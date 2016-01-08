«Прошу вас, не разлучайте меня с мамой!» — Гражданке Туркменистана грозит депортация из Турции

С таким призывом к президенту Турции со страницы платформы за перемены change.org обратилась девочка по имени Руйя. Ее мать родом из Туркменистана, в настоящее время проживает в Турции как трудовая мигрантка – без визы и с туркменским паспортом старого образца. Отец – гражданин Турции. Руйя обратилась за помощью после того, как местные власти приняли решение о депортации из страны ее матери. Согласно этому решению, муж должен остаться без жены, а девочке придется разлучиться с мамой. Обращение Руйи не оставило равнодушным многих и даже вылилось в кампанию по сбору подписей в ее поддержку.
О целях данной акции, о том, как идет сбор подписей, и что думают об этом другие туркменистанцы, оказавшиеся в подобной ситуации в Турции и других странах, ведущий еженедельной воскресной программы «Туркмены мира» радио «Азатлык» Довлет Байханов побеседовал с мамой девочки – Арзув и проживающей в Европе гражданкой Туркменистана по имени Бахар.
«Мы начали эту кампанию для того, чтобы изменить ситуацию, в которую попала наша семья. Мы надеялись, что люди нас поддержат, а те, от кого зависит решение этой проблемы, решат ее в нашу пользу. А дело вот в чем. У меня старый паспорт гражданина Туркменистана. Чтобы получить новый – заграничный биометрический, мне необходимо приехать в страну. Но я не могу туда поехать, потому что уверена: меня обратно не выпустят, ведь туркменским властям безразлично, что у меня семья, дочь. В то же время и турецкие чиновники требуют, чтобы я выезжала на родину и подавала там на паспорт для загранпоездок. Моя дочь и мой супруг являются гражданами Турции», — рассказала Арзув.
Гражданка Туркменистана обратилась не только к президенту Турции и руководителям соответствующих структур этой страны, но и в международные организации, обеспечивающие защиту прав ребенка.
«Моя дочь, как и другие дети, имеет право на достойную жизнь. Вот что я хочу выразить этим обращением», — сказала мама Руйи.
В связи с данным обращением девочки к президенту Турецкой Республики радио «Азатлык» на своей странице в социальных сетях открыло форум с просьбой к пользователям высказать свое мнение.
«Я тоже приехала в Туркменистан провести перед замужеством свой девичник. Но в аэропорту Ашхабада при вылете к жениху меня не выпустили. Я до сих пор не могу выехать, хотя уже прошло 4 месяца. Как может быть такое?! Почему нельзя выходить замуж за любимого? Мои родители дали согласие, так неужели я еще должна получить разрешение государства?! Где еще есть подобный закон?! Кто вообще это контролирует? Почему издеваются над народом? Разве это забота о нем? Нет, это не забота и защита, это произвол над людьми», — такое сообщение на форуме сайта azathabar.com оставила соотечественница по имени Эджеш.
Проживающая в Европе гражданка Туркменистана по имени Бахар сказала, что в Европе да и во всем мире законодательство, прежде всего, стоит на защите интересов ребенка, матери.
«Если у матери нет визы, то ей дают эту визу. Запрещено разбивать семьи, разлучать близких. В Туркменистане нарушение прав человека – обыденное явление. Права ребенка, женщины, семьи – такие понятия там не принимают во внимание», — сказала она.
По сообщению радио «Азатлык», в Турции проживают десятки тысяч граждан Туркменистана, которые в повседневной жизни, как и Арзув, сталкиваются с такой же проблемой. Однако туркменистанцы, в отличие от граждан Турции, не проявляют особой активности в кампании по сбору подписей под обращением девочки Руйи. Сама Арзув в интервью радио объяснила это страхом, который сидит в каждом гражданине Туркменистана.
«Наши люди, даже находясь за пределами своей страны, всегда чего-то боятся. Боятся указать свое настоящее имя под обращением, назвать имена своих детей, супругов, свое местожительство. Даже вне страны они испытывают страх перед президентом», — сказала она.
По ее словам, она не надеется на то, что в Туркменистане кто-то проникнется ее судьбой, проявит милосердие и окажет помощь в получении загранпаспорта.
«Я очень надеюсь на власти Турции и на то, что развернувшаяся сейчас кампания по сбору подписей под обращением моей дочери завершится успехом. Турки, в отличие от моих соотечественников, активно поддерживают нашу акцию. Они так и говорят, что нельзя разлучать ребенка с мамой, гражданкой какого бы государства она не являлась, и призывают власти найти выход из положения. Ведь ни я, ни моя девочка ничего такого сверхъестественного не желаем. Мы хотим жить вместе, жить спокойно».
Бахар поддерживает Арзув и ее дочь Руйю, она призывает всех продолжать начатое дело.
«Это хороший и смелый шаг, не надо бояться. Но если кто-то все же опасается, то можно просто подписаться под обращением девочки без указания своего имени. Ведь если совсем ничего не делать, то ничего и не изменится, никто не поможет. Может, как раз потому, что мы пассивны и не заявляем о своих проблемах, посольства Туркменистана за границей ничего и не делают. Их прямая работа заменить паспорт гражданину Туркменистана, находящемуся за пределами своей страны. Почему туркменистанцы обязаны ехать на родину за новым документом? Почему, приехав в Туркменистан, они остаются там невыездными в течение 5-10 лет? Узбекское посольство здесь, в Европе, спокойно меняет паспорта своим гражданам. Почему граждане Туркменистана не могут делать то же самое? Чем наши граждане хуже своих соседей узбеков?» — сказала Бахар.
