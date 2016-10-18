На «черном рынке» Ашхабада доллар бьёт новые рекорды

В столице Туркменистана рыночный курс американской валюты по отношению к туркменскому манату на днях вырос до своего исторического максимума. Как сообщил в эфире радио «Азатлык» туркменский писатель Аманмурад Бугаев, в минувшие дни один доллар на руках у местных менял продавался в пределах 7,20-7,40 манатов.

Писатель сообщил, что курс валюты на «черном рынке» имеет устойчивую тенденцию к росту. По его словам, с середины минувшей недели доллар стабильно дорожает на 20 тенге, и это, по всей видимости, не предел.

С начала нынешнего года банки Туркменистана решением правительства прекратили все операции с продажей иностранной валюты населению. Единственным местом, где люди могли купить доллары с большим риском оказаться пойманными и привлеченными к ответственности за незаконные валютные операции, стал базар.

В среде нелегальных «валютчиков» считают, что курс доллара растет из-за того, что у туркменского правительства иссякли валютные запасы. Другие говорят, что большая часть населения, опасаясь дальнейшего обесценивания маната, в спешном и массовом порядке избавляется от своих сбережений, переводя манаты в более устойчивую валюту.

Радио «Азатлык» сообщает, что с повышением неофициального курса доллара на рынках Ашхабада и областных центров резко подорожали продукты питания и товары повседневного спроса.