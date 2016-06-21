Выезд за рубеж запрещен по решению «секретной комиссии»

Редакция проекта АНТ начинает публикацию цикла историй граждан Туркменистана, которым запрещено покидать пределы Туркменистана. В большинстве случаев запрет на выезд граждан связан с нарушением ими законодательства иностранного государства (пункт 9 статьи 30 Закона «О Миграции»). В основном, это люди, работавшие на нелегальном положении в Турции.

Среди невыездных лиц есть и родственники участников ноябрьских событий 2002 года, оппозиционеров, живущих за рубежом, гражданские активисты, студенты некоторых вузов, журналисты. По данным правозащитников, по разным подсчетам, в «черных списках» могут значиться до 17000 фамилий.

Данный список регулярно пополняют люди, которые до момента прохождения паспортного контроля в аэропорту вылета даже не догадываются, что их фамилия находится в «стоп-листе» миграционной службы. И с этого мгновения начинаются их хождения по мукам в поисках ответа сначала на вопрос, почему им запрещено покидать страну, а потом – как выйти из этих «черных списков».

История 1. Оксана

Жительница Туркменбаши Оксана (по ее просьбе, мы изменили ее имя, но в остальном все события реальные) направлялась в столицу Ливана — Бейрут, имея на руках авиабилет в оба конца, визу и рабочий контракт. При прохождении паспортного контроля в международном аэропорту Ашхабада девушка была снята со стамбульского рейса. «Сдавайте билеты и возвращайтесь домой», — вот всё, что ей ответили на вопрос «почему?!».

Оксана послала официальное письмо в Государственную миграционную службу и стала ждать ответа. Вскоре он пришел, из которого молодая женщина узнала, что ей запрещено покидать Туркменистан аж до…2020 года. Причина такого наказания — нарушение законодательства страны пребывания.

Но у женщины никаких нарушений не было. Девять месяцев назад она уже посещала Ливан и находилась там по рабочей визе, работая по контракту. В ее туркменском паспорте проставлена виза-штамп этой страны. Претензий со стороны органов власти Ливана к гражданке Туркменистана не было. А вот у их коллег в Туркменистане эти претензии почему-то возникли и, в первую очередь, к этому самому штампу в паспорте, который, вроде как, на визу совсем не похож.

Оксана вспоминает: «По прилете в Ашхабад сотрудник миграционной службы посмотрел паспорт и говорит, ты что, была депортирована? Я говорю, нет, с чего вы взяли? Он показывает на штамп и слово «Depart» [англ. «Убытие» — прим. АНТ]. А это что тогда? Иди, разбирайся с начальником в кабинет!

Пошла к начальнику смены. Он смотрел-смотрел и говорит: я первый раз такое вижу, у нас никто в смене по-арабски не понимает. И потом начал задавать вопросы: где находится клуб, в котором я танцевала в составе балетной труппы, и адрес его местонахождения. Я ему сказала, он тут же, при мне, начал искать его в интернете, но не нашел. Нет, говорит, такого. Тогда он начал искать информацию вообще о ночных клубах Ливана, обрадовался, стал что-то копировать и печатать. Затем стал придираться к цвету штампа. Почему он чёрный? А какого цвета он должен быть?

Потом начал выяснять, кто со мной работал, из каких стран, их фамилии… Я говорю, я фамилии людей не спрашивала. Затем стал спрашивать, сколько я заработала денег, жаловаться, что у него маленькая зарплата… Следом вообще заявил: вы не обижайтесь, просто мы слышали, что там воюют и граждане Туркменистана. Я говорю, я не знаю, я работала и никого не видела, кто там воюет. Ищите, говорю, кто знаком с арабскими визами, мне домой нужно, я 4 месяца без выходных работала и двое суток была в дороге. В итоге он попросил написать объяснительную и указать, где я работала, как зовут подругу, с которой там была, из какой она страны и где мы с ней познакомились. После этого дал мне подписать бумагу о том, что я ознакомлена с миграционным законодательством Туркменистана. Я все написала и подписала, после чего он вернул мне мой паспорт».

И вот спустя 9 месяцев Оксана решила снова поработать в Ливане, оформила рабочую визу на основании контракта. Но выехать ей не разрешили. Тогда она начала писать в миграционную службу. В общей сложности ей пришло 9 ответов и все, словно под копирку: выезд запрещен на основании нарушения законодательства страны пребывания. Копии всех писем Оксане имеются в редакции АНТ.

