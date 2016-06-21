Выезд за рубеж запрещен по решению «секретной комиссии»

Редакция проекта АНТ начинает публикацию цикла историй граждан Туркменистана, которым запрещено покидать пределы Туркменистана. В большинстве случаев запрет на выезд граждан связан с нарушением ими законодательства иностранного государства (пункт 9 статьи 30 Закона «О Миграции»). В основном, это люди, работавшие на нелегальном положении в Турции.
Среди невыездных лиц есть и родственники участников ноябрьских событий 2002 года, оппозиционеров, живущих за рубежом, гражданские активисты, студенты некоторых вузов, журналисты. По данным правозащитников, по разным подсчетам, в «черных списках» могут значиться до 17000 фамилий.
Данный список регулярно пополняют люди, которые до момента прохождения паспортного контроля в аэропорту вылета даже не догадываются, что их фамилия находится в «стоп-листе» миграционной службы. И с этого мгновения начинаются их хождения по мукам в поисках ответа сначала на вопрос, почему им запрещено покидать страну, а потом – как выйти из этих «черных списков».
История 1. Оксана
Жительница Туркменбаши Оксана (по ее просьбе, мы изменили ее имя, но в остальном все события реальные) направлялась в столицу Ливана — Бейрут, имея на руках авиабилет в оба конца, визу и рабочий контракт. При прохождении паспортного контроля в международном аэропорту Ашхабада девушка была снята со стамбульского рейса. «Сдавайте билеты и возвращайтесь домой», — вот всё, что ей ответили на вопрос «почему?!».
Оксана послала официальное письмо в Государственную миграционную службу и стала ждать ответа. Вскоре он пришел, из которого молодая женщина узнала, что ей запрещено покидать Туркменистан аж до…2020 года. Причина такого наказания — нарушение законодательства страны пребывания.
Но у женщины никаких нарушений не было. Девять месяцев назад она уже посещала Ливан и находилась там по рабочей визе, работая по контракту. В ее туркменском паспорте проставлена виза-штамп этой страны. Претензий со стороны органов власти Ливана к гражданке Туркменистана не было. А вот у их коллег в Туркменистане эти претензии почему-то возникли и, в первую очередь, к этому самому штампу в паспорте, который, вроде как, на визу совсем не похож.
Оксана вспоминает: «По прилете в Ашхабад сотрудник миграционной службы посмотрел паспорт и говорит, ты что, была депортирована? Я говорю, нет, с чего вы взяли? Он показывает на штамп и слово «Depart» [англ. «Убытие» — прим. АНТ]. А это что тогда? Иди, разбирайся с начальником в кабинет!
Пошла к начальнику смены. Он смотрел-смотрел и говорит: я первый раз такое вижу, у нас никто в смене по-арабски не понимает. И потом начал задавать вопросы: где находится клуб, в котором я танцевала в составе балетной труппы, и адрес его местонахождения. Я ему сказала, он тут же, при мне, начал искать его в интернете, но не нашел. Нет, говорит, такого. Тогда он начал искать информацию вообще о ночных клубах Ливана, обрадовался, стал что-то копировать и печатать. Затем стал придираться к цвету штампа. Почему он чёрный? А какого цвета он должен быть?
Потом начал выяснять, кто со мной работал, из каких стран, их фамилии… Я говорю, я фамилии людей не спрашивала. Затем стал спрашивать, сколько я заработала денег, жаловаться, что у него маленькая зарплата… Следом вообще заявил: вы не обижайтесь, просто мы слышали, что там воюют и граждане Туркменистана. Я говорю, я не знаю, я работала и никого не видела, кто там воюет. Ищите, говорю, кто знаком с арабскими визами, мне домой нужно, я 4 месяца без выходных работала и двое суток была в дороге. В итоге он попросил написать объяснительную и указать, где я работала, как зовут подругу, с которой там была, из какой она страны и где мы с ней познакомились. После этого дал мне подписать бумагу о том, что я ознакомлена с миграционным законодательством Туркменистана. Я все написала и подписала, после чего он вернул мне мой паспорт».
