Туркменистан: Аресты крупных бизнесменов

В течение последних месяцев по разным регионам Туркменистана прокатилась волна арестов крупных предпринимателей и бизнесменов. Последнее задержание произошло буквально несколько недель назад, в приморском городе Туркменбаши. Проекту АНТ удалось на данный момент выяснить только имя этого человека — Базарбай, который, по сообщениям собственных источников, скончался в изоляторе еще до суда. По версии следствия, бизнесмен повесился в камере, а по мнению знающих его людей – его вынудили затянуть на шее петлю.

Сообщается, что за Базарбаем спецслужбы «охотились» уже давно. Он один из тех, кто искал справедливости, рассылая жалобы в различные инстанции и органы государственной власти по фактам оказываемого давления на бизнес в стране. В ответ спецслужбы начали под него, что называется, «копать».

Сначала на нем попытались испробовать проверенный и широко практикуемый в стране прием с подбросом наркотиков, а когда он не сработал, бизнесмена удалось поймать на даче взятки главному архитектору города Туркменбаши Эмину Эминову. В данный момент чиновник-взяточник отбывает свой срок, а его имущество, в том числе собственные магазины, конфисковано в доход государства.

По данным АНТ, бизнесмена Базарбая, «самого богатого человека города», в Туркменбаши знали и уважали многие. Местному населению он давал работу на своих объектах, в частности, на строительстве гостиницы и жилого дома в 68-м и 71-ом кварталах города, земли под которые ранее использовались как автогаражи и которые предприниматель затем купил у их владельцев. На сегодняшний день все его имущество, включая автомобили и квартиры, конфисковано.

В начале августа тело Базарбая было передано семье, в закрытом гробу. Родственникам строго-настрого запретили вскрывать крышку, и, наоборот, немедленно предать усопшего земле, что вызвало подозрение в применении к покойному жестоких методов обращения или даже пыток. Спустя несколько дней после похорон от сердечной недостаточности скончалась супруга Базарбая.

В начале июня в Туркменабаде был арестован другой крупный предприниматель — владелец частного пивоваренного завода «Байрамхан», ресторана «Бахар» и сервисного центра (Дома быта) Максуд Кандымов. Причина – предприниматель перешел дорогу новому хякиму области.

8 января 2016 года на должность хякима Лебапского велаята был назначен один из президентских чиновников — «на все руки мастер» Чарыгельды Чарлыев. Ранее он успел поработать хякимом Геокдепинского этрапа Ахалского велаята (2005), первым заместителем министра сельского хозяйства (2008), председателем Ассоциации акционерных обществ по производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства «Туркменобахызмат» (сентябрь 2008), министром сельского хозяйства (2014).

С приходом в восточный регион Ч. Чарлыев начал «перетряхивать» всю чиновничью и бизнес- элиту области; иными словами, от несговорчивых руководителей местных государственных предприятий он всячески избавлялся и назначал на их должности своих земляков из Ахалского велаята, а крупных частных предпринимателей обложил «данью». В число первых попал, в частности, Хайрулла Метрейимов – бывший директор государственного пивоваренного завода, и его сын Джелал. Совместно налоговая и специальные службы области «повесили» на отца и сына многомиллионную недостачу. Более мелкие работники предприятия отделались взятками размером в 3 и более тысяч долларов, лишь после чего их отпустили и вернули паспорта. Все имущество семьи Метрейимовых было конфисковано, включая новый дом в бывшем колхозе Ленина, считающегося местным аналогом московской Рублёвки.

Вторым в сети спецслужб попал директор частного пивоваренного завода Максуд Кандымов. Сообщается, что, когда бизнесмен отказался делиться прибылью, лаборантка его пивзавода по указанию спецслужб подбросила ему наркотики. Предпринимателя «закрыли», опечатав весь его бизнес. По данным источников АНТ в окружении М. Кандымова, 25 июня завод реализовал последнюю партию пива и закрылся, как и ресторан «Бахар».

Суд над отцом и сыном Метрейимовыми, а также над бизнесменом Кандымовым ожидается в октябре. Источники АНТ отмечают, что в отношении всех троих применялись пытки. Их родственники лишены возможности свиданий.

«Сначала тебя поднимают, потом поддерживают, чтоб всех «кормил», а потом сбивают с тронов», — сообщил наблюдатель АНТ в Лебапском велаяте.