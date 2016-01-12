По многочисленным сообщениям из Туркменистана, власти ввели серьезные ограничения в оборот иностранной валюты. Отныне в банках доллары нельзя купить, но их можно продать. Нелегальный обмен валюты на базарах, действовавший до сегодняшнего дня, так же полностью запрещен. Валютчиков отлавливают и забирают в отделение полиции.
В одном из банков столицы нашему источнику сказали, что на территории страны «доллар теперь не котируется».
Желающим ехать за рубеж предлагается открыть карту Visa во Внешэкономбанке, внести в нее манаты, а за рубежом снимать доллары.
В отделениях денежных переводов Western Union получателям денег выдают манаты по официальному курсу. В частности, это было зафиксировано в отделении WU в здании торгового центра «Алтын Асыр» на Русском базаре столицы.
На официальных сайтах банков страны информации о введенных новшествах нет. Мы внимательно следим за развитием ситуации, и будем сообщать читателям по мере поступления новой информации.
8 комментариев к записи «В ТУРКМЕНИСТАНЕ ЗАПРЕТИЛИ ДОЛЛАРЫ»
Хорошая статья, а новость плохая.
Дедолларизация экономика туркмения, начали полный перед! !!
куда катится эта страна?! стыдно должно быть. туристы приезжать будут и просто фигеть что доллары тут не «катируются» вот во всем мире можно пользоваться $ а тут типа теперь / позор да!
Доллар ходить, можно продат а купить проблема.
!!!ВАЖНО!!! В правительстве и ЦБ готовится постановление которое выйдет в начале февраля для граждан которые собираются покинуть Туркменистан и уехать на ПМЖ. Те граждане которые продадут квартиру за манатные средства и предоставят документ по продаже кв и что они выезжают на ПМЖ, смогут купить валюту в !ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ! и с возможной переправкой валюты на другой счет в другой стране с уплатой % за пересылку по нынешним тарифом! Так. что кто продает квартиру с целью переезда могут перестать продавать квартиры с большим дисконтом и переписать цену на манаты либо увеличить цену в $!
Хочу прояснить ситуацию по продаже квартир для граждан Туркменистана с двойным гражданством, которые собираются переезжать на ПМЖ в другие страны. Собственник может заключать сделку по купли продаже в манатах, после обращаться во Внешэкономбанк который будет конвертировать манаты в нужную валюту по курсу ЦБ в один день можно будет конвертировать 1/3 от общий суммы, затем отправлять на другой счет в нужную страну. Валюту сейчас можно вывозить 3000 долларов от 10000 долларов на человека нужно декларировать и предоставить документ по происхождению денег (либо это продажа квартиры, справка с работы по зп) Документы на заключение и проведение сделки изменились сейчас, Вам нужно будет обратиться в риэлтерские агентства у них есть список и новые формы и надеюсь информация поможет нашим гражданам которые отдают квартиры уже свои за бесценок, перестать это делать. И не столкнуться с трудностями вывести или отправить валюту за границу !
А как сейчас ситуация с выводом средств из Туркменистана в РФ ? Можно ли продавать недвижимость за манаты с последующим внесением средств в банк и переводом в РФ с конвертацией в доллары ?
убрат надо этого гандона бердуна он все дуньги по карманам затырил АЛЛАХ все видит ибудет ему кара инш алла.