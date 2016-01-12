В ТУРКМЕНИСТАНЕ ЗАПРЕТИЛИ ДОЛЛАРЫ

По многочисленным сообщениям из Туркменистана, власти ввели серьезные ограничения в оборот иностранной валюты. Отныне в банках доллары нельзя купить, но их можно продать. Нелегальный обмен валюты на базарах, действовавший до сегодняшнего дня, так же полностью запрещен. Валютчиков отлавливают и забирают в отделение полиции.

В одном из банков столицы нашему источнику сказали, что на территории страны «доллар теперь не котируется».

Желающим ехать за рубеж предлагается открыть карту Visa во Внешэкономбанке, внести в нее манаты, а за рубежом снимать доллары.

В отделениях денежных переводов Western Union получателям денег выдают манаты по официальному курсу. В частности, это было зафиксировано в отделении WU в здании торгового центра «Алтын Асыр» на Русском базаре столицы.

На официальных сайтах банков страны информации о введенных новшествах нет. Мы внимательно следим за развитием ситуации, и будем сообщать читателям по мере поступления новой информации.