Неожиданная война таможен Туркменистана против Ирана

15.08.2016 Иран.ру

Иран примет ответные меры против недавнего решения Туркменистана об увеличении тарифов на транзит иранских грузовиков, заявил генеральный директор Бюро транзита и пограничных терминалов Ирана Мохаммад Джавад Атрчиан.

«Мера, которая предназначается только для иранских транспортных средств, идет вразрез с транспортными соглашениями, подписанными обеими сторонами, и, безусловно, повлияет на торговые и экономические отношения между Тегераном и Ашхабадом», — заявил иранский чиновник.

Мохаммад Джавад Атрчиан рассказал, что решение, которое, по-видимому, вступило в силу 8 августа, было сделано без предварительных предупреждений или каких-либо объяснений со стороны туркменских чиновников.

«Наши дипломаты выразили возражения против этого решения, и подобные меры будут приняты в отношении туркменских грузовиков в Иране», — заверил иранский чиновник.

Каждый год около 75 000 иранских грузовиков направляются в Туркменистан, а также от 7 000 до 8 000 грузовиков используют дороги соседней страны, чтобы добраться до других пунктов назначения в регионе. В то же время около 20 000 туркменских грузовых автомобилей въезжают в Иран ежегодно. Еще от 2000 до 3000 туркменских автомобилей используют Иран в качестве транзитного маршрута.

«Этим транспортным средствам теперь придется платить тарифы, аналогичные тем, которые устанавливаются правительством Туркменистана для наших водителей грузовиков«, — заметил иранский транспортный чиновник.

Это противостояние происходит на фоне договоренностей об упрощении таможенного оформления между двумя странами и организации совместных таможенных пунктов, сообщаtn IRAN.RU.