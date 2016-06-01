Скончался «оборотень в погонах» Аймурат Тяджиев

Из Туркменистана пришло сообщение, что 3 мая с.г. на своем рабочем месте скончался старший следователь Государственной службы охраны безопасности здорового общества (бывшая Служба по борьбе с наркотиками) Аймурат Тяджиев. Эта одиозная личность известна в Туркменистане многим своей жестокостью, беспощадностью и применением пыток к подследственным.

Именно в кабинете Тяджиева был замечен чемоданчик с инструментами для пыток, а сам Тяджиев и его помощник по имени Эзиз (за голубые глаза его называли «Гок») избивали задержанных и угрожали им изнасилованием с помощью искусственного фаллоса, когда те отказывались брать на себя нераскрытые наркопреступления. АНТ располагают данными, как минимум, трех людей, которые, чтобы избежать позора, были вынуждены взять на себя оборот крупных партий наркотиков, после чего на долгие годы отправились в места лишения свободы…

По информации осведомленных источников в Ахалском велаяте, Аймурат Тяджиев крышевал наркобизнес в Теджене, откуда он сам родом и где проживает его семья и многочисленные родственники. Это свидетельство воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, учитывая тот факт, что Тяджиев являлся старшим следователем ведомства по борьбе с этими самыми наркотиками.

По иронии судьбы именно Тяджиев принял непосредственное участие и в уголовном преследовании этнического белуджа Мансура Мингелова, за судьбой которого проект «Альтернативные новости Туркменистана» следит уже более полутора лет. Тогда факты причастности старшего следователя к фабрикации дела Мансура не были обнародованы, хотя их было немало и, в частности, такой: когда его младший по служебному положению коллега Атамурат Довлетов отказался ставить свою подпись под следственным заключением, указывая на явную топорность всего дела против активиста, за него это сделал сам Аймурат Тяджиев.

Напомним, причиной ареста М.Мингелова, а затем и осуждение его на длительный срок стало разоблачение им преступлений туркменских наркополицейских. По данным «Международной амнистии», сотрудники Службы по борьбе с наркотиками дробили задержанным кости с помощью стамесок, рвали мошонку плоскогубцами, применяли электрошок, а также избивали задержанных ножками стульев и пластиковыми бутылками.

За пять дней против Мансура Мингелова было сфабриковано уголовное дело, в котором имелось множество неразрешенных противоречий и нестыковок, однако суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы. Позже, в колонии, в знак протеста несправедливости наказания Мингелов объявил бессрочную сухую голодовку, чем привлек внимание международных правозащитных организаций. Его имя было включено в пресс-релизы и отчеты «Международной амнистии», Государственного департамента США и других.

И вот человек, один из виновников трагической судьбы Мансура Мингелова, умер…

По информации АНТ, А. Тяджиев, 1971 года рождения, страдал тяжелой формой сахарного диабета и высоким артериальным давлением. На работе у него резко подскочило давление, произошла остановка сердца.

О покойниках говорят либо хорошо, либо никак, но в его родном Теджене мало кто сожалеет об его уходе, разве что родные и близкие. Земляки считают, что отлились бывшему старшему следователю Службы по борьбе с наркотиками слезы тысяч отцов и матерей невинно осужденных по сфабрикованным делам туркменистанцев, и их проклятия в его адрес были услышаны Всевышним.

Ушел из жизни один «оборотень в погонах», но, как показывает практика, таковых в Туркменистане еще много.