И вот спустя 9 месяцев Оксана решила снова поработать в Ливане, оформила рабочую визу на основании контракта. Но выехать ей не разрешили. Тогда она начала писать в миграционную службу. В общей сложности ей пришло 9 ответов и все, словно под копирку: выезд запрещен на основании нарушения законодательства страны пребывания. Копии всех писем Оксане имеются в редакции АНТ.
Чтобы доказать свою правоту, молодая женщина обратилась в посольство Ливана в Москве с просьбой официально подтвердить, что не нарушала законов их страны. Вот ответ из дипломатического ведомства, в котором четко и ясно сообщается, что гражданка Туркменистана Оксана находилась на территории Ливана с такого-то по такое-то время в связи с работой по контракту по рабочей визе. Сотрудник из ливанского посольства, подписавший письмо, также дает разъяснение, что в его стране не используются привычные стикеры для проставления визы, а ставится штамп, так что все отметки в паспорте нашей соотечественницы верные и правильные.
Что в таком случае должны сделать те, кто совершил ошибку? Правильно, исправить ее! Но не тут-то было: молодой женщине запрет на выезд так и не отменили, оставив вынесенное решение в силе. Безграмотный сотрудник миграционной службы аэропорта, принявший слово “depart” (отправление) за “deport” (депортация), и начальник его смены, решивший, что, раз танцы в арабской стране, значит разврат, и насобиравший из интернета неизвестно какую информацию, стали причинами того, что молодую женщину лишили работы и права выезжать за границу.
«Если бы у меня был «депорт», разве бы я получила новую визу?!» — вопрошает Оксана.
Но никто, похоже, не желает разбираться и исправлять ошибку, даже на основании полученного письма из посольства Ливана в Москве. Биться головой об стенку можно хоть сколько угодно.
И тогда Оксана подала заявление в суд. В середине мая в суде Копетдагского этрапа г. Ашхабада состоялось слушание.
Оксана рассказывает: «Это был цирк, а не суд. Заседание длилось всего 15 минут. Был прокурор, я, молодой парень-судья и «международный юрист» миграционной службы О. Сапаргельдыева. До слушания судья вызвал в свой кабинет «юриста», а о чем они там совещались – мне неизвестно.
На заседании выяснилось, что наша миграционная служба в курсе, что я не нарушала правил пребывания в Ливане, а запрет на выезд основан на… информации «секретной комиссии»! Что это за «секретная комиссия», и какую информацию она собрала, О. Сапаргельдыева ни мне, ни суду разъяснять не пожелала, как и то, почему на протяжении девяти месяцев они писали мне, что я якобы нарушила правила пребывания в иностранном государстве!
«Международный юрист» мою жалобу не признала, пояснив, что миграционная служба является исполнительной инстанцией, что ограничение на мой выезд наложено уполномоченным органом Туркменистана (это и есть некая «секретная комиссия»!) и что это ограничение до сих пор не снято, попросила оставить жалобу без удовлетворения.
Суд, естественно, встал на сторону представителя государственного органа. Более того, все мои письма в миграционную службу и их ответы мне суд забрал себе – в архив. Даже копии не позволили снять. Прокурор – молодой человек, молчал все заседание и лишь оживился, когда я сказала, что мы обычные бедолаги – ездим и работаем за копейки, чтобы прокормить детей… Да уж, говорит, за копейки… Я говорю, вот контракт, почитайте и вычтите оттуда кредит за дорогу. После оглашения решения суда «международный юрист» миграционной службы позвонила кому-то и сказала: «Всё нормально, мы это дело выиграли!». В конце меня предупредили: подавать на апелляцию смысла нет, там также откажут».
