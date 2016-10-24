Певец Назир Хабибов осужден на 15 лет

Сегодня, 24 октября, известный туркменский эстрадный исполнитель Назир Хабибов был признан виновным в хранении наркотиков с целью сбыта (ст. 292, ч. 2) и без цели сбыта (ст. 293, ч. 1). Певца осудили за хранение наркотиков в крупном размере и их употребление. Об этом сообщают собственные источники АНТ.

Источники сообщают, что у Назира был адвокат. Слушание в Ашхабаде проходило в открытом режиме. На суде певец признал вину в употреблении наркотиков, но сказал, что приобрел около 100 граммов опия. Прокурор запросил для него 15 лет лишения свободы, а для его якобы поставщика — 25 лет, после чего суд удалился на перерыв. Слушание продолжилось после обеда и завершилось в 7 часов вечера. Приговор Назиру — 15 лет лишения свободы. Человек, у которого он якобы покупал наркотики, получил 25 лет. Суд полностью удовлетворил просьбу прокурора.

4 октября туркменское телевидение показало сюжет (см. ниже) о задержании группы лиц, якобы занимавшихся контрабандой и реализацией крупной партии опия и препарата трамадол. В конце сюжета показали Назира Хабибова, который сказал: «Имея прекрасную жизнь, я своими действиями опозорил своих родителей, свою семью, своих четверых детей. Я обещаю никогда больше не участвовать в этих нечестивых делах. Простите меня».

Источник АНТ в силовых структурах сообщил, что сюжет туркменского телевидения был составлен из двух записей: первая группа наркодилеров была задержана еще весной этого года, а Назира Хабибова задержали летом. При этом в сюжете почему-то не показали тех, у кого Назир якобы приобретал наркотики.

Н. Хабибову 27 лет, он женат, имеет четверых малолетних детей, младшему из которых всего пять месяцев.

Люди, лично знакомые с Назиром Хабибовым, считают, что дело в отношении него сфабриковано. По их словам, Назир никогда не употреблял наркотики. Более подробно об этом деле мы сообщим в ближайшее время.

