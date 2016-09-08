Поселок Бурнак снесен. Жителям угрожают «проблемами» за связь с АНТ

После публикации материала «Аваза: Суд предписал выселить жильцов поселка «Коттедж» 17 августа» АНТ пристально следили за выполнением решения суда о предоставлении жильцам вместо их снесенных домов обещанных служебных квартир. Напомним, речь в материале шла о том, что поселок Бурнак, расположенный в нескольких сотнях метрах от Каспийского моря и больше известный среди местных жителей как «Коттедж», местный хякимлик облюбовал под посадки елок. Чтобы снести населенный пункт с лица земли, требовалось выселить жителей и разрушить их жилье.
Власти решили придать варварству форму закона и подали иск в суд. Неудивительно, что суд принял именно то решение, которое было нужно истцу, то есть в данном случае хякиму г. Туркменбаши Амангельды Исаеву. Жильцам было заявлено, что все они должны переселиться в квартиры служебных домов, а само переселение планировалось на 17 августа.
История имела продолжение. Некоторые семьи, не дожидаясь 17-го числа, переехали в дома на улицу Парахат. В одной квартире оказались сразу несколько семей в стесненных условиях. Власти, по словам наших источников, «очень озлобились из-за того, что история с переселением получила огласку и вышла за пределы Туркменистана».
Теперь на людей, подозреваемых в передаче сведений редакции АНТ, оказывают моральное давление и угрожают тюремным сроком за связь с нами. У некоторых из жильцов бывшего поселка «Коттедж» сотрудники Министерства национальной безопасности изымали телефоны с целью найти «предательскую» переписку. Речи о том, чтобы выдать ордер на квартиру, а каждой семье предоставить отдельное жилье из расчета 12 квадратных метров на члена семьи, даже не идет.
«Пробовали несколько раз попасть на прием к хякиму, чтобы напомнить ему об обещанных ордерах и прописке в новых квартирах, но нас не пускают даже на порог», — сообщили бывшие жители поселка Бурнак.
Прошло 20 дней, как люди выполнили предписание суда, покинув поселок. Сколько времени потребуется властям, чтобы выдать ордера на квартиры и расселить людей, как того требует закон?
Мы не ставим точку и продолжаем следить за происходящим, в том числе и за безопасностью граждан, которым местные спецслужбы угрожают «серьезными проблемами» за связь с редакцией АНТ.
Между тем, поселок практически полностью снесен 17 августа. Сейчас на месте бывших домов и ухоженных участков лишь руины и только несколько домов продолжают стоять. Их владельцы в свое время получили разрешение от городских властей на строительство, но ордеры на жилье им так и не были выданы. С тех пор в Туркменбаши сменилось четыре руководителя. Нынешний глава города решил выгнать и их. Никаких посадок елок не наблюдается.
16 комментариев к записи «Поселок Бурнак снесен. Жителям угрожают «проблемами» за связь с АНТ»
Это вам за то, что выгнали русских из Туркменистана. За то, что переименовали наш прекрасный КРАСНОВОДСК в поганый Туркменбаши. Время все расставило на свои места. С удовольствием захожу на сайт АНТ и читаю, как вас ваши власти обижают. Плохо жилось в СССР? Кормили Россию? Русские вам мешали? Теперь сами себя кормите и наслаждайтесь жизнью в своей «свободной» стране.
Да че у тебя в Москве половина населения в грязных китайских синтетических маек ходит, одежда 1990 годов до сих пор, нищие. Ваши Алигархи совсем не много лучше, а так обворавали всю страну, просто Бердымухамедов с лошади упал савсем сьехал с котушек, а так все одно и тоже
Ой не смеши меня! Ты в России то ни разу не был. И судя по твоему посту сам с лошади упал!)))) Голову береги!)))
Надеюсь вы свой рот моете от желчи прежде чем детей целовать.
И в вашей россии сидит такой-же Путлер, только таким как вы — которые на одноклассниках сидят круглые сутки «хунту» и «пятую коломну» везде видят, он и нравится. Даже удивительно, что одноклеточные могут компьютером пользоваться.
Мы пишем что хотим и говорим,не боясь за свои жизни,как вы выразились при «Путлере»,это вы от хохлов чтоль набрались таких выражений?И вся Средняя Азия у нас тусуется на заработках,Средняя Азия и бывшие республики СНГ,я конечно не злорадствую когда читаю АНТ,мне больно и обидно за народ,уехала в 2002 году,счастлива и довольна,есть минусы конечно,но плюсов больше.А потом как можно Путина с этим врачом Курбангулы или как его там зовут,сравнивать.Только недалекие люди могут сравнивать.Мне кажется людям которые не были в России им мерещиться что тут медведи пьяные ходят
«С удовольствием захожу на сайт АНТ и читаю, как вас ваши власти обижают» какая у вас интересная жизнь, ватная вы наша.
Кастрюлю с головы сними, хохол.)))
О, типичный ответ ваты, кто не снами тот хохол. Голову проверь.
Лянка, отчасти соглашусь с вами. Не все покидали родину с миром в душе. В 90-ые в среднеазиатских республиках происходило то, что сейчас имеет место быть на Украине. Ниязов грубо ошибся, не придав русскому языку статус второго официального языка в стране, тем самым лишив русскоязычное население каких-либо перспектив на будущее. И поэтому люди теряли работу. Шло выдавливание наших специалистов с ведущих позиций. А где-то и травля. Как-то разговорилась с женщиной в поезде (они в 90-ые еле унесли ноги из Таджикистана). Так вот эта боль на всю жизнь. И где теперь таджики? В России денежку зарабатывают. Плохо им без России.
Так же и в Туркменистане, когда русским людям в лицо говорили: уезжайте в свою Россию, все равно нам все задаром оставите.
Я свидетель этих событий, Юлия. Мои родители увезли меня из Красноводска в 1991 году. Как случилось, так случилось. Я счастлива, что живу в России. Но иногда думаю, зачем развалили СССР? Зачем выдавили русских из Средней Азии и стран Балтии? Поддались на провокации американцев. Кому от этого хорошо? Все работоспособное население Средней Азии работает в России. Потому что в их странах работы нет. И уровень жизни очень низкий. Заметьте, мы их не гоним из своей страны. Не кричим, Россия для русских. Каждая из стран развалившего Союза пожинает горькие плоды своих ошибок.
Это у вас в росии так хорошо живется с 1991 года, что вы в тячении 15 лет желаете зла посторонним людям? Я сама — русская, сама испытывала те гонения и со стороны властей и со стороны туркмен. Но я также встречала многих туркмен, которым чужды были предрасудки. А вы всех под одну гребёнку гребёте. Чем вы отличаетесь от быдла, которое вас и вашу семью выгнали из страны?
И еще хочу добавить….. Моя семья проживала на территории Туркменистана с 19 века. Четыре поколения. Мой прадед, инженер — железнодорожник, прокладывал Среднеазиатскую железную дорогу. Прабабушка занималась селекцией пчел и писала научные труды. Бабушка преподавала русский язык и литературу в туркменской школе. Дед прошел войну, вернулся в Туркменистан и работал всю свою жизнь на хлопко перерабатывающем заводе. Моя семья трудилась на благо Туркменистана. А сейчас, я даже не могу приехать на могилы своих дорогих родственников. Нас вырубили под корень…
Лянка, спасибо за воспоминания. Разделяю вашу горечь… С уважением.
Горечи нет, Юлия! Я просто напомнила, что каждая русская семья, в нескольких поколениях сделала для Туркменистана И как с нами поступили. .Ну а сейчас, читая посты молодого поколения этой страны,с трудом накорябанные выше, вижу к чему пришел Туркменистан без русских.))))) Средневековье. Вот куда они скатились. Всего доброго, Юлия!
Уехал из туркмения и досихпор незабыл, видимо в рассия тоже жизнь нелегко.
«А сейчас, я даже не могу приехать на могилы своих дорогих родственников. Нас вырубили под корень…»
Лянка, писала именно на эти ваши слова. Веселого тут мало. Потому что не только вы, но и многие другие не могут просто купить билеты, прилететь в Туркменистан, и посетить могилы родственников. Был уже не один фоторепортаж с запущенными русскими кладбищами. Может, когда-нибудь что-нибудь измениться в этом направлении..