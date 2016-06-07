В Туркменабаде сносят пристройки (фото)

По сообщениям читателей АНТ в Туркменабаде, на востоке Туркменистана, местные власти начали кампанию по сносу пристроек к многоэтажным жилым домам. В данный момент сносят веранды, навесы, кухни, а также частные коммерческие ларьки в центральном микрорайоне города.

Перед домоуправлениями и хякимликами каждый день стоят толпы людей. Некоторые просят оставить их пристройки, ссылаясь на наличие большой семьи и, соответственно, тесноту, а кто-то откровенно возмущается. По словам последних, в свое время они отдавали немалые деньги начальнику домоуправления за свою пристроенную веранду или кухню, которые стали неотъемлемой частью квартиры. Но сегодня эти аргументы никто из местных чиновников и слышать не хочет, ведь в большинстве случаев разрешения давались устно и за взятку.

В хякимлике людям, добившимся встречи с местными руководителями, сказали, что приказ о сносе пристроек пришел из Ашхабада. Городским властям дали месячный срок, с 24 мая и до 24 июня, чтобы снести весь самострой около жилых многоэтажек. 22-23 июня в городе ожидают приезд президента.

Между тем, в настоящий момент снос пристроек идет полным ходом в шестом доме центрального микрорайона. Здесь в одной из квартир некогда проживал Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко со своей мамой, Таисией Степановной. В прошлом году женщина ушла из жизни.

Предлагаем вашему вниманию фотографии из туркменабадского микрорайона.

В то же время снос веранд и навесов не прекращается и в столице страны. В данный момент там сносят пристройки в 30-м микрорайоне по проспекту Махтумкули, в домах в районе иранского посольства.

По словам наших столичных читателей, местные власти давали время на самостоятельный снос построенных помещений, однако трактор подогнали еще до истечения крайнего срока: «долго убираете!». После этого под ковш попали как сами пристроенные площади, так и имущество в них и кондиционеры снаружи. В одном из домов работники сломали несущую стену.