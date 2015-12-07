У участников Совета старейшин и носки должны быть одинаковые

Туркменское телевидение сообщило о состоявшемся 4 декабря в Ашхабаде Маслахате – заседании Совета старейшин. Как известно, на него приглашаются делегаты со всех областей страны. О том, как власти на местах готовят участников к этому мероприятию, в интервью радио «Азатлык» рассказал житель дехканского объединения Йениш Серхетабадского района Марыйского велаята по имени Агаджума.

— Не знаю, как это происходит в других местах, но в нашем районе на такие маслахаты всегда едут одни и те же люди. Их никто не выбирает и никто за них не голосует. Но нынче, слышал, в состав участников заседания включили нового человека, который позднее почему-то отказался от поездки в Ашхабад. Говорят, что просто не захотел, якобы занемог. Так что и в этом году на Совет старейшин отправили тех же самых людей, что и раньше, — сказал Агаджума.

Старейшина рассказал о том, как готовят стариков к мероприятиям подобного рода. Всё начинается примерно за полгода до самого заседания. Особое внимание обращается на внешний вид участников. Обязательное условие: все должны носить одинакового цвета рубашки, доны (национальные халаты), обувь, даже носки у всех должны быть стандартные. А вот проблемы в жизни района или велаята никого не волнуют. Отобранных стариков организованно отправляют к месту проведения совета. Все пребывание расписано строго по часам, никакой самодеятельности. По возвращении обратно каждый восторженно рассказывает о том, как их встречали, чем угощали, в каких шикарных гостиницах размещали, какими одаривали подарками.

По словам собеседника радио, каждый участник за свои деньги приобретает рубашку, халат и обувь заранее оговоренного цвета. Все это обходится примерно в 600 манатов (170 долларов США). Перед самой отправкой участников собирают в велаятском хякимлике, выстраивают в ряд и проверяют внешний вид каждого старика.

— Надо заметить, что свои расходы на покупку одинаковой одежды участники совета старейшин окупают врученными им ценными подарками. Я знаю, что с совещания старейшин участники возвращались с дорогими часами, телефонами, всякими бытовыми электроприборами и кухонной утварью в красивой упаковке. Года два назад кто-то специально подсчитал стоимость подаренных вещей и оказалось, что вышло аж под тысячу долларов. Вещей в коробках так много, что их по домам участникам маслахата доставляет специальная служба, — сказал Агаджума.

По его словам, на совещание отправляются статные, с бородой, в целом неплохие и уважаемые люди. Но ни один из них не осмеливается поднять на совете актуальную для каждого тему, сказать о недостатках в жизни, с которыми сами же сталкиваются каждый день.

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— Бывает, люди просят тех, кто едет в столицу, поднять насущный вопрос. Однако заметно, как старик начинает нервничать, когда односельчане просят его говорить правду. Некоторые признаются, что никто им не предоставит такого шанса, да и не нужна им эта головная боль. Один из старейшин так и сказал: зачем мне это надо, когда весь народ молчит?! А я считаю, — добавляет Агаджума, — что незачем тогда проводить подобные совещания, если все равно на них не высказывается мнение народа, не решаются насущные вопросы, волнующие людей. И это не только мое мнение, а мнение моих односельчан».

Житель Серхетабадского района сравнил совещания старейшин Туркменистана со съездами КПСС времен застоя, когда так же, как сейчас, на проведение мероприятия тратились огромные деньги, все тщательно готовилось, а в конечном итоге полезных для народа решений не принималось.

— Мы, люди старшего поколения, хорошо помним время, когда проходили XXV или XXVI съезды партии. Нынешние заседания старейшин в Туркменистане будто являются продолжением тех партийных съездов, наследием времен СССР. На них, как и на съездах, ничего не решается. Это не мое мнение – так считают многие. Народ все видит. Видит, что старейшин собирают ради того, чтобы потом преподнести это, как совет с представителями народа, — сказал Агаджума.

— Мы знаем, что проведение таких совещаний с приглашением сотен одинаково одетых старейшин со всех велаятов Туркменистана обходится недешево. К тому же немало средств тратится на строительство постоянно пустующих дворцов. Было бы в сто раз лучше, если эти деньги направлялись бы на благие дела, на нужды народа. Например, на строительство дорог, на обеспечение населения питьевой водой. В нашем районе два года прокладывали водопроводные трубы, но потом все забросили, сказав, что денег нет. Пусть лучше сделают нам новую железную дорогу, а то поезда движутся еле-еле по причине изношенности деревянных шпал, уложенных десятки лет назад. И подобных проблем много…