Чтобы доказать свою правоту, молодая женщина обратилась в посольство Ливана в Москве с просьбой официально подтвердить, что не нарушала законов их страны. Вот ответ из дипломатического ведомства, в котором четко и ясно сообщается, что гражданка Туркменистана Оксана находилась на территории Ливана с такого-то по такое-то время в связи с работой по контракту по рабочей визе. Сотрудник из ливанского посольства, подписавший письмо, также дает разъяснение, что в его стране не используются привычные стикеры для проставления визы, а ставится штамп, так что все отметки в паспорте нашей соотечественницы верные и правильные.

Что в таком случае должны сделать те, кто совершил ошибку? Правильно, исправить ее! Но не тут-то было: молодой женщине запрет на выезд так и не отменили, оставив вынесенное решение в силе. Безграмотный сотрудник миграционной службы аэропорта, принявший слово “depart” (отправление) за “deport” (депортация), и начальник его смены, решивший, что, раз танцы в арабской стране, значит разврат, и насобиравший из интернета неизвестно какую информацию, стали причинами того, что молодую женщину лишили работы и права выезжать за границу.

«Если бы у меня был «депорт», разве бы я получила новую визу?!» — вопрошает Оксана.

Но никто, похоже, не желает разбираться и исправлять ошибку, даже на основании полученного письма из посольства Ливана в Москве. Биться головой об стенку можно хоть сколько угодно.

И тогда Оксана подала заявление в суд. В середине мая в суде Копетдагского этрапа г. Ашхабада состоялось слушание.

Оксана рассказывает: «Это был цирк, а не суд. Заседание длилось всего 15 минут. Был прокурор, я, молодой парень-судья и «международный юрист» миграционной службы О. Сапаргельдыева. До слушания судья вызвал в свой кабинет «юриста», а о чем они там совещались – мне неизвестно.

На заседании выяснилось, что наша миграционная служба в курсе, что я не нарушала правил пребывания в Ливане, а запрет на выезд основан на… информации «секретной комиссии»! Что это за «секретная комиссия», и какую информацию она собрала, О. Сапаргельдыева ни мне, ни суду разъяснять не пожелала, как и то, почему на протяжении девяти месяцев они писали мне, что я якобы нарушила правила пребывания в иностранном государстве!

«Международный юрист» мою жалобу не признала, пояснив, что миграционная служба является исполнительной инстанцией, что ограничение на мой выезд наложено уполномоченным органом Туркменистана (это и есть некая «секретная комиссия»!) и что это ограничение до сих пор не снято, попросила оставить жалобу без удовлетворения.

Суд, естественно, встал на сторону представителя государственного органа. Более того, все мои письма в миграционную службу и их ответы мне суд забрал себе – в архив. Даже копии не позволили снять. Прокурор – молодой человек, молчал все заседание и лишь оживился, когда я сказала, что мы обычные бедолаги – ездим и работаем за копейки, чтобы прокормить детей… Да уж, говорит, за копейки… Я говорю, вот контракт, почитайте и вычтите оттуда кредит за дорогу. После оглашения решения суда «международный юрист» миграционной службы позвонила кому-то и сказала: «Всё нормально, мы это дело выиграли!». В конце меня предупредили: подавать на апелляцию смысла нет, там также откажут».

Сама Оксана, анализируя эту беседу после судебного заседания, приходит к выводу, что причиной отказа ей в выезде за рубеж стал ее ответ на вопрос сотрудника миграционной службы еще в аэропорту, зачем она направляется в Ливан.

«Я ответила, что меня туда пригласила подруга из Москвы. Она — хореограф и работает в Бейруте, у нее там своя балетная труппа, — рассказывает Оксана. — И они [имеются в виду миграционные власти Туркменистана — ред. АНТ], начитавшись в интернете о ночных клубах, решили, что я тоже еду работать в таких клубах. Вот и вся их «секретная информация». Но это их личное мнение, и оно не должно являться законом и ложиться в основу судебного решения! Ведь я не нарушила никаких законов ни в своей стране, ни в Ливане, когда там работала».

Несмотря на предупреждения, Оксана намерена подавать апелляцию, обращаться в суд вышестоящей инстанции, просить помощи адвоката.

«Даже сейчас трудно найти работу, а с возрастом это сделать будет еще сложнее», — говорит она.

21 мая Оксана получила очередную отписку из миграционной службы, но на этот раз в письме никаких ссылок на нарушения ею законов страны пребывания нет. Вообще никаких ссылок нет, просто нельзя выезжать и всё.