Сама Оксана, анализируя эту беседу после судебного заседания, приходит к выводу, что причиной отказа ей в выезде за рубеж стал ее ответ на вопрос сотрудника миграционной службы еще в аэропорту, зачем она направляется в Ливан.
«Я ответила, что меня туда пригласила подруга из Москвы. Она — хореограф и работает в Бейруте, у нее там своя балетная труппа, — рассказывает Оксана. — И они [имеются в виду миграционные власти Туркменистана — ред. АНТ], начитавшись в интернете о ночных клубах, решили, что я тоже еду работать в таких клубах. Вот и вся их «секретная информация». Но это их личное мнение, и оно не должно являться законом и ложиться в основу судебного решения! Ведь я не нарушила никаких законов ни в своей стране, ни в Ливане, когда там работала».
Несмотря на предупреждения, Оксана намерена подавать апелляцию, обращаться в суд вышестоящей инстанции, просить помощи адвоката.
«Даже сейчас трудно найти работу, а с возрастом это сделать будет еще сложнее», — говорит она.
21 мая Оксана получила очередную отписку из миграционной службы, но на этот раз в письме никаких ссылок на нарушения ею законов страны пребывания нет. Вообще никаких ссылок нет, просто нельзя выезжать и всё.
26 комментариев к записи «Выезд за рубеж запрещен по решению «секретной комиссии»»
Дурдом «ромашка». Что хочу, то и ворочу. Поэтому боюсь летать туда. 3 года не была…
В настоящее время прослеживается кризисная ситуация в система государственного управления. Законы не один реботают, гос чиновники творят безокание. Ни один из контролирующих органов при рассмотрении жалоб на работу исполнительных органов власти не исполняют положения действующих законов.
1) Министерство внутренних дел Туркменистана — занимается отписками, констатрирует правовоту работников гос власти и в случае не согласия предлагает обратиться в суд
2) Генеральная Прокуратура — перенаправляет письма в орган на который граждане жалуются и поручают этому органу направить свой ответ в Генер Прокуратуру. При этом факт безакония не назакывается со стороны Прокуратуры.
3) Почта Президента Трукменистана — является посредником и перенаправляют письма в соответствующие органы. Однако такие органы творят безаконие.
4) Миграционная служба — нарушает основные Конституционные право на свободное перемещение. Не выдают биометрические паспорта лицам, которые имеют иностранный паспорт. Ни в одном законе нету запрета иметь иностранное гражданство. Оказывают психологическое давление на лиц чтобы они отказались от туркменского гражданства.
Предлагается редакции сделать анализ следующих вопросов:
1) Уровень безработицы. Что должно гос-во гарантировать, какие обязанности у Туркменистана перед гражданами и какие права у граждан Трукменистана по право на трубоустройство
2) Ограничение по передвижению автотраспорта в пределах г. Ашхабада — указать какие нормы законов нарушаются, как фиксировать такие нарушения и кому обращаться. Необходимо сделать шаблон обращения для наказания виновных.
3) Органичение по трудоустроуству — распростронить информацию в отношении принятых документов противоречащих Конституции Туркменистана, Трудовому кодексу Туркменистана.
4) Ограничение на прописку — указать какие нормы нарушаются
5) Ограничение по свободному передвижению за пределы Туркменистана — Необходимо сделать шаблон обращения для наказания виновных.
6) Не законные сносу имуущества
7) Бездействия органов Прокуратуры, депутатов Меджлиса
8) необходимо разработатю петицию в ООН и ОБСЕ для оказания давления на Туркменистана
9) не признавать ранее сделанные противо законные изменения в Конституцию Туркменистана
10) остановаить процес принятия Конституции в новой редакции, в особенности раздел про Президента Туркменистана
11) разработать санкционный список «Атаева -председателя Меджлиса» «Шихмурадова»
12) включить в санкционный список — Министра нац безопасности и его заместителей, Министра внутренних дел и его замес-ей, Генерального Прокурору и его заместителей. Кроме это включить юридические лица — весь нефтегазовый сектор
В миграционной службе до хрена, что пишут не по закону. Особенно это стало проявляться уже с приходом нового главы. Нобатов Мейлис, сам по себе не далёкого ума, безграмотный, грубый и не воспитанный. Порой такие письма пишет которые вообще выходят за рамки существующих нормативных актов, и что самое поразительное, прокуратура на это закрывает глаза, даже тогда когда нарушения носят просто явный характер.
А что касается секретного органа, так хочу вам сказать никакой он не секретный, это идиотская комиссия в которую входят все заместители правоохранительных органов, КНБ, МВД, ПРОКУРАТУРЫ, самой Миграции, и кого то там ещё. Вся эта система создана самим Г. Бердымухамедовым. Так что нужно что бы адвокат был ужасно крут что бы взломать эту систему и поставить судью в патовую ситуацию. И помните, что судью могут посадить, если они примет заведомо незаконное решение, даже если оно первоначально будет поддержано этими идиотами силовиками. Их тоже рано или поздно посадят. Мясокомбинат заработал, наш паровоз летит в Алтын Асыр на всех порах.
Я тоже как-то имел дело с этой пресловутой «секретная комиссия». Друзья в миграционке подсказали, что все запреты исходят от эМэНБе, который занимается политическим сыском. Миграционка это туфта, она не госорга, а обычная марионетка в руках кукловодов из эмнбе. Предлагаю сайту АНТ перевести статью на английский язык, разослать ее как заявление/обращение во все инстанции, включая ООН и международный трибунал по правам человека. Надо помочь Оксане, надо выводить на свет этот гадюшник тихушников, пусть весь мир узнает чем занята туркменская тайная охранка
Вот полностью с вами согласна! Это надо сделать еще и потому, что Оксану эту вычислить раз плюнуть, да уже вычислили. И надо защитить человека. Пусть международные организации будут в курсе.
Dear Oksana,
Please send your complaint to one of the following email addresses:
Contact us by e-mail
Official correspondence: [email protected]
Press information and visitor groups: [email protected]
Publications and documents: [email protected]
Sincerely,
OSCE Secretariat
Wallnerstrasse 6
1010 Vienna
Austria
Tel: +43 1 514 360
О, вот это оперативно, вот это супер! Оксана, вперед!
в туркменском офисе ОБСЕ, юрист (туркменский персонал) он отпугивает или запугивают людей которые обращаются за помощью к ним. У меня складывается мнение что юрист работает на МНБ. Работники подразделения ОБСЕ в Туркменистане очень слабые.
Я с Вами согласен, я тоже был у юриста по одному вопросу прав человека и он либо запугивает либо отпугивает на своих консультациях. Я не решил давать всю информацию о себе и подавать заявку официальную- очень много личных вопросов задает которые не касаются его работы и консультации.Вообще нет доверия больше обращаться!
Dear OSCE secretariat,
You need urgently to change your staff local & expats in Turkmenistan. Due to my personal experience, in relation with them, they are not doing own job. On each request from our citizens, they have only one reply, what we can do that’s a system of your country, and I’m tired to see they are fucking smiles on fat faces. Everything what are they care, is only extra allowance, comfortable apartments, and entertainments. If it’s going on that way, you better close you office in Turkmenistan, we didn’t see any monitoring and reports. For what, you are here?
