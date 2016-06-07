В Туркменабаде сносят пристройки (фото)

По сообщениям читателей АНТ в Туркменабаде, на востоке Туркменистана, местные власти начали кампанию по сносу пристроек к многоэтажным жилым домам. В данный момент сносят веранды, навесы, кухни, а также частные коммерческие ларьки в центральном микрорайоне города.
Перед домоуправлениями и хякимликами каждый день стоят толпы людей. Некоторые просят оставить их пристройки, ссылаясь на наличие большой семьи и, соответственно, тесноту, а кто-то откровенно возмущается. По словам последних, в свое время они отдавали немалые деньги начальнику домоуправления за свою пристроенную веранду или кухню, которые стали неотъемлемой частью квартиры. Но сегодня эти аргументы никто из местных чиновников и слышать не хочет, ведь в большинстве случаев разрешения давались устно и за взятку.
В хякимлике людям, добившимся встречи с местными руководителями, сказали, что приказ о сносе пристроек пришел из Ашхабада. Городским властям дали месячный срок, с 24 мая и до 24 июня, чтобы снести весь самострой около жилых многоэтажек. 22-23 июня в городе ожидают приезд президента.
Между тем, в настоящий момент снос пристроек идет полным ходом в шестом доме центрального микрорайона. Здесь в одной из квартир некогда проживал Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко со своей мамой, Таисией Степановной. В прошлом году женщина ушла из жизни.
Предлагаем вашему вниманию фотографии из туркменабадского микрорайона.
В то же время снос веранд и навесов не прекращается и в столице страны. В данный момент там сносят пристройки в 30-м микрорайоне по проспекту Махтумкули, в домах в районе иранского посольства.
По словам наших столичных читателей, местные власти давали время на самостоятельный снос построенных помещений, однако трактор подогнали еще до истечения крайнего срока: «долго убираете!». После этого под ковш попали как сами пристроенные площади, так и имущество в них и кондиционеры снаружи. В одном из домов работники сломали несущую стену.
7 комментариев к записи «В Туркменабаде сносят пристройки (фото)»
Закон и справедливость. Лично в этом я на 100% за действие органов местного самоуправления. Нужно еще сопутствующе проверить всех сотрудников хякимлика которые давали устные или письменные разрешения на возведение этого хлама, и расследовать каждый случай когда брались выплаты за уже возведенные пристройки. Все эти переносы кухонь и установки газовых плит и приборов обогрева ни раз были причинами пожаров взрывов и жертв от них. После уборки этого нужно на законодательном уровне внести поправки в законы для возложения ответственности и наказания за все эти действия.
Да там весь город плачет, если бы была демократия уверен люди бы выбрали оставить. Он делает что хочет, ведь сами власти живут в харомах. Все страны должны эмбарго вести против ТМ, ведь на проданую нефть он укрепляет свою власть, покупает новейшее оборудование для комитета, нет шанса потом у людей, все так и будет. Надо полное эмбарго, чтоб не было денег у него платить зарплату комитету и остальным собакам
Смотрите Гай, полиция и комитет организаций не приносящие прибыль, им платят зарплату с налогов простых людей, а после итак сидят на шее, плюс взятки здерают огромные с людей. Гай берет с человека, а потом Гай плотит комитету чтоб его не поймали, короче очень трудно их всех коримть простому человеку. Так же полиция помимо зарплаты ищет где урвать, так и все остальные.
Думаю они хотят чтоб все туркмены убежали и чтоб вся нефть газ им осталась, оставить какую то часть для прислуги.
Лучше бы дали квартиры тем кто прописан по 15 человек
Бу хокумет , жай йыкып ядамадымы-ка ?
Самострой надо сносить иначе города так и будут похожи на аулы. Вопрос, зачем прописывать 15 человек в маленькую квартиру?