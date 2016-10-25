В Ашхабаде совершено нападение на независимого журналиста

Сегодня, 25 октября, трое неизвестных, предположительно, переодетых в штатское работников органов, скрутили руки корреспонденту туркменской службы Радио Свобода Солтан Ачиловой, навалились на нее, силой вырвали сумку, высыпали на землю ее содержимое и забрали с собой фотоаппарат, на который несколько минут ранее журналист засняла толпы людей перед государственным магазином. О том, как все это происходило, в эфире радио рассказала сама Солтан Ачилова.
АНТ предлагает своим читателям ее рассказ в переводе в туркменского языка.
«Сегодня ашхабадский продовольственный магазин «Лачин» с фасада и сзади осаждали толпы людей. Оказывается, очереди были за сигаретами. Продажа велась под контролем полиции. Женщины в очереди громко возмущались – табак им не продавали. По долгу своей службы, я сняла на камеру все происходящее возле магазина. Когда я делала последний кадр, продавец увидел меня с камерой в руках.
Он выбежал наружу и с криком «что ты делаешь?!» направился в мою сторону. Тем временем я закончила съемку и собралась покинуть это место. Перешла на другую сторону улицы и вошла во двор Ниязовской больницы, где присела на скамейку. В это время ко мне подбежал тот продавец и с ним полицейский.
— Дайза [тётя, женщина], что ты снимала и зачем это делала? — спросил сотрудник.
— Я выполняла свою работу.
После этого я попыталась встать и пойти домой, но меня не пустили. Полицейский стал куда-то звонить. Минут через 10-15 пришел еще один полицейский, представившийся заместителем начальника ОВД Багтыярлыкского этрапа (района).
— Вы должны поехать с нами в отдел полиции, там напишете объяснительную, а все, что засняли на фотоаппарат, вы сами сотрёте, — сказал он.
— Никуда я с вами не поеду, ничего сама удалять с фотокамеры не буду, вы можете сделать это сами, применив в отношении меня силу, — сказала я.
Тем временем наступил полдень, и второй полицейский со словами «Ладно, дайза, можешь идти домой», отпустил меня, а сам вместе с продавцом из «Лачина» собрался уходить с этого места.
Не успела я сделать и двух шагов, как передо мной выросли трое мужчин и одна женщина. Они как будто ждали меня. Женщина, указав на меня рукой, сказала своим сопровождающим: «Вот она только что фотографировала меня в магазине». С момента съемок прошло уже два часа. Один из них, крепкий на вид, стал кричать на меня.
— Эта женщина моя младшая сестра, она позвонила мне и сказала, что ты ее на камеру снимала. Давай доставай свой фотоаппарат и прямо здесь удаляй все фотографии. Ты сейчас всё сотрешь.
Я дала понять, что я его требование не смогу и не буду выполнять. Тогда они с разных сторон навалились на меня, скрутили руки, вырвали сумку. При этом сломали замок. Они вытряхнули на землю все содержимое. Я пыталась сопротивляться, не хотела отдавать сумку, хватала их за руки. Но их было трое. Они забрали с собой мой фотоаппарат и стали удаляться. Я догнала и снова схватила одного за руки, пытаясь вернуть свою камеру. Но они оттолкнули меня и скрылись. На месте борьбы, на земле, валялись мои вещи из сумки. Я стала собирать их и лишь дома обнаружила, что пропал кошелек с 600 манатами на лекарства и мои очки.
Я не знаю, кто были эти люди, отобравшие у меня фотокамеру. Но я с уверенностью могу сказать, что это были работники органов – полиции или МНБ. Их внешний вид, поведение, наглые и самоуверенности действия выдавали в них работников этих структур. Человек со стороны не может так нагло поступать, посторонний попытался бы сначала объясниться и сделал бы это уважительно.
В эти дни очереди за сигаретами, очереди за растительным маслом и сахаром наблюдаются перед всеми государственными магазинами. Власти идут на все, чтобы информация и фотографии ситуации с очередями, с нехваткой продуктов не попала в Интернет, не вышла за пределы Туркменистана.
Сегодняшний случай с нападением на меня и грубым изъятием моего фотоаппарата говорит о многом. Власти страны в лице правоохранительных органов пускают пыль в глаза международным правозащитным организациям и мировой общественности, дескать, в Туркменистане никто не трогает журналистов. На самом же деле преследование журналистов продолжается. И это преследование они, как в случае с моим фотоаппаратом, пытаются выдать за какой-то конфликт между людьми на бытовой или личностной почве».
