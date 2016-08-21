Туркменистан: Аресты крупных бизнесменов

В течение последних месяцев по разным регионам Туркменистана прокатилась волна арестов крупных предпринимателей и бизнесменов. Последнее задержание произошло буквально несколько недель назад, в приморском городе Туркменбаши. Проекту АНТ удалось на данный момент выяснить только имя этого человека — Базарбай, который, по сообщениям собственных источников, скончался в изоляторе еще до суда. По версии следствия, бизнесмен повесился в камере, а по мнению знающих его людей – его вынудили затянуть на шее петлю.
Сообщается, что за Базарбаем спецслужбы «охотились» уже давно. Он один из тех, кто искал справедливости, рассылая жалобы в различные инстанции и органы государственной власти по фактам оказываемого давления на бизнес в стране. В ответ спецслужбы начали под него, что называется, «копать».
Сначала на нем попытались испробовать проверенный и широко практикуемый в стране прием с подбросом наркотиков, а когда он не сработал, бизнесмена удалось поймать на даче взятки главному архитектору города Туркменбаши Эмину Эминову. В данный момент чиновник-взяточник отбывает свой срок, а его имущество, в том числе собственные магазины, конфисковано в доход государства.
По данным АНТ, бизнесмена Базарбая, «самого богатого человека города», в Туркменбаши знали и уважали многие. Местному населению он давал работу на своих объектах, в частности, на строительстве гостиницы и жилого дома в 68-м и 71-ом кварталах города, земли под которые ранее использовались как автогаражи и которые предприниматель затем купил у их владельцев. На сегодняшний день все его имущество, включая автомобили и квартиры, конфисковано.
В начале августа тело Базарбая было передано семье, в закрытом гробу. Родственникам строго-настрого запретили вскрывать крышку, и, наоборот, немедленно предать усопшего земле, что вызвало подозрение в применении к покойному жестоких методов обращения или даже пыток. Спустя несколько дней после похорон от сердечной недостаточности скончалась супруга Базарбая.
В начале июня в Туркменабаде был арестован другой крупный предприниматель — владелец частного пивоваренного завода «Байрамхан», ресторана «Бахар» и сервисного центра (Дома быта) Максуд Кандымов. Причина – предприниматель перешел дорогу новому хякиму области.
8 января 2016 года на должность хякима Лебапского велаята был назначен один из президентских чиновников — «на все руки мастер» Чарыгельды Чарлыев. Ранее он успел поработать хякимом Геокдепинского этрапа Ахалского велаята (2005), первым заместителем министра сельского хозяйства (2008), председателем Ассоциации акционерных обществ по производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства «Туркменобахызмат» (сентябрь 2008), министром сельского хозяйства (2014).
С приходом в восточный регион Ч. Чарлыев начал «перетряхивать» всю чиновничью и бизнес- элиту области; иными словами, от несговорчивых руководителей местных государственных предприятий он всячески избавлялся и назначал на их должности своих земляков из Ахалского велаята, а крупных частных предпринимателей обложил «данью». В число первых попал, в частности, Хайрулла Метрейимов – бывший директор государственного пивоваренного завода, и его сын Джелал. Совместно налоговая и специальные службы области «повесили» на отца и сына многомиллионную недостачу. Более мелкие работники предприятия отделались взятками размером в 3 и более тысяч долларов, лишь после чего их отпустили и вернули паспорта. Все имущество семьи Метрейимовых было конфисковано, включая новый дом в бывшем колхозе Ленина, считающегося местным аналогом московской Рублёвки.
Вторым в сети спецслужб попал директор частного пивоваренного завода Максуд Кандымов. Сообщается, что, когда бизнесмен отказался делиться прибылью, лаборантка его пивзавода по указанию спецслужб подбросила ему наркотики. Предпринимателя «закрыли», опечатав весь его бизнес. По данным источников АНТ в окружении М. Кандымова, 25 июня завод реализовал последнюю партию пива и закрылся, как и ресторан «Бахар».
Суд над отцом и сыном Метрейимовыми, а также над бизнесменом Кандымовым ожидается в октябре. Источники АНТ отмечают, что в отношении всех троих применялись пытки. Их родственники лишены возможности свиданий.
«Сначала тебя поднимают, потом поддерживают, чтоб всех «кормил», а потом сбивают с тронов», — сообщил наблюдатель АНТ в Лебапском велаяте.
17 комментариев к записи «Туркменистан: Аресты крупных бизнесменов»
С частниками всё ясно. Бизнес отжали своими методами, скоро произойдет передел. Если не смогут кому-то спихнуть, то переведут в гос сектор, отрапортуют о прибыли в казну государства и разворуют как всегда! А вот с Метрейимовыми можно поспорить. Какая зарплата у директора государственного пивоваренного завода? Откуда дом в таком месте? Как сына приписали к папиным делам? Всё это наводит на мысль. Может просто чистка зажравшихся? Ну и конечно новый хяким выслужиться хочет. За частников обидно! И вот в таких реалиях проходит жизнь в Туркменистане! ВСТАВАЙТЕ, ТУРКМЕНИСТАНЦЫ! ЕСЛИ НАРОД ВНУТРИ СТРАНЫ УВИДИТ, ЧТО ПРИЕХАЛИ ЛЮДИ И ИДУТ МАРШЕМ НА ПЛОЩАДЬ, ТО НЕ УСИДЯТ В ДОМАХ, НАРОДУ ЛИШЬ ИСКОРКА НУЖНА И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ!
люди, уничтожайте зверей или они сожрут вас!!
в стране страшный беспредел. законы сами по себе, общество само по себе, а правительство от реальности оторвалось конкретно. они занимаются своим обогащением. отсутсвие кадров с хорошим образованием — это реузльтат государственной политики. туркмении следует срочно пересмотреть политику подбора и расстоновки кадров. создать фонд образования, который будет управляет иностранная компания чтобы до минимуму снизить блат. задачи этого фонда будут заключаться в наборе студентов и отправку их в самые лучшие университеты мира. исходя из оициальной стат-ки выпуски школ составляют 100 тыс в год. пусть за счет созданного фонда будет обучаться до 5 процентов в год этих выпускников с обязательством возращения в тм и отработки в гос структурах. необходимо исправлять тупиковую ситуацию. кроме этого создать на платной основе универ имени Пр. Т-на «Ниязова» в работать будут исключительно иностранные профессоры. Универ должен создан согласно договоренностям с Правительством Индией, Германией или Англией.
Аноним, золотые слова. Полностью поддерживаю Вас.
Ради Всевышнего! Откройте глаза! Сначала власть нужно сменить, какое может быть образование без грамотной и образованной власти?
Люди в стране итак дохнут как псы (от насильственной смерти, от халатности врачей, от рук чиновников, от маршировок….).
Эти жизни ведь можно было отдать за благое дело — за протест против власти. Без жертв, мирным путем, ничего тут не изменится. А страхи родителей перед властью передаются следующему поколению и это останется в крови туркмен — повиновение власти, боязнь отстаивать права…
Сокращение, сокращение!
Запретили бы лучше на законодательном уровне работать пенсионерам. Вот и 30% экономии. А то сидят весь день, чай пьют, спят прямо на рабочем месте играют и преподносят себя незаменимыми специалистами. А молодёжи податься некуда. Эти и пенсию получают и зарплату и упрекают что молодёжь работать не может. А молодёжь не может нормально свадьбу сыграть, детей расти, жильём обзавестись. И как им показать что они работать умеют если их не подпускают. Но основной вред приносят пенсионеры руководители. Они и сами ничего не делают и другим не дают так как боятся нести ответственность, а в результате страна не развивается.
Отношения с Россией складывалось также, как и у других республик: происходило постепенное дистанцирование и сужение каналов сотрудничества. В 2005 году республика понизила свой статус в СНГ до «ассоциированного члена», хотя сохранила контакты с постсоветскими государствами. Сотрудничество с Россией выстраивалось преимущественно по линии газовых контрактов. В 2009 году произошел конфликт интересов. Москва обвинила Ашхабад в негибкости в вопросе ценообразования на продаваемый газ. Туркмения в свою очередь указала на то, что «Газпром» не исполняет своих обязательств по строительству Прикаспийского газопровода, модернизации газотранспортной сети между Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном и Россией, а также в том, что «Газпром» без предупреждения перекрыл задвижки, чем спровоцировал аварию на туркменском участке газопровода «Средняя Азия — Центр» в 2009 году. Этот конфликт заметно ухудшил двусторонние связи, особенно учитывая тот факт, что кроме инфраструктуры для экспорта туркменского газа России нечего было предложить — ни промышленного оборудования, ни промтоваров, которые нельзя было бы закупить в Китае или Европе. Как и в случае с Украиной Россия фактически обменяла своих соотечественников на интересы газовых компаний. Ситуацию усугубило и то, что наряду с нейтралитетом Туркменистан фактически стал проводить курс и на самоизоляцию. Констатируя объемы российско-туркменского сотрудничества следует сказать, что Россия прикладывает минимум усилий в направлении партнерства, дистанцируюсь в целом от постсоветских республик, как будто они и не должны входить в зону ее стратегических интересов и сферу влияния.
Туркменистан своим развитием демонстрирует два важных урока для России. С одной стороны, весь ход его политического развития, культ личности, давление на общество, снижение качества образования предостерегают Россию от повторения внутри страны авторитарных и диктаторских проявлений, которые сложились в азиатской республике, и все более начинают прослеживаться во внутриполитическом курсе Кремля. С другой стороны, ясно показано, что если Россия будет и дальше бездействовать на всем постсоветском пространстве, то уже в ближайшее время мы будем окружены государствами, которые не имеют никакой памяти и знания об общем историческом прошлом.