Dear Citizen,
May we kindly ask you to send us official complaint in more details. You may also lention the names and positions of our employees in Ashgabat office. Please send your complaint to both of the following email addresses:
Official correspondence: [email protected]
Publications and documents: [email protected]
Sincerely,
OSCE Secretariat
Wallnerstrasse 6
1010 Vienna
Austria
Tel: +43 1 514 360
Я сам каждый месяц езжу в Дубай, Китай и иногда в турцию за товаром. И люблю посещать бары кафе в дубае. И в одном таком не большой дискобаре сидели 3 девушки и 2 парня. Парни по их нему внешнему виду смахивает н ***. Но я удивился когда ко мне подошёл какой-то турок и сказал девочки нужны я не был против сказал можно посмотреть и он забрал в специальную комнату и я сидел в кресло мне дали какой-то напиток за счёт заведения я не осмелился пит. И начали заходит в комнату девушки с одной стороны и собралось в маленькой комнате 7 девушек и сутенер этот мы говорим на английском и он говорит можете выбрать и я удивился когда услышал шёпотом они говорили что-то друг другу но они все говорили на туркменском. Я не стал себя выдавать что я туркмен. И сказал есть ещё девушки он сказал подождите и пригласил ещё девушек и зашли ещё девушки и там одна узбечка остальные все опять туркменки. Я забрал узбечку на ночь и в отеле она мне сказала что они приехали из Турции в основном в этой дискотеке девушки из средней азий а эти 2 парня оказались тоже для тех кто интересуется парнями они тоже туркмены. Мне было интересно узнать как они оказались здесь она сказала что она из Туркменабада работала в Стамбуле потом подруга посоветовала приехать в дубай на зароботки и оказалось это бардель она сказала что здесь она работает каждый день только ночью. Зароботок доходит 1500 в месяц в долларах. И я спросил не хочется в родину она сказала если я приеду в туркменистан меня обратно не пустят у меня уже давно виза закончился. Она сказала что ещё ничего не заработала хочется поработать ещё пол годика и может потом вернуться домой. А те девушки тоже в основном из Лебапа она сказала парни из Маров. Вывод я не против что наша миграционная служба сортирует всех и не пропускает тех у кого нарушения. Девушки наши вот чем занимаются в дубае.
Гельды, ваш рассказ впечатляет, продажа себя это плохо, кто спорит, но они все взрослые люди и сами решают, чем зарабатывать на жизнь. И уж никак им не должны на этом основании запрещать выезд из страны и тем самым указывать, что делать и что не делать. Пусть их родители об этом думают уж если на то пошло…
Гелди в первую очередь исходя из вашего рассказа, вас нельзя выпускать за омаральное поведение за пределами Туркменистана. У нас в Туркменистане, иностранных граждан привлекают к административной ответ-ти и затем выдворяют с последующим внесением их в «черные списки», то есть с последующем запретом на въезд в Туркменстан, как минимум сроком на 5 лет.
Я конечно осуждаю если имеет место случаи когда лица выезжаю с Туркменистана одной целью и занимаются другой вещами. Здесь конечно нужно ставить вопрос другим образом- Что делает Правительство Туркменистана для снижения уровня безработицы. Ведь многие наши соотечетсвенники уезжают на заработки в другие страны из за отсутсвия работы в Туркменистане. Для этого необходимо — прекратить строительство ненужных объектов за счет гос средств. Иницировать проверки на международном уровне компаний Полимекс, Буига на предмет участия в схемах отмывание денег и борьбы против коруппции. Необходимо начать выдавать посибия лицам которые не могут трудоустроиться по своей професии.
Komitetchik, horosh chush nesti. Ponimayu, nachalstvo prosit pisat, no poymi, chto nikto ne imeet pravo ostanavlivat esli na rukah est viza! U menya 5 podrug iz Lebaba, Asgabada i Mary, vse dostoyno rabotayut na firmah v Emiratah, v Dubai i Abudabi. Tak chto ne nado! A nachalnikus skaji, Adam bolsun ilki!
Гелди, да пусть хоть чем занимаются люди за границей.
Если человек не представляет терористической угрозы то он имеет право на свободное перемещение. Это прописано в международных правах человека.
Нечего государству наши пись.и охранять. Это не их дело и не их работа.
А если чиновникам стыдно что их народу приходится до такого опускаться то пусть лучше наведут порядок здесь. Была бы нормальная соц. поддержка людям в тяжелой ситуации — никто мы не уезжал на зароботки.
Гельды если девушки безработны и жрать нету то и Итальянка и Француженка пойдет на ето, Гельдышка ненадо ломать райны и строить елитки. Ето все дорого обходиться для казны. Ненадо Дженифер Лопез звать и всю российскую эстраду для одного человека, ето дорого. Я знаю ты правду говоришь вот так с нации происходит иза беспредельной власти. Унизили нацию, велаяты все в Турций няньнки, уборщики, любовницы и строитили. 7 милионов в ТМ, да ето ложь, мы все тут кто пишет из-за границе числемся как граждане ТМ, а мы давно ласты дали отуда
А ты крыса, хочешь этих девушек подешевле получить дома? Без надбавок за заграничные комиссии. Люди ноги раздвигают не от прекрасной жизни в твоей убогой стране. Зверосос Китайский. Надо Гельды маму с сёстрами и женой отправить в Эмираты за валютной выручкой, что бы расплатится за олимпийские объекты перед турками, и откаты ГБ.
Государство чиновников-недоумков. Тупые и безголовые туркменбашичики. Жаль народ, людей жаль. Не повезло с с власть имущими. Одни ублюдки вершат судьбы людей.
БЕЙ ЗВЕРЕЙ — СПАСАЙ ТУРКМЕНОВ!!!
Будьте предельно осторожны при использовании мессенджера Лайн в Туркменистане.
Он (Лайн) самый популярный в Тукрменистане от того, что он самый легко-просматриваемый и прослушиваемый Министерством национальной безопасности Туркменистана (КГБ) мессенджер, поверьте это так. Данный факт вскрылся в процессе многочисленных безосновательных допросов с их стороны рядовых граждан Туркменистана. Даже их агентурная сеть по стране, также внедренная в различные иностранные компании (включая нефте- и газодобывающие) этого не скрывает, один (точнее одна) из таких агентов КГБ — Аннагуль Танрыкулиева (уроженка г. Мары, 15.09.1977 г.р.), официально работающая в компании Драгон Ойл, яркий пример туркменской паршивой агентуры, она сдает и сливает инфу о любом местном или иностранном человеке, с которым пересекается. От ее «деятельности» уже пострадало большое количество граждан Туркменистана. Она является модератором одного сайта для иностранцев, цепляя ничего неподозревающих людей она собирает досье иного приватного характера и сдает их КГБ-шникам еще до прибытия людей в Туркменистан.
Да толку нету от этих так называемых «Правозащитных организаций»: ООН, ОБСЕ…..
А, что, они не в курсе дела всего происходящего?
Оксана, держись! Ни один из написавших здесь, включая меня, не может помочь Вам ни чем. Мы все трусы, которые сбежали из Туркменистана и теперь вот пишем ерунду всякую. Мы с женой тоже столкнулись с подобной проблемой, и только благодаря наглости и упорству смогли вырваться из этих клещей.У Вас всё получится, но постарайтесь забрать всех кто Вам дорог и никогда не возвращайтесь. Заклинаю Вас! Никогда!
В страны ближнего востока кроме Саудовской Аравии и ОАЭ не позволяют выезжать под любым предлогом… беспокоятся о нашем здоровье… а также вся африка… наши комиссары решают вопрос высоко-профессионально — нельзя и все… тупые приказы, тупые инструкции, зашуганые и сами миграционщики…
Поэтому важно не зачем вы едете а куда…
уважаемые граждане Туркмении, прошу вас, не верьте клевете о добрых людях. я знаю Аннагуль Танрыкулиеву очень давно. она порядочная, добрая и ранимая девушка. а такие анонимы, как Ашхабад, не достойны внимания и уважения!
Жалко моей сестренке 3-ый год как ее не пропускают из туркменистана и она не может навести нас, у моей дочке 2 года исполнилас у жены родственики приходят а я один ранше сестрека прихадила а тепер и ее нету