17 комментариев к записи «В Ашхабаде совершено нападение на независимого журналиста»
Что с тобой стало мой любимый Туркменистан…….
Да ничего они не пытаются пустить в глаза. И пыли нет никакой. Они просто тупые необразованные и животноподобные существа. Я вообще не понимаю как можно так грубо работать. Своими действиями они только ухудшают ситуацию и усложняют работу политикам, которые и занимаются очковтирательством на международном уровне. По моему начальника полиции Багрыярлыкского этрапа и его зама пора отправить патрулировать улицы качестве рядовых. Дебилам не место в креслах кабинетов, их которых управляют и принимают решения. Да министр МВД тоже засиделся уже. Правда до выборов его наверное не снимут, если только он не выкинет сам что нибудь, в стиле заговора с переворотом.
Муликов — это преступник и по его преступлениям нету срока исковой давности. Сын Бориса шихмирадова, правильно заметил, клоун удерживает власть силой. Это начало конца правления шута. Шут и его семейка мы вас достанем где бы вы не прятались. Ворововнные преступные деньги будут возвращены в государственный бюджет.
Пора уже вычислять таких вот «теневых» оперативников и применять к ним такие же методы — нанимать пару уголовников и херячить в темном переулке. Можно и повесить парочку на фонарном столбе шутки ради. Они же как шакалы, только толпами могут на беззащитных женщин нападать. А поодиночке они слабы и уязвимы. Объявляем охоту?
Есть русская пословица — сор из избы не выносят Это касается не только семьи но страны/
Если возникли очередями за сигаретами это не проблема/ Если возник ажиотаж с маслом итд то это временное явление/ Разве от дейстий корреспондента есть какая либо польза для народа? Одназначно нет? Ей уже больше не о чем писать наверно что решила сделать фото как стоят люди в очереди/ Допусти поднимет государство цены на сигареты и масло и цены будут анологичны тем что в коммерческих магазинах/ Тогда очереди исчезнут/ Но будет ли польза для народа? Кто-то выстаев в очереди купил выше указанное по приемлимой для них цене/ Государству намного выгоднее поднять цены на масло и сигареты до уровня коммерческих/ Тогда не будет публикаций/ Кому тогда скажут спасибо люди? Этому корреспонденту? Пусть найдет другие темы если она корреспондент а не занимается тем что нормальный журналист никогда бы не стал писать
Что ты несешь, странник Dervish? Ачилова как раз нормальный журналист, она говорит правду.. Не путай сор с правдой. Если глава государства так не хочет, чтобы правду выносили из его избы-вотчины, пусть тогда разрешит журналистам говорить о ней хотя бы внутри страны. Кишка тонка? В его избе правду говорить нельзя, зато можно и нужно хвалить самого правителя и его «несравненные» сверхталанты ди-жейские, певческие, писательские и прочие. Однако от слова «халва» слаще не станет. Поэтому молодец Ачилова! Она хоть и женщина, но про нее люди говорят «эркек ялы»! Жаль только, что наши журналисты-мужчины не могут стать как она!
Я высказал свою точку зрения/ Допустим такие журналисты как Ачилова раскидают новости во всех СМИ мира/ Что делать? На носу Азиада из-за очредей за сигаретами и маслом портить имидж страны? Нет/ Есть только один выход/ Мы живем в так называемой рыночной экономике/ поэтому если государство поднимет цуны на сигареты и масло на тот же уровень которым торгуют коммерсанты придратся будет не к чему/ Очереди исчезнут/ Шумизи в СМИ не будет/ Кто пострадает? Обычный люди/
Поэтому прежде чем писать надо думать о последствиях/ Второе надо думать о том будет ли польза от этой писанины для простого народа/
Потом я думаю что у журналистов нет ежемесяной зарплаты/ Они получают гонорары за опубликованные статьи/ Если так то этот журналист в первую очередь думал о своем кармане а не о людях/
Может быть как человек этот журналист не плохой человек/
Но в работе журналиста как и в шахматах надо немного думать прежде чем о чем-то писать/
Вы прекрасно понимаете есть темы которые не противоречат закону — Конституции Туркменистана но на местах нарушают законадтельство Туркменистана/
Таких примеров много/ Вот об этом надо писать/ ВАедь не исполнение некоторыми чиновниками закондательства Туркменистана ущемляет права обычного народа/
Делать фото очередей за сигаретами и маслом и писать об этом это уровень не журналиста/
Надеюсь вы поняли почему я написал вышеуказанный комментатирий
власти создали проблемы для жизни людей, разворовали валюту и еще наглой словесной белибердой оправдывают свои преступления!!!
