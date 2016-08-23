Дашогуз: В рамках борьбы с «ваххабизмом» мужчин насильно бреют, поят водкой и дают попробовать свинины

Правоохранительные органы туркменского города Дашогуз начали бороться с людьми, имеющими на лице щетину или бородку. Как сообщает Радио «Азатлык», мужчин с наличием растительности на лице и не достигших 50 лет задерживают сотрудники местного управления национальной безопасности и дорожной полиции. Впоследствии в полиции с ними проводят беседы.

«Ты зачем бороду отпустил? Ты ваххабит? Намаз читаешь?» — подобные вопросы задают молодым людям, а после этого их заставляют побриться.

По словам собеседника радио по имени Бегмурат, его знакомому полицейские налили в стакан водки и потребовали выпить, а после дали отведать свинины.

Бегмурат отметил, что тех, кто не повинуется, бьют, а потом бреют насильно. По его словам, впоследствии таких людей «без суда и следствия» лишают свободы на 7-8 лет. Собеседник радио сказал, что лично он знает двоих таких, пропавших в тюрьмах. Родственники не имеют о них абсолютно никакой информации.

По информации источников АНТ, в других городах Туркменистана также проводятся беседы с молодыми людьми, имеющих на лице растительность. Особое внимание уделяется студентам, вернувшимся из Турции на каникулы. Их вызывают сначала в хякимлик (мэрию), где с ними беседуют работники миграционной службы. Там у них отбирают мобильные телефоны и просматривают контакты, переписку и фотографии.

«У знакомого в телефоне нашли фотографию со своими однокурсниками, все парни на фото имели бородки, так его следом вызвали в управление национальной безопасности и продержали несколько часов», — сообщил читатель АНТ в Мары, добавив, что в Турции все молодые люди носят бородку — мода там такая.

По его словам, у парня интересовались, ходит ли он в мечеть, читает ли религиозную литературу. Особенно интересовались наличием у него друзей или знакомых, бывавших в Сирии или находящихся там в данный момент.

После допроса молодого человека отпустили, предупредив, что он «будет под наблюдением».