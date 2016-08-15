15.08.2016 Иран.ру
Иран примет ответные меры против недавнего решения Туркменистана об увеличении тарифов на транзит иранских грузовиков, заявил генеральный директор Бюро транзита и пограничных терминалов Ирана Мохаммад Джавад Атрчиан.
«Мера, которая предназначается только для иранских транспортных средств, идет вразрез с транспортными соглашениями, подписанными обеими сторонами, и, безусловно, повлияет на торговые и экономические отношения между Тегераном и Ашхабадом», — заявил иранский чиновник.
Мохаммад Джавад Атрчиан рассказал, что решение, которое, по-видимому, вступило в силу 8 августа, было сделано без предварительных предупреждений или каких-либо объяснений со стороны туркменских чиновников.
«Наши дипломаты выразили возражения против этого решения, и подобные меры будут приняты в отношении туркменских грузовиков в Иране», — заверил иранский чиновник.
Каждый год около 75 000 иранских грузовиков направляются в Туркменистан, а также от 7 000 до 8 000 грузовиков используют дороги соседней страны, чтобы добраться до других пунктов назначения в регионе. В то же время около 20 000 туркменских грузовых автомобилей въезжают в Иран ежегодно. Еще от 2000 до 3000 туркменских автомобилей используют Иран в качестве транзитного маршрута.
«Этим транспортным средствам теперь придется платить тарифы, аналогичные тем, которые устанавливаются правительством Туркменистана для наших водителей грузовиков«, — заметил иранский транспортный чиновник.
Это противостояние происходит на фоне договоренностей об упрощении таможенного оформления между двумя странами и организации совместных таможенных пунктов, сообщаtn IRAN.RU.
3 комментария к записи «Неожиданная война таможен Туркменистана против Ирана»
Уважаемый Мохаммад Джавад Атрчиан может сильно не беспокоиться. Все увеличения плат за пересечение границы лягут на плечи жителей Туркменистана. И ни кому то этого нет дела. А поведение туркменской стороны, если верить словам Мохаммад Джавада Атричиана, ещё раз изобличает тупость и недалекость наших руководителей. Теперь народ будет платить ещё и за машины. Никак этим Туркменам не объяснишь, что надо вставать всем и одновременно! ГДЕ НАШИ ОППОЗИЦИОНЕРЫ? КТО ОРГАНИЗУЕТ МАССЫ? ДАВАЙТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ! НАРОД ДОВЕДЕН ДО ГРАНИ, СЕЙЧАС НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ! ПОТОМ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЗДНО!
Какие опозиционеры , какие организаторы массы вот именно массы а не масс . Это масса белковых тел . И народ не доведен еще до грани , до грани это когда каждому вставят свисток в зад и все равно большинство оставит лазейку «Ай болья лишь бы не было войны . Чай хлеб есть что еще надо. Кто будет действовать ? Посмотрите на парней которых 20 лет у одних животы как у беременных тараканов висят а другие доходяги что в аулах живут плюнь от харчка переломится. Но самое главное у мужчин духа нет только одно очко. А посему уже поздно.
Эти богатый Иранцы будет платить -Это хорошо . Иран зарабатываеть нашем туркменский рынке 1 млрд доллар в год , толька продав ковры , фрукты и овощи .