«Прошу вас, не разлучайте меня с мамой!» — Гражданке Туркменистана грозит депортация из Турции

С таким призывом к президенту Турции со страницы платформы за перемены change.org обратилась девочка по имени Руйя. Ее мать родом из Туркменистана, в настоящее время проживает в Турции как трудовая мигрантка – без визы и с туркменским паспортом старого образца. Отец – гражданин Турции. Руйя обратилась за помощью после того, как местные власти приняли решение о депортации из страны ее матери. Согласно этому решению, муж должен остаться без жены, а девочке придется разлучиться с мамой. Обращение Руйи не оставило равнодушным многих и даже вылилось в кампанию по сбору подписей в ее поддержку.

О целях данной акции, о том, как идет сбор подписей, и что думают об этом другие туркменистанцы, оказавшиеся в подобной ситуации в Турции и других странах, ведущий еженедельной воскресной программы «Туркмены мира» радио «Азатлык» Довлет Байханов побеседовал с мамой девочки – Арзув и проживающей в Европе гражданкой Туркменистана по имени Бахар.

«Мы начали эту кампанию для того, чтобы изменить ситуацию, в которую попала наша семья. Мы надеялись, что люди нас поддержат, а те, от кого зависит решение этой проблемы, решат ее в нашу пользу. А дело вот в чем. У меня старый паспорт гражданина Туркменистана. Чтобы получить новый – заграничный биометрический, мне необходимо приехать в страну. Но я не могу туда поехать, потому что уверена: меня обратно не выпустят, ведь туркменским властям безразлично, что у меня семья, дочь. В то же время и турецкие чиновники требуют, чтобы я выезжала на родину и подавала там на паспорт для загранпоездок. Моя дочь и мой супруг являются гражданами Турции», — рассказала Арзув.

Гражданка Туркменистана обратилась не только к президенту Турции и руководителям соответствующих структур этой страны, но и в международные организации, обеспечивающие защиту прав ребенка.

«Моя дочь, как и другие дети, имеет право на достойную жизнь. Вот что я хочу выразить этим обращением», — сказала мама Руйи.

В связи с данным обращением девочки к президенту Турецкой Республики радио «Азатлык» на своей странице в социальных сетях открыло форум с просьбой к пользователям высказать свое мнение.

«Я тоже приехала в Туркменистан провести перед замужеством свой девичник. Но в аэропорту Ашхабада при вылете к жениху меня не выпустили. Я до сих пор не могу выехать, хотя уже прошло 4 месяца. Как может быть такое?! Почему нельзя выходить замуж за любимого? Мои родители дали согласие, так неужели я еще должна получить разрешение государства?! Где еще есть подобный закон?! Кто вообще это контролирует? Почему издеваются над народом? Разве это забота о нем? Нет, это не забота и защита, это произвол над людьми», — такое сообщение на форуме сайта azathabar.com оставила соотечественница по имени Эджеш.

Проживающая в Европе гражданка Туркменистана по имени Бахар сказала, что в Европе да и во всем мире законодательство, прежде всего, стоит на защите интересов ребенка, матери.

«Если у матери нет визы, то ей дают эту визу. Запрещено разбивать семьи, разлучать близких. В Туркменистане нарушение прав человека – обыденное явление. Права ребенка, женщины, семьи – такие понятия там не принимают во внимание», — сказала она.

По сообщению радио «Азатлык», в Турции проживают десятки тысяч граждан Туркменистана, которые в повседневной жизни, как и Арзув, сталкиваются с такой же проблемой. Однако туркменистанцы, в отличие от граждан Турции, не проявляют особой активности в кампании по сбору подписей под обращением девочки Руйи. Сама Арзув в интервью радио объяснила это страхом, который сидит в каждом гражданине Туркменистана.

«Наши люди, даже находясь за пределами своей страны, всегда чего-то боятся. Боятся указать свое настоящее имя под обращением, назвать имена своих детей, супругов, свое местожительство. Даже вне страны они испытывают страх перед президентом», — сказала она.

По ее словам, она не надеется на то, что в Туркменистане кто-то проникнется ее судьбой, проявит милосердие и окажет помощь в получении загранпаспорта.

«Я очень надеюсь на власти Турции и на то, что развернувшаяся сейчас кампания по сбору подписей под обращением моей дочери завершится успехом. Турки, в отличие от моих соотечественников, активно поддерживают нашу акцию. Они так и говорят, что нельзя разлучать ребенка с мамой, гражданкой какого бы государства она не являлась, и призывают власти найти выход из положения. Ведь ни я, ни моя девочка ничего такого сверхъестественного не желаем. Мы хотим жить вместе, жить спокойно».

Бахар поддерживает Арзув и ее дочь Руйю, она призывает всех продолжать начатое дело.

«Это хороший и смелый шаг, не надо бояться. Но если кто-то все же опасается, то можно просто подписаться под обращением девочки без указания своего имени. Ведь если совсем ничего не делать, то ничего и не изменится, никто не поможет. Может, как раз потому, что мы пассивны и не заявляем о своих проблемах, посольства Туркменистана за границей ничего и не делают. Их прямая работа заменить паспорт гражданину Туркменистана, находящемуся за пределами своей страны. Почему туркменистанцы обязаны ехать на родину за новым документом? Почему, приехав в Туркменистан, они остаются там невыездными в течение 5-10 лет? Узбекское посольство здесь, в Европе, спокойно меняет паспорта своим гражданам. Почему граждане Туркменистана не могут делать то же самое? Чем наши граждане хуже своих соседей узбеков?» — сказала Бахар.

От редакции АНТ: На момент перевода статьи петицию поддержали 115 человек.