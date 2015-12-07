У участников Совета старейшин и носки должны быть одинаковые

Туркменское телевидение сообщило о состоявшемся 4 декабря в Ашхабаде Маслахате – заседании Совета старейшин. Как известно, на него приглашаются делегаты со всех областей страны. О том, как власти на местах готовят участников к этому мероприятию, в интервью радио «Азатлык» рассказал житель дехканского объединения Йениш Серхетабадского района Марыйского велаята по имени Агаджума.
— Не знаю, как это происходит в других местах, но в нашем районе на такие маслахаты всегда едут одни и те же люди. Их никто не выбирает и никто за них не голосует. Но нынче, слышал, в состав участников заседания включили нового человека, который позднее почему-то отказался от поездки в Ашхабад. Говорят, что просто не захотел, якобы занемог. Так что и в этом году на Совет старейшин отправили тех же самых людей, что и раньше, — сказал Агаджума.
Старейшина рассказал о том, как готовят стариков к мероприятиям подобного рода. Всё начинается примерно за полгода до самого заседания. Особое внимание обращается на внешний вид участников. Обязательное условие: все должны носить одинакового цвета рубашки, доны (национальные халаты), обувь, даже носки у всех должны быть стандартные. А вот проблемы в жизни района или велаята никого не волнуют. Отобранных стариков организованно отправляют к месту проведения совета. Все пребывание расписано строго по часам, никакой самодеятельности. По возвращении обратно каждый восторженно рассказывает о том, как их встречали, чем угощали, в каких шикарных гостиницах размещали, какими одаривали подарками.
По словам собеседника радио, каждый участник за свои деньги приобретает рубашку, халат и обувь заранее оговоренного цвета. Все это обходится примерно в 600 манатов (170 долларов США). Перед самой отправкой участников собирают в велаятском хякимлике, выстраивают в ряд и проверяют внешний вид каждого старика.
— Надо заметить, что свои расходы на покупку одинаковой одежды участники совета старейшин окупают врученными им ценными подарками. Я знаю, что с совещания старейшин участники возвращались с дорогими часами, телефонами, всякими бытовыми электроприборами и кухонной утварью в красивой упаковке. Года два назад кто-то специально подсчитал стоимость подаренных вещей и оказалось, что вышло аж под тысячу долларов. Вещей в коробках так много, что их по домам участникам маслахата доставляет специальная служба, — сказал Агаджума.
По его словам, на совещание отправляются статные, с бородой, в целом неплохие и уважаемые люди. Но ни один из них не осмеливается поднять на совете актуальную для каждого тему, сказать о недостатках в жизни, с которыми сами же сталкиваются каждый день.
Несостоявшийся Совет старейшин (послесловие к Маслахату)
В городе Хазар, например, жители рассчитывали на то, что представляющие их город участники расскажут о необустроенности быта и об отсутствии элементарных удобств для человека
Житель Серхетабадского района сравнил совещания старейшин Туркменистана со съездами КПСС времен застоя, когда так же, как сейчас, на проведение мероприятия тратились огромные деньги, все тщательно готовилось, а в конечном итоге полезных для народа решений не принималось.
— Мы, люди старшего поколения, хорошо помним время, когда проходили XXV или XXVI съезды партии. Нынешние заседания старейшин в Туркменистане будто являются продолжением тех партийных съездов, наследием времен СССР. На них, как и на съездах, ничего не решается. Это не мое мнение – так считают многие. Народ все видит. Видит, что старейшин собирают ради того, чтобы потом преподнести это, как совет с представителями народа, — сказал Агаджума.
— Мы знаем, что проведение таких совещаний с приглашением сотен одинаково одетых старейшин со всех велаятов Туркменистана обходится недешево. К тому же немало средств тратится на строительство постоянно пустующих дворцов. Было бы в сто раз лучше, если эти деньги направлялись бы на благие дела, на нужды народа. Например, на строительство дорог, на обеспечение населения питьевой водой. В нашем районе два года прокладывали водопроводные трубы, но потом все забросили, сказав, что денег нет. Пусть лучше сделают нам новую железную дорогу, а то поезда движутся еле-еле по причине изношенности деревянных шпал, уложенных десятки лет назад. И подобных проблем много…
2 комментария к записи «У участников Совета старейшин и носки должны быть одинаковые»
После краха идей коммунизма, хитрожопые еврейские воры (Храмов,Умнов, Жадан) придумали новый «развод» для лохов — рухнамизм! Теперь туркмены стали сатанисты-пидоропоклонники! Поклоняются могиле педераста, коммуниста-наркомана, его позолоченным статуям и совершают «крестные ходы» по горам с портретами очередного фальшивого вождя , а хитрожопые еврейские воры продолжают разворовывать богатства Туркмении.
Полностью согласен с Агаджумой. Мне часто приходилось по роду работы бывать на этом мероприятии.Деньги тратятся немереные а толку ни какого!