Не Ачилова же портит имидж страны перед Азиадой, а власть, которая безграмотной своей политикой, коррупцией создала эти очереди. Не гони пургу, Дервиш! Ачилова следует духу и букве Конституции, она реализует свое законное право на свободу слова. Если она завтра сообщит миру о туркменском чиновнике, который нарушает законодательство, то это, по твоему узколобому мышлению, уже не будет выносом сора из избы, да? Ты сам себе противоречишь .Поэтому сто раз подумай, прежде чем что-то писать с умным видом.
Putnik — //copy// — вы знаете что еше во времена Ниязова Международный валюьный фонд настоятельно рекомендовал отпустить цены на бензин итд? Вы знаете что МВФ насточтельно рекомендует отпустить цены на продукты/ коммунальные услуги/ бензин/ газ/ итд/ То есть страна должна жить по правилам рынка/ У меня нет цифр нно государства наверняка несет нагрузку дотирую цены на продукты/ коммунальные услуги/ товары первой необходимости/ итд?
Поэтому журналист намеравашаяся опубликовать фото и статью об очереди за сигаретами/ маслом оказывает медвежью услугу народу/
Государство намного выгоднее поднять цены на то же масло и сигареты на уровень рыночных тогда исчезнут очереди/
МВФ даст положительную оценку/ Кто в итоге пострадает? Журналист? Нет она получила и будет получать гонарары за свои статьи которые наверняка превышают среднемесячную зарплату/
Поэтому когда пишут статьи надо журналисту для которого Туркменистан является Родиной думать принесет ли его статья пользу тем кто живет рядом с ней/
В ее случае писать про очереди относится к той категории которую я назвал ссором/ Для Журналиста достатончое поле для работы/
К примеру разве не будет пользы от статьи журналиста если она напишет как некоторые чиновники злостно нарущают законадательство Туркменистана в том числе и Конститутцию/ Разве такая статья не принесет пользу для народа?
Естесвенно принесет и такого типа статьи нельзя отнести к так называемой категории — //выносить ссор из избы//
В журналистике по моему мнению это поговорка носит специфический характер/ Если на бытовом уровне человек приехав зарубеж и выскажется об очерядях это не является выносом ссора из избы/
Для журналиста из зарубежа также не является выносом ссора из избы/
Для журналиста постоянно проживающего в стране— это вынос ссора из избы/
Или вы хотите сказать что больше не очем писать?
Пусть пишет о чиновниках кто нарушает закон и права граждан/
Сигареты и очереди оставит для обывателей
Dervish, в таком случае, пусть вся страна живет по рыночным правилам, получается рыночные отношения регулируются государством, рынка как такого нет…о чем вы?
Putnik — вы что пишите? Какая безграмотная политика и коррупция которая создала очереди? Очереди только из за одной причины и вы прекрасно это понимаете/
Практически во всех республиках СНГ рыночные цены/ Помните было такое слово шоковая терапия/ Вы хотитите чтобы Туркменистан пошел тем же путем/ Но вы же понимаете что пострадают люди/ Вы же знаете что в очереди за маслом средний класс не стоит/ Они наверно не помнят когда покупали масло местного производства/ Если идут в торговый центр то покупают Оливковое как минимум/ Если бы причины были бы в коррупции то наверно выгоднее было сказать что все распродано и весь товар отправить по коммерческим точкам/тогда точно очередей не было бы/
На счет размера лба — если журналист напишет статью о чиновнике который нарушает закон/ это будет критика которая принесет пользу народу/
Не надо путать поговорку выносить ссор из избы в том понимании которое относится к обычным людям/ Мы говорим о журналисте именно для журналиста это вынос ссора из избы/
То же самое в каждой профессии если опредленные нормы и нормальный профессионал никогда не будет делать то что относится к категории — вынос ссора из избы/
К примеру нормальный журналист никогда не напишет чепузу что сотрудникам полиции платят за каждого пойманного столько — то манат/ Для кого пишут? Неужели думают что все читатели траву кушают/ Расскажи такое школьнику он будет смеятся не только над журналистом который написал такую статью но и над сайтом который опубликовал/ Вы тоже верите что полиции плятят столько то манат за задержанного?
Если да то измерте то о чем вы упоминали в своем комментарии и напишите цифру я пойму о чем идет речь
Уважаемый Dervish, а Вы и в экономике не очень — то разбираетесь! Какие такие дотация и нагрузка на государство? На какие такие сигареты государство сдерживает цены и пускает их до рыