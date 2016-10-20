Я — Гурбангулы Бердымухамедов, голосуйте за меня!

Другие кандидаты в президенты также будут явлены народу, как и в предыдущие два раза, когда Бердымухамедов баллотировался на пост президента в феврале 2007 и 2012 года. Правда, исходя из прошлого опыта об этих конкурирующих кандидатах гражданам Туркменистана, скорее всего, будет мало что известно.

Кампания и ее результаты, скорее всего, будут похожи на выборы прошлых лет. Так, в 2007 году Бердымухамедов получил 89 процентов голосов, а в 2012 году — уже 97 процентов.

Разница — и большая — в этот раз лишь в том, что выборы приходятся на самые худшие в 25-летней истории независимого Туркменистана времена.

Очень любопытно, что же будет говорить Бердымухамедов своим избирателям, чтобы они пришли на избирательные участки 12 февраля следующего года и проголосовали за своего «Аркадага» («Покровителя»).

Обеспокоившись, что президент может упустить некоторые важные моменты в своих предвыборных выступлениях, я решил написать для него речь в его стиле и обрисовать текущую ситуацию в Туркменистане.

Примечание: ситуация в Туркменистане совершенно несмешная и я это очень хорошо знаю.

ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ИЗВНЕ

«Приветствую вас, великий и терпеливый народ Туркменистана!

Я выступаю сейчас перед вами с просьбой принять участие в голосовании на предстоящих президентских выборах.

Я мог бы много чего наобещать, и возможно, что кое-что из этого могло бы на самом деле сбыться. Но сегодня я хотел бы поговорить о достижениях за время моего президентства.

Когда я просил вас проголосовать за меня в 2012 году, мы были свидетелями роста ВВП в 2011 году на 14,7 процента, по данным Всемирного банка. Сейчас же — другие времена. В прошлом году, по данным Всемирного банка, мы зарегистрировали рост ВВП на 6,5 процента, однако в этом году, похоже, эта цифра снизится до 6,2 процента.

Как я уже говорил, а также заявляли другие официальные лица, в этом снижении виновато не правительство, а глобальный экономический кризис. Эти новые внешние экономические проблемы ставят новые вызовы для Туркменистана.

Пять лет назад цена на природный газ на мировых рынках была более чем в два раза выше, нежели сегодня. Нет необходимости говорить вам, что газ — практически единственный вид экспорта для нас, и в 2012 году Туркменистан, казалось бы, был на пути диверсификации маршрутов экспорта газа. Мы экспортировали газ трем клиентам, и у нас были планы по открытию двух новых маршрутов на крупные рынки.

Но сегодня мы экспортируем газ только двум странам — Китаю и Ирану. Нам очень жаль, что наш друг Россия в начале 2015 года решила больше не покупать газ из Туркменистана и вместо этого покупать газ у нашего друга Узбекистана.

Правда, часть газа, который мы экспортируем в Китай, идет на погашение многомиллиардного долга перед этой страной. Кроме того, это правда, что Иран платит нам товарами, а не деньгами.

Но мы не сдаемся и не отказались от проектов по строительству газопровода в Индию и через Каспийское море в Азербайджан, откуда газ может быть отправлен в европейские страны. Следует признать, что эти планы более не выглядят столь многообещающими. Наша идея Транскаспийского газопровода для экспорта газа в Европу, возможно, никогда не сможет реализоваться из-за возражений наших прикаспийских соседей России и Ирана.

Наше правительство и СМИ продолжают сообщать о строительстве газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия [ТАПИ] на территории Туркменистана. Мы не можем показать вам фотографии со стройки, но правительство будет продолжать напоминать вам о ходе строительства газопровода.

Не обращайте внимания на тех, кто называет ТАПИ «виртуальным» трубопроводом.

Пять лет назад люди на северо-западе Афганистана жили в относительном мире. Однако теперь всё иначе, и в приграничных с нами районах вовсю идут бои. Поэтому возможны небольшие задержки в строительстве газопровода через Афганистан, а также пакистанский Белуджистан, по которым проходит газопровод ТАПИ.

Так как я уже упомянул Афганистан, я хочу повторить слова других туркменских государственных должностных лиц и сказать вам, что с безопасностью вдоль нашей границы с Афганистаном нет никаких проблем. Не слушайте рассказы наших солдат или пограничников об участии в боевых действиях вдоль афганской границы, а также о том, что там были погибшие.

Наша политика позитивного нейтралитета, признанная ООН, всегда была нашей лучшей защитой и теперь закреплена в нашей Конституции. Согласно принятым в сентябре изменениям в Конституции, мой срок полномочий президента будет семь лет, а не пять, как это было ранее.

Но довольно говорить о мире, давайте поговорим о достижениях Туркменистана за последние пять лет.

