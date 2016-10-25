В Ашхабаде совершено нападение на независимого журналиста

Сегодня, 25 октября, трое неизвестных, предположительно, переодетых в штатское работников органов, скрутили руки корреспонденту туркменской службы Радио Свобода Солтан Ачиловой, навалились на нее, силой вырвали сумку, высыпали на землю ее содержимое и забрали с собой фотоаппарат, на который несколько минут ранее журналист засняла толпы людей перед государственным магазином. О том, как все это происходило, в эфире радио рассказала сама Солтан Ачилова.

АНТ предлагает своим читателям ее рассказ в переводе в туркменского языка.

«Сегодня ашхабадский продовольственный магазин «Лачин» с фасада и сзади осаждали толпы людей. Оказывается, очереди были за сигаретами. Продажа велась под контролем полиции. Женщины в очереди громко возмущались – табак им не продавали. По долгу своей службы, я сняла на камеру все происходящее возле магазина. Когда я делала последний кадр, продавец увидел меня с камерой в руках.

Он выбежал наружу и с криком «что ты делаешь?!» направился в мою сторону. Тем временем я закончила съемку и собралась покинуть это место. Перешла на другую сторону улицы и вошла во двор Ниязовской больницы, где присела на скамейку. В это время ко мне подбежал тот продавец и с ним полицейский.

— Дайза [тётя, женщина], что ты снимала и зачем это делала? — спросил сотрудник.

— Я выполняла свою работу.

После этого я попыталась встать и пойти домой, но меня не пустили. Полицейский стал куда-то звонить. Минут через 10-15 пришел еще один полицейский, представившийся заместителем начальника ОВД Багтыярлыкского этрапа (района).

— Вы должны поехать с нами в отдел полиции, там напишете объяснительную, а все, что засняли на фотоаппарат, вы сами сотрёте, — сказал он.

— Никуда я с вами не поеду, ничего сама удалять с фотокамеры не буду, вы можете сделать это сами, применив в отношении меня силу, — сказала я.

Тем временем наступил полдень, и второй полицейский со словами «Ладно, дайза, можешь идти домой», отпустил меня, а сам вместе с продавцом из «Лачина» собрался уходить с этого места.

Не успела я сделать и двух шагов, как передо мной выросли трое мужчин и одна женщина. Они как будто ждали меня. Женщина, указав на меня рукой, сказала своим сопровождающим: «Вот она только что фотографировала меня в магазине». С момента съемок прошло уже два часа. Один из них, крепкий на вид, стал кричать на меня.

— Эта женщина моя младшая сестра, она позвонила мне и сказала, что ты ее на камеру снимала. Давай доставай свой фотоаппарат и прямо здесь удаляй все фотографии. Ты сейчас всё сотрешь.

Я дала понять, что я его требование не смогу и не буду выполнять. Тогда они с разных сторон навалились на меня, скрутили руки, вырвали сумку. При этом сломали замок. Они вытряхнули на землю все содержимое. Я пыталась сопротивляться, не хотела отдавать сумку, хватала их за руки. Но их было трое. Они забрали с собой мой фотоаппарат и стали удаляться. Я догнала и снова схватила одного за руки, пытаясь вернуть свою камеру. Но они оттолкнули меня и скрылись. На месте борьбы, на земле, валялись мои вещи из сумки. Я стала собирать их и лишь дома обнаружила, что пропал кошелек с 600 манатами на лекарства и мои очки.

Я не знаю, кто были эти люди, отобравшие у меня фотокамеру. Но я с уверенностью могу сказать, что это были работники органов – полиции или МНБ. Их внешний вид, поведение, наглые и самоуверенности действия выдавали в них работников этих структур. Человек со стороны не может так нагло поступать, посторонний попытался бы сначала объясниться и сделал бы это уважительно.

В эти дни очереди за сигаретами, очереди за растительным маслом и сахаром наблюдаются перед всеми государственными магазинами. Власти идут на все, чтобы информация и фотографии ситуации с очередями, с нехваткой продуктов не попала в Интернет, не вышла за пределы Туркменистана.

Сегодняшний случай с нападением на меня и грубым изъятием моего фотоаппарата говорит о многом. Власти страны в лице правоохранительных органов пускают пыль в глаза международным правозащитным организациям и мировой общественности, дескать, в Туркменистане никто не трогает журналистов. На самом же деле преследование журналистов продолжается. И это преследование они, как в случае с моим фотоаппаратом, пытаются выдать за какой-то конфликт между людьми на бытовой или личностной почве».