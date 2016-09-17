Туркменистан: Одна сигарета стоит доллар, и это не предел

Некоторое время назад специальным распоряжением президента государственным предприятиям было передано монопольное право на торговлю табачными изделиями, однако витрины, где должны размещаться сигареты, папиросы и махорка, пусты. При этом зависимые от табака люди знают, где и у кого они могут купить курево.
По сообщениям источников АНТ, пачку сигарет теперь можно достать по стоимости от 50 до 60 и даже 65 манатов ($14-$17-$18,5), в зависимости от региона и даже конкретного района столицы. Среди тех, кто предлагает табак из-под полы, те же продавцы или работники сферы госторговли. По-видимому, в отсутствии поступления они скупили остаток и теперь перепродают его в разы дороже тем, кто не может обходиться без затяжки.
Между тем, далеко не каждый курильщик способен позволить себе пачку сигарет, равной по цене в среднем 10 килограммам сахарного песка, поэтому продавцы предлагают товар штучно. Так, одна сигарета стоит от 2,5 манатов в отдельных районах столицы до 3,5 манат в Балканском и Ахалском велаятах. А это 1 доллар по официальному курсу. Как сообщают источники, на одну сигарету, образно говоря, можно выменять кило того же сахара или килограмм яблок или винограда, а в Ашхабаде – пакет кефира. Получается не так ощутимо для кармана, как если купить целую пачку.
Источник АНТ, работавший в конце прошлого и начале нынешнего веков в авиакомпании «Туркменховаёллары», вспоминает, как экипажи в то время возили в Европу из Туркменистана дешевые сигареты и перепродавали их там, наладив успешный бизнес.
«Сейчас все поменялось, — сообщает бывший сотрудник авиакомпании, — и уже сигаретные блоки из Европы стали дешевле, чем в нашей стране. Если существуют запреты – всегда найдется способ их обойти, а кто-то делает на этом доходный бизнес».
Находят способ восполнить табачный дефицит и сами курильщики. Так, по сообщениям из Туркменбаши, многие, как в старину, «смолят» махорку, маленький стаканчик которой идет из-под полы за 1 манат.
«Заядлые курильщики, когда сильно хочется затянуться, а ничего нет, пробуют заменить табак самокруткой из черного чая. Но все равно это не помогает им, а потому некоторые просто места себе не находят, словно наркоманы во время ломки…», — пишет житель города на Каспии.
Люди, которые в поисках сигарет не могут ни о чем другом думать, не слишком сдерживают себя в выражениях в адрес того, кто начал эту антитабачную кампанию.
«Воодушевленный похвалой гендиректора ВОЗ Маргарет Чен и директора европейского регионального бюро Жужанны Якаб [обе женщины награждены орденом «Битараплык» — прим. АНТ] глава государства дал слово к 2025 году сделать Туркменистан свободным от табака, — пишут в редакцию. — Его похвали, а он и рад стараться».
Местные наблюдатели уверены, что свобода от курения в Туркменистане будет достигнута досрочно.
6 комментариев к записи «Туркменистан: Одна сигарета стоит доллар, и это не предел»
Учитывая, какой информацией делятся бывшие сотрудники табачных корпораций, то радоваться надо, что ограничивают оборот химии и поднимают на нее цены. В современной сигарете настоящего табака нет, зато много других элементов. Зачем травить себя и близких? Может, лучше приложить все усилия, чтобы расстаться раз и навсегда с этой пагубной привычкой? Тот же наркотик, только более медленного действия.
ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД,ЛЮДИ КАК КУРИЛИ,Так и будуд курить,Я сам из Туркмении.
Я с вами абсолютно согласен, Юлия, но для наших чиновников нет ничего святого. Цены на сигареты увеличиваются или сигареты исчезают с прилавков, ведь не с целью заботы государства о здоровье народа. Дорога ложка к обеду. Ничего личного, чистый бизнес. Вот если бы народ сам перестал покупать сигареты из принципа, чтобы лишить дохода от продажи сигарет бердуши с его родственников. Покуда есть на свете «дураки», обманом жить им, стало быть, с руки.
Дурдыбердыколючка — у меня к вам вопрос/ Неужели вы думаете что все читатели этого сайта недалекие люди и прочитав ваш комментарий поверят тому что вы написали/ Все читатели знают что самый доходный бизнес — алкоголь / сигареты/ Вы в курсе что еще с Советских времен доходы от продажи алкоголя составляли неплохую часть дохода/
Если сигаретами торгуют только государственные магазины при чем тут частный бизнес?
Второе и самое главное если кто-то хотел нажиться на продаже сигарет тогда зачем давать слово ВОЗ обещание о том что к 2025 году Туркменистан станет страной свободной от курения/
Интересно сколько вам платят чтобы писать комментарии которые вводят читателей в заблуждение? Зачем вам это надо? Сделайте что нибудь полезное/ Например все знают что обслуживание населения как со стороны коммерческих организаций так и сотрудников гос учреждения желает оставлять лучшего/ Некоторые сотрудники даже коммерческих структур ведут себя не так как подобает обращаться с клиентами — потребителями/ К примеру предложите чтобы в Туркменистане сделали веб сайт что-то наподобие желтых страниц где жители Туркменистана могли бы писать комментарии о том или ином учреждении или компании/ Как их обслужили? Сколько звезд они поставят/ Чтобы не было голословно на уровне государства издать нормативный акт согласно которого обязать всех сотрудников иметь бейджик/ чтобы население знало имя человека с которым он общается/ В этом случае любой гр-н а у нас в Туркменистане почти у каждого смартфон с подключенным интернетом/ может зайти на сайт — желтых страниц и оставить свой отзыв/ Также обязать всех сотрудников представляться когда кто-то им звонит/ Руководители компаний или ответственные сотрудники министерств и ведомств должны будут интересоваться как их подопечные обслуживают население/ Естественно отзывы не будут анонимными чтобы кто-то не смог оговорить ни в чем не виновного сотрудника/ Как мне кажется это исправит положение в сфере обслуживание/
К статье — «Бывший замхякима осужден на 15 лет» вы оставили для меня комментарий/ Я на него ответил/ Прочитайте и ответьте мне/ Хотя я уверен что вы не сможете ответить и пояснить почему ваши дружки — так называемые демократы вместо того чтобы помочь народу совершают иные действия/ Какие и каким образом я описал в своем комментарии/ Надеюсь к тому моменту когда вы прочитаете этот комментарий — комментарий к статье «Бывший замхякима осужден на 15 лет» будет также опубликован/
в Туркмении продают фальшивые сигареты в которых вместо табака, — солома!!)))
сигареты-это не первая обходимость для населения. Пусть бросают и займутся своим здоровьем , а вот с dervish 20.09.2016 05:36 я полностью согласен. Обман, обвес, ценна на товары на полках одна, а в кассах пробивают другую цену, не соблюдение санитарных и пожарных норм.Товары проросроченные и т.д.Кто этим должен заниматься?