Вам это мало , страну перевратили купи -продай , за высокомерия и за все вас будете наказан ..
В старое время это называлось охотой на ведьм.
В новое время это называется репресии.
Карательная машина набирает оборот.
Коснется она очень многих.
Людям добрый совет: будьте бдительны, не позволяйте властям обмануть себя и не вовлечь себя в это безумие.
Люди, которые ломают пристройки и дома, не делайте этого. Сегодня вы ломаете чужие дома, но завтра вас заставят ломать свои же собственные дома.
Очень многие так называемые предприниматели получают сверхприбыли за счет простого народа. Я считаю, что правильно Правительство давит этих новых миллионеров, которые скупают земли в городах и строят себе дворцы. Любые методы хороши для того что бы прижать их и заставить работать по закону. Возьмите Ахалский, Туркменабадский и Марыйский велаяты, там давно пора провести чистку среди предпринимателей и проверить законность их деятельности. Очень многие из этих предпринимателей давно должно сидеть в тюрьме и их имущество должно быть конфисковано. Я уважаю наше правительство за данные действия. Сам живу в Ашхабаде и езжу по командировкам в Мары и Чарджоу, вижу как эти новые олигархи живут и ведут себя в этих городах. Строят пивозаводы, банкетные залы которые размерами больше дворцов, магазины, супермаркеты. Все это отмывание незаконных денег. И я только подерживаю наши Специальные органы что они все таки ведут работу и давят их.
Моя бывшая Родина, которой уже нет, развалили башисты и их последователи, жадные до впасти , денег и удовольствий,помни правитель и тебе осталось совсем немного,господь безответно не оставит просьбы и слезы народа My ex-Motherland, which has already destroyed bashisty and their followers to fall into greedy, money, and pleasures, remember you ruler and there are very few, the Lord will not leave unrequited requests and tears of the people .Жестокий тот кто слаб,благородство удел сильного и правильного человека -It is the weak who are cruel, and that gentleness is to be expected only from the strong,скорейшего выздоровления ,прозрения и счастливого пути всем добрым людям моей бывшей родной земли!
Ты Муслим или наивный или малограмотный. У нас невозможно работать честно, а все эти чистки к сожалению никакого отношения к справедливости не имеют, просто деньги из одних рук попадают в другие, и не мне ни тебе легче от этого не станет, а вот сотне другой простых работяг с того же пивзавода теперь приходится очень туго, а они заметь совсем не богачи.
тот кто слаб,благородство удел сильного и правильного человека -It is the weak who are cruel, and that gentleness is to be expected only from the strong,скорейшего выздоровления ,прозрения и счастливого пути всем добрым людям моей бывшей родной земли!
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Trs 28.08.2016 at 18:33
Ты Муслим или наивный или малограмотный. У нас невозможно работать честно, а все эти чистки к сожалению никакого отношения к справедливости не имеют, просто деньги из одних рук попадают в другие, и не мне ни тебе легче от этого не станет, а вот сотне другой простых работяг с того же пивзавода теперь приходится очень туго, а они заметь совсем не богачи.
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Ничего не скажешь, просто беспредел!!! Зависть, подласть, мракобесие, злость, посегательство на чужое имущество, подавление личности, отсутствие поримания ценности, охватила всю страну. Никто на простом человеческом уровне даже не размышляют, что это все чужое и не мое, чужое брать не надо, как он этим наиподлейшим путеи отобранным у других семей накормит своих детей и будет счаслив!?!?! Как это возможно? Шайтан вселился в них. Ой беда у нас, если мы будем губить человека, как личность, и не желать понимать статью конституции о защиты прав человека, которые являются основополагающем для нормамального общества, в этом случае мы просто себя утопим, и любое государство нас просто захватить, так как люди не заинтересованы защищать такую страну. Хотя че уж говорить, «Рыба гниет из головы», это руководства не читала Гегеля, Канта, Феербаха, Маркса, Энгелса откуда у них может быть рассуждения нормального здравомыслящего общества????? На сегодня туркмены, является нацией, которая себя просто уричтожант. Больше не могу ничего добавить. На мой взглят, ситуацию может спасти только воруженное вмешательство своих граждан, чтобы люди поняли, что многое нельзя делать, чисто из этических соображений. Видимо надо пооти путь кровопролития, о чем я очень сожалею.
Абсолютно согласна с вашими словами, как прискорбно бы это не было, но наши «верха» не знают не только доктрин и теорий этих философов, им по всей видимости не знакомы понятия добра и зла, справедливости, равенста! И эти люди управляют страной? Каких дейтвий от них еще ждет народ, чтобыто понять? Помоему уже и так унизили и отпустили народ на колени, развлекается и гордятся страной в эти времена только такие же неучи и лицимеры!