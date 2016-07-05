Мессенджер LINE лишил туркменских пользователей приватности

Туркменские пользователи популярного в стране сервиса для обмена мгновенными сообщениями LINE лишились возможности приватного общения. Об этом они узнали примерно неделю назад, когда при попытке отправить сообщение с использованием функции «тайный чат», анонсированной корпорацией в июле 2014 года, на экране смартфонов внезапно появилось уведомление: «Эта функция не поддерживается в стране, где живет ваш друг, или в версии приложения, которая у него установлена».

В редакцию АНТ поступило сразу несколько писем от пользователей, которые утверждают, что раньше общались друг с другом в тайном чате без проблем.

Сообщениям в тайном чате присваивался фильтр, который не позволял напрямую просматривать содержимое переписки. Пользователи сами могли установить максимальное время просмотра сообщения — 2, 5, 10 секунд, 1 минута, 1 час, 1 день или 1 неделя, после чего оно автоматически удалялось.

Помимо этого, сейчас в LINE невозможно отправить файлы – фотографии или документы. Сервер выдает ошибку: «Вы получили данные, которые не были отправлены с LINE серверов. В зависимости от вашего настоящего провайдера, сети или прокси-серверов, данные, отправленные с LINE серверов, могут быть заблокированы или изменены».

Специалисты в сфере информационных технологий в Туркменистане сказали АНТ, что возможно, блокировка отправки файлов идет и со стороны спецслужб Туркменистана.

«Передачу файлов заблокировать легко, но нашим [спецслужбам] не под силу заблокировать функцию тайного чата, скорее всего это сделали в самой корпорации LINE», — отметили источники АНТ в Туркменистане.

3 июля редакция направила запрос в корпорацию LINE с просьбой прояснить ситуацию, но ответа до сих пор не поступило. Известно, что сервис «тайный чат» приложения LINE также недоступен и в Китае.

В начале июля Совет ООН по правам человека принял резолюцию, в которой осуждает страны, нарушающие доступ в интернет для своих граждан.