На «черном рынке» Ашхабада доллар бьёт новые рекорды

18.10.2016 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: , 5 8270

pulВ столице Туркменистана рыночный курс американской валюты по отношению к туркменскому манату на днях вырос до своего исторического максимума. Как сообщил в эфире радио «Азатлык» туркменский писатель Аманмурад Бугаев, в минувшие дни один доллар на руках у местных менял продавался в пределах 7,20-7,40 манатов.

Писатель сообщил, что курс валюты на «черном рынке» имеет устойчивую тенденцию к росту. По его словам, с середины минувшей недели доллар стабильно дорожает на 20 тенге, и это, по всей видимости, не предел.

С начала нынешнего года банки Туркменистана решением правительства прекратили все операции с продажей иностранной валюты населению. Единственным местом, где люди могли купить доллары с большим риском оказаться пойманными и привлеченными к ответственности за незаконные валютные операции, стал базар.

В среде нелегальных «валютчиков» считают, что курс доллара растет из-за того, что у туркменского правительства иссякли валютные запасы. Другие говорят, что большая часть населения, опасаясь дальнейшего обесценивания маната, в спешном и массовом порядке избавляется от своих сбережений, переводя манаты в более устойчивую валюту.

Радио «Азатлык» сообщает, что с повышением неофициального курса доллара на рынках Ашхабада и областных центров резко подорожали продукты питания и  товары повседневного спроса.

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5 комментариев к записи «На «черном рынке» Ашхабада доллар бьёт новые рекорды»

  1. С нового года официальный курс доллара будет 10.25 манат (10 манат 25 тенге). Он на черном рынке дойдет до 10 манат.

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  2. Я слышал, что 15 манат за доллар. Банкиры только об этом и говорят.

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  3. Ну страна , ну люди. Все одни слухи да сплетни. Все государство один сплошной базар. Банкиры сказали , люди говорят. Банкиры это пешки они также узнаю только на утро. Как и все.

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