Как мы говорили вам ранее в этом году, мы дошли до такого уровня нашего развития, что государство более не должно предоставлять своим гражданам субсидий. Также народ Туркменистана более не нуждается в бесплатном электричестве, газе и воде, поэтому эти услуги скоро станут платными.

Мы до сих пор пытаемся преодолеть экономические трудности. Некоторые из вас недавно лишились своих рабочих мест, особенно в газовом и нефтяном секторе. А то, что безработица в Туркменистане составляет более чем 50 процентов, — это всё россказни зарубежных СМИ. Как может иностранная пресса и другие организации знать об этом?

Мы не пустим их в нашу страну и во время моего третьего президентского срока. Наше правительство будет по-прежнему отказывать в визах нежелательным иностранцам, желающим приехать в Туркменистан в своих гнусных попытках получить объективную информацию.

Наше правительство и так предоставляет факты и цифры людям, находящимся за пределами страны, по всем пунктам, которые им нужно знать о Туркменистане. Всё это есть на правительственных веб-сайтах и в государственных СМИ.

Некоторые из вас не получают зарплату вовремя. В некоторых случаях задолженность имеется за несколько месяцев.

Именно вам я хочу выразить свою благодарность за то, что у многих из вас, после всех ваших ожиданий, была удержана часть зарплаты из-за необходимости финансирования строительства нашей страной объектов, необходимых для проведения Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в нашей столице Ашгабате в следующем году.

Разве я сказал «удерживаются»? Простите, это деньги, которые вы «добровольно» отдали, чтобы помочь построить объекты для этих Игр. «Добровольно» — именно так было написано в документах, которые давали вам на подпись чиновники.

Туркменистан продолжает производить ряд высококачественных товаров повседневного спроса. Большинство из вас заметили длинные очереди перед магазинами. Туркменские продукты настолько хороши, что людям приходится стоять в очередях, чтобы купить нормированное количество этих продуктов. Да, и не забывайте брать с собою документы: мы следим за соблюдением положенных вам норм.

Я обращаюсь к тем, кто обвиняет меня в бездействии из-за нехватки продовольствия и повышения цен на основные товары. Я говорю им: «Без комментариев».

Для тех из вас, кто курит, я говорю, во-первых, как вам не стыдно — это ведь вредно для вашего здоровья. Но теперь я добавлю, что вы можете купить пачку сигарет дешевле чем за 20 долларов. Это уже лучше, чем всего пару месяцев назад. Правда, мы ограничиваем количество покупаемых вами пачек, но, опять-таки, это — вредная привычка.

Мне нет необходимости напоминать вам, что долларовые операции теперь незаконны. У правительства нет намерений поддерживать черные рынки, на которых за доллар запрашивают большую сумму. Правительство Туркменистана выступает за его официальный курс — один американский доллар стоит 3,5 маната.

Позвольте мне в заключение сказать, что трудные времена, вызванные экономическими трудностями, опять-таки, за пределами Туркменистана, не помешали правительству растрачивать деньги на воплощение в реальность великолепных проектов. Посмотрите на Ашгабат, «Белый город». В мае 2013 года он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый беломраморный город в мире.

Это то, чем мы можем гордиться. Я знаю, что большинство из вас не живет и не работает в этих зданиях, но разве они не прекрасны?

Также я хочу добавить, что город выглядит гораздо лучше без кондиционеров, которые местные власти приказали убрать с фасадов зданий и домов. Они нужны только четыре или пять месяцев в году, когда температура поднимается выше 40 градусов. В любом случае большую часть года они бесполезны.

Правительство продолжает поддерживать искусство. Мне не нужно напоминать никому о том, что массивные статуи вашего покорного слуги верхом на коне в центре Ашгабата были представлены взорам жителей в мае 2015 года. Разве вам не кажется, что сусальное золото, которым покрыты лошадь и я, придает особый характер этому монументу?

Лично я положил много труда, готовя для прочтения народом мои новые книги. Пока что их 40 штук, и в этом году было уже выпущено семь из них. Также я много трудился над написанием новых песен и продолжу исполнять их для вас на государственном телевидении.

В заключение я хочу обратиться к каждому из вас, представляющему народ Туркменистана, работаете вы или нет, сторонники ли вы государства или находитесь на психиатрическом лечении за счет государства, удовлетворены ли вы или в числе тех, кому власти помогают встать на определенный государством верный путь к собственному счастью.

Голосуйте за меня, Гурбангулы Бердымухамедова, 12 февраля. Я был вашим президентом в течение 10 лет и, благодаря внесенным в сентябре поправкам в Конституцию, могу оставаться им еще многие годы.

Спасибо и голосуйте в день выборов! А если вы этого не сделаете, то мы непременно об этом узнаем!»

В подготовке статьи участвовали Фаррух Юсупов, Тоймырат Бугаев.

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Перевод с английского Алиса Вальсамаки.