От редакции АНТ: На момент перевода статьи петицию поддержали 115 человек.
8 комментариев к записи ««Прошу вас, не разлучайте меня с мамой!» — Гражданке Туркменистана грозит депортация из Турции»
Уважаемые господа довожу до Вашего сведения что согласно закону об Имиграции гр Туркменистана имеет прао подать документы на получения паспорта за пределами туркменистана, поетому рекомендую письменно подготовить письмо в посольство туркменистана в стране в которой вы находитесь и приложив все копии документов отправить заказное письмо ( с уведомлением называется) в посольство туркменистана а копию со всеми копиями документов отпраить нач миграции Туркменистана с требовнием что согласно конституции туркм и закона об миграции выдать паспорт. а властям страны в которой вы находитесь предостаить копию обращения в миграцию и копией квитации отб отправке в этом случае Вы выполнили все требования законодательства и не кто вас не выдворит из страны проживания только по тому что у вас просроченный паспорт, при невыдачи миграцией вам паспорта в течении 3 мес вы можете отправить документы в межд суд — Туркменом потом мало не покажется от межд организаций
Хэх… я подался в посольство в Москве,так мне сказали собирай документы и там Туркмении все сделают . Выдворением естесственно. Но меня нельзя выдворять,у меня трое детей ,а в посольстве говорят выдворение. Это по Вашему нормально??? Так что по барабану им там!!!
закон принят и правильно вы делаете ссылку на него. однако он не работает. западные страны, включая Россию не поднимают вопросы грубого нарушения прав человека так как им всем нужен туркменский газ. они только используют такие данные чтобы выторговать скидки на газ в обмен на молчание на нарушение прав человека.
кроме этого ни одно посольство Туркменистана не снабжены обуродованием на получение отпечатков для выдачи биометрического паспорта.
к сажалению на сегодняшний день миграционная служба в туркменистане — это тот орган который наплевал на законы и права человека при поддержке самого государства. посмотрите на перечень требуемых документов для получения паспорта. выдача биометрического паспорта — не заключается в определении принадлеженности гражданства, так как выданный внутренней паспорт уже определяет вас как гражданина Туркменистана.
составленый список документов для получения биометрического паспорта юридический не грамотно оформлен. Он нарушает основаные обязательства взятые Туркменистаном по международным документам. Мин.юстици Т-на на сегодняшний день — это тот орган который только присовавет регистрациионый номер, так как там нету грамотных юристов и не проводит юридический анализ издавемых поднормативных актов на соответствие принятых Законов Туркменистана, включая международные обязательства.
сегодня граждане Туркменистана столкиваются с проблемами, которые не могут решить самостоятельно, так как их просто запугивают, угрожают, кроме этого у них остутствуют знания о своих правах.
наличие иностранного паспорта не дает законного права не выдавать биобетрический паспорт. Только на основании Закона, права граждан могут быть ограничены.
«Однако туркменистанцы, в отличие от граждан Турции, не проявляют особой активности в кампании по сбору подписей под обращением девочки Руйи»
А какого рода активности должны проявлять граждане Туркменистана проживающие в Туркменистане?
Эта страна почти изолирована от внешнего мира. Интернет существует только символически (между прочим за последний год он очень ухудшился, и в скорости и по ограничению посещаемости сайтов). Телевидение, радио, и печать тоже «не для народа». Выехать из страны или въехать в нее очень тяжело. Все что происходит за рубежом до народа не доходит (если только не по слухам). Плюс к этому народ доведен до нищеты. О какой активности может идти речь в таком случае? Что, жалоба Арзув была опубликована в Туркменских СМИ? Откуда народу знать?
Речь идет о тех многочисленных туркменах, кто находится в Турции, знает об этом случае, но предпочитает молчать и не высовываться, все боятся каких то последствий. Правильно сказала Бахар, что можно не сообщать свое имя, а поставить подпись инкогнито.
кстати в законе Туркменистана- об Миграции сказано что если у гражданина Туркменистана еще имеется и паспорт иностранного государства то Туркменистаном признается гражданство туркменистана этого лица. Сделанно это скорее всего для тех у кого еще и российский паспорт есть и что бы верховенство закона туркменистана было над такими лицами
Лишение гражданства со стороны государства может происходить:
1) по политическим, этическим мотивам или из соображения безопасности.
2) При добровольном отказе от гражданства.
не выдача миграц службой туркм-на биметрического паспорта по причине наличия иностранного паспорта является грубым нарушением прав человека. их действия должны квалифицироваться как превышения и злоупотребвления должностными полномочиями.
не принятия документов для получения биометричсекого паспорта также является нарушением конституционного права на свободное передвежение.
всем лицам имеющие паспорта иностранного государства, необходимо фиксировать и собирать факты о нарушении (органичении) ваших прав или ваших близких в свободном передвежении.
У меня точно такая ситуация но у меня2 детей и мне визу дают только с условием что поменяю паспорт но не могу выехать потомучто Туркмения не выпускает обратно в Турцию была несколько раз в посольство просила помощи но всем без различно 10 лет уже нахожусь в Турции и не знаю что делать и куда идти люди добрые подскажите пожалуйста как можно поменять старый паспорт на новый невыежая с турции