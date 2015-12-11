В Ашхабаде началась очередная кампания по отлову бездомных и домашних животных. Вернее, она никогда и не прекращалась, просто сейчас, в канун праздника нейтралитета, когда в столицу приедут многочисленные гости, набрала невиданные по своему масштабу обороты. Сотни «живодёров в законе», представляющих коммунальные службы и службы по озеленению города, самыми варварскими способами, кусками труб и лопатами, веревками для удушения убивают собак и кошек на глазах у их хозяев и детей во дворах.

На фотографиях – одна из многочисленных бригад ашхабадских живодёров. Обычно они действуют так: заезжают во двор какого-нибудь микрорайона на машине столичного городского объединения по очистке и благоустройству, вооружаются металлическими палками, лопатами и сетями (для кошек) и начинают обходить мусорные контейнеры и кусты, заглядывать в подвалы жилых домов. Ни одно животное не уйдет от них, а те, кому это все-таки удастся, останутся калеками, как вот эта кошка без одного глаза. Сейчас за это животное, как и за десятки других, брошеных и покалеченных, борются неравнодушные ашхабадцы.

В одном из государственных учреждений девять лет жила собака, охраняла территорию, за периметр не выходила. В один не прекрасный день приехала бригада живодеров. Работники долго пытались поймать пса, пока тот не забежал в каморку сторожа… Там его два часа били арматурой, псина лаяла и скулила, как нормальные псы не лают и не скулят. Эта была самая настоящая агония… В конце достаточно крупное недобитое животное… повесили на дереве, как человека. За процессом убийства несчастного животного наблюдал весь коллектив учреждения, но никто не осмелился вступиться за него. Кому мешала ведомственная собака, непонятно.

«Живодёры из службы благоустройства, как бандиты ИГИЛ, требуют выкуп за животное у хозяина, если тот вовремя выйдет во двор и начнет умолять о пощаде псу или кошке, – пишет житель 10-го микрорайона Ашхабада. – Обычно за 20-30 манатов животное возвращают его владельцу. «На водку», — говорят они».

В последние дни участились случаи, когда хозяева животных вступают в рукопашную с работниками коммунальных служб, но силы в такие моменты неравны – работников приезжает по 5-10 человек, а хозяин один. По словам жителей столицы, из-за участившихся случаев стычек живодёры теперь работают под прикрытием участковых или наряда полиции. Малейшее возмущение заканчивается приводом в полицию, где владельцу домашнего животного популярно объясняют, что это «указ президента». При этом какие либо документы на отлов и умерщвление собак и кошек показать отказываются.

Житель микрорайона «Мир» пишет: «Каждое утро, рано, выхожу из дома на работу и каждый раз хожу, как по месту боевых действий: то тут, то там валяются трупы животных, никто их не убирает до полудня».

Его слова подтверждает и этот августовский снимок: в 45-градусную жару варварски убитая кошка пролежала во дворе несколько суток. Взрослые не понимают, в чем суть борьбы с распространением инфекций, передаваемых, якобы животными, а соседские дети не понимают, за что убили кошку, с которой они играли каждый день.

Жители микрорайонов боятся жаловаться на действия коммунальных служб, потому что те следуют данным им указаниям. Лишь немногие пытаются привлечь живодеров к ответственности, посылая коллективные письма в генпрокуратуру, но толку от их жалоб мало – прокуратура молчит.

… На праздник нейтралитета уже съезжаются десятки зарубежных делегаций. В Ледовом дворце по заказу властей будут выступать звезды мировой эстрады: Тото Кутуньо, Таркан, Дима Билан, Линет, Полина Гагарина и другие. Узнают ли они, что в том числе и в честь их приезда в Ашхабаде варварски уничтожаются сотни домашних животных?