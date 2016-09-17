Туркменистан: Одна сигарета стоит доллар, и это не предел

Некоторое время назад специальным распоряжением президента государственным предприятиям было передано монопольное право на торговлю табачными изделиями, однако витрины, где должны размещаться сигареты, папиросы и махорка, пусты. При этом зависимые от табака люди знают, где и у кого они могут купить курево.

По сообщениям источников АНТ, пачку сигарет теперь можно достать по стоимости от 50 до 60 и даже 65 манатов ($14-$17-$18,5), в зависимости от региона и даже конкретного района столицы. Среди тех, кто предлагает табак из-под полы, те же продавцы или работники сферы госторговли. По-видимому, в отсутствии поступления они скупили остаток и теперь перепродают его в разы дороже тем, кто не может обходиться без затяжки.

Между тем, далеко не каждый курильщик способен позволить себе пачку сигарет, равной по цене в среднем 10 килограммам сахарного песка, поэтому продавцы предлагают товар штучно. Так, одна сигарета стоит от 2,5 манатов в отдельных районах столицы до 3,5 манат в Балканском и Ахалском велаятах. А это 1 доллар по официальному курсу. Как сообщают источники, на одну сигарету, образно говоря, можно выменять кило того же сахара или килограмм яблок или винограда, а в Ашхабаде – пакет кефира. Получается не так ощутимо для кармана, как если купить целую пачку.

Источник АНТ, работавший в конце прошлого и начале нынешнего веков в авиакомпании «Туркменховаёллары», вспоминает, как экипажи в то время возили в Европу из Туркменистана дешевые сигареты и перепродавали их там, наладив успешный бизнес.

«Сейчас все поменялось, — сообщает бывший сотрудник авиакомпании, — и уже сигаретные блоки из Европы стали дешевле, чем в нашей стране. Если существуют запреты – всегда найдется способ их обойти, а кто-то делает на этом доходный бизнес».

Находят способ восполнить табачный дефицит и сами курильщики. Так, по сообщениям из Туркменбаши, многие, как в старину, «смолят» махорку, маленький стаканчик которой идет из-под полы за 1 манат.

«Заядлые курильщики, когда сильно хочется затянуться, а ничего нет, пробуют заменить табак самокруткой из черного чая. Но все равно это не помогает им, а потому некоторые просто места себе не находят, словно наркоманы во время ломки…», — пишет житель города на Каспии.

Люди, которые в поисках сигарет не могут ни о чем другом думать, не слишком сдерживают себя в выражениях в адрес того, кто начал эту антитабачную кампанию.

«Воодушевленный похвалой гендиректора ВОЗ Маргарет Чен и директора европейского регионального бюро Жужанны Якаб [обе женщины награждены орденом «Битараплык» — прим. АНТ] глава государства дал слово к 2025 году сделать Туркменистан свободным от табака, — пишут в редакцию. — Его похвали, а он и рад стараться».

Местные наблюдатели уверены, что свобода от курения в Туркменистане будет достигнута досрочно.