Поселок Бурнак снесен. Жителям угрожают «проблемами» за связь с АНТ

После публикации материала «Аваза: Суд предписал выселить жильцов поселка «Коттедж» 17 августа» АНТ пристально следили за выполнением решения суда о предоставлении жильцам вместо их снесенных домов обещанных служебных квартир. Напомним, речь в материале шла о том, что поселок Бурнак, расположенный в нескольких сотнях метрах от Каспийского моря и больше известный среди местных жителей как «Коттедж», местный хякимлик облюбовал под посадки елок. Чтобы снести населенный пункт с лица земли, требовалось выселить жителей и разрушить их жилье.

Власти решили придать варварству форму закона и подали иск в суд. Неудивительно, что суд принял именно то решение, которое было нужно истцу, то есть в данном случае хякиму г. Туркменбаши Амангельды Исаеву. Жильцам было заявлено, что все они должны переселиться в квартиры служебных домов, а само переселение планировалось на 17 августа.

История имела продолжение. Некоторые семьи, не дожидаясь 17-го числа, переехали в дома на улицу Парахат. В одной квартире оказались сразу несколько семей в стесненных условиях. Власти, по словам наших источников, «очень озлобились из-за того, что история с переселением получила огласку и вышла за пределы Туркменистана».

Теперь на людей, подозреваемых в передаче сведений редакции АНТ, оказывают моральное давление и угрожают тюремным сроком за связь с нами. У некоторых из жильцов бывшего поселка «Коттедж» сотрудники Министерства национальной безопасности изымали телефоны с целью найти «предательскую» переписку. Речи о том, чтобы выдать ордер на квартиру, а каждой семье предоставить отдельное жилье из расчета 12 квадратных метров на члена семьи, даже не идет.

«Пробовали несколько раз попасть на прием к хякиму, чтобы напомнить ему об обещанных ордерах и прописке в новых квартирах, но нас не пускают даже на порог», — сообщили бывшие жители поселка Бурнак.

Прошло 20 дней, как люди выполнили предписание суда, покинув поселок. Сколько времени потребуется властям, чтобы выдать ордера на квартиры и расселить людей, как того требует закон?

Мы не ставим точку и продолжаем следить за происходящим, в том числе и за безопасностью граждан, которым местные спецслужбы угрожают «серьезными проблемами» за связь с редакцией АНТ.

Между тем, поселок практически полностью снесен 17 августа. Сейчас на месте бывших домов и ухоженных участков лишь руины и только несколько домов продолжают стоять. Их владельцы в свое время получили разрешение от городских властей на строительство, но ордеры на жилье им так и не были выданы. С тех пор в Туркменбаши сменилось четыре руководителя. Нынешний глава города решил выгнать и их. Никаких посадок елок не наблюдается.