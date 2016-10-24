Сегодня, 24 октября, известный туркменский эстрадный исполнитель Назир Хабибов был признан виновным в хранении наркотиков с целью сбыта (ст. 292, ч. 2) и без цели сбыта (ст. 293, ч. 1). Певца осудили за хранение наркотиков в крупном размере и их употребление. Об этом сообщают собственные источники АНТ.
Источники сообщают, что у Назира был адвокат. Слушание в Ашхабаде проходило в открытом режиме. На суде певец признал вину в употреблении наркотиков, но сказал, что приобрел около 100 граммов опия. Прокурор запросил для него 15 лет лишения свободы, а для его якобы поставщика — 25 лет, после чего суд удалился на перерыв. Слушание продолжилось после обеда и завершилось в 7 часов вечера. Приговор Назиру — 15 лет лишения свободы. Человек, у которого он якобы покупал наркотики, получил 25 лет. Суд полностью удовлетворил просьбу прокурора.
4 октября туркменское телевидение показало сюжет (см. ниже) о задержании группы лиц, якобы занимавшихся контрабандой и реализацией крупной партии опия и препарата трамадол. В конце сюжета показали Назира Хабибова, который сказал: «Имея прекрасную жизнь, я своими действиями опозорил своих родителей, свою семью, своих четверых детей. Я обещаю никогда больше не участвовать в этих нечестивых делах. Простите меня».
Источник АНТ в силовых структурах сообщил, что сюжет туркменского телевидения был составлен из двух записей: первая группа наркодилеров была задержана еще весной этого года, а Назира Хабибова задержали летом. При этом в сюжете почему-то не показали тех, у кого Назир якобы приобретал наркотики.
Н. Хабибову 27 лет, он женат, имеет четверых малолетних детей, младшему из которых всего пять месяцев.
Люди, лично знакомые с Назиром Хабибовым, считают, что дело в отношении него сфабриковано. По их словам, Назир никогда не употреблял наркотики. Более подробно об этом деле мы сообщим в ближайшее время.
8 комментариев к записи «Певец Назир Хабибов осужден на 15 лет»
В Туркмении нельзя быть независимым, талантливым и успешным, если ты не родственник — тут же «обрежут крылья»… P.S. «Бараном» быть можно.
Если это подстава, то зачем он признался, если уже получил 15 лет.
Или запись была сделана до суда? Как попытка договорится на выпуск под амнистию.
Тогда выходит он действительно осуждён правомерно. Ведь знают же все, что под амнистию не попадает статья о реализации.
Может он не жертва? А действительно барыга.
Курить траву и прочие «пряности» лучше в Амстердаме, там нет таких сроков. А удивляться, что тебя посадят на 15 лет в
Туркменистане, даже за употребление, я думаю не стоит. Каждый гражданин Туркменистана должен сделать выбор или жить свободно, тогда нужно уехать или жить в рабстве, тогда с наркотиками нужно быть очень осторожным.
Раб должен жить в рабстве. Особенно если он не протестует против рабовладельца.
Заставили признаться там это могут, очень жаль этого парня, он такой талантливый , просто думаю ему позавидовал и подставили
Проблемы Назира Хабибова начались, когда он принял одно приглашение. Чуть позже его позвали выступить в тот же самый день, но отказался, поскольку уже пообещал первому клиенту. Это стало большой ошибкой. По всей видимости, даже такие певцы, как Хабибов, не всегда могут безошибочно распознать, кто стоит выше по иерархии. Отклоненное приглашение поступило от человека, близкого сестре президента Бердымухамедова (всего у него пять сестер). Проблемы Хабибова с законом начались вскоре после того, как он отказался выступать на мероприятии, организованном вторым приглашающим.
Блюдо под названием — БУМЕРАНГ, ещё никто не отменял,, ждите мрази своей участи,,,,да воздастся Вам по заслугам,,
Jalko Nazira otes 4 h detey