Есть такие люди которые скорее всего из зависти называют людей которые по разным причинам иммгрировали/ Надеюсь что у вас нет зависти и вы из-за молодости повторили это слово/ Те кто живет в США если едут в Туркменистан практически 20-24 часа летят на родину не каждый выдержит такой длительный перелет/ Ни у каждого есть материальные возможности примерно ($ 1200 1500) за один билет/
Если человек приезжает к себе на Родину он наверно больший патриот чем некоторые кто живет без выездно/ В нашем случае надо было перед выездом просмотреть сайт посольство США(обычно госдеп рекомендует знакомится с сайтом посольства США страны куда граждане намереваются поехать) в этом случае человек более взвешенно подошел бы к вопросу связанному с поездкой/
Поздравляю от души! Отделалась наконец то от этой страны палаток и казанов! Счастья и удачи!
Вера, причем тут страна, не нужно людей унижать, если у вас жаба в груди на Туркменистан. Научитись пожалуйста говорить ясно, если есть притензии говорите их тому кто виноват, а не так оскорблять всю страну из-за произвола властей? Покажите нам тут страну где нет произвола властей вообще?
Студент,
Во первых, вскормили и воспитали меня родители, да и других подогревали взятками, ведь там без этого ни куда.
Во вторых, что ты имеешь ввиду «вела себя как чужестранка»
В третьих, я люблю Туркменистан, только поэтому хотела поехать туда да ещё и деток своих взяла показать им где я родилась и выросла. И чтоб они вместе со мной поклонились могилке моей Мамы. Я всегда учу своих детей уважению и любви. Сама была воспитана в том же духе. А приехав туда столкнулись с такой проблемой.
И ещё хочу добавить что СМИ мирового масштаба организовал мой любящий муж и переживающий отец моих детей. Имеет ПОЛНОЕ на это право защищать свою семью. Вот если тебе и твоей семье «посчастливится» оказаться на нашем месте, у тебя будет возможность сидеть и молчать тихо в тряпочку.
Я не считаю себя предателем Родины. Её у меня вырвали. Если на то пошло то конечно же я всегда буду на стороне своих детей и семьи. Ни одна Нормальная МАТУШКА , даже Родина , не запереть своим детям приезжать и навещать. МАТЕРИ всегда любят и ждут.
Азиза. я очень рад за Вас. Сам я тоже из тех республик с рабским менталитетом и с сожалением должен признать что окажись кто нибудь из простых людей из того региона в роли бая он или она бы обращались с остальным населением так-же. В их глазах Вы не покорный раб который посмел вырваться из этого ига. А на мнение «студента» плевать это есть просто тролль-раб. Счастья Вам и Вашей семье, не надо туда возвращаться, так как низкие люди очень мстительны.
однажды меня чуть не сняли с самолета изза сына.Пристали-докажи что он твой сын.а я не взяла св-во о рождении.когда наконец я сказала,а зачем,у него паспорт уже есть наконец включили мозги.
Студент лучше бы молча сидел пеньдель безмаз.говый вот и сам сидишь в этой дыре вот и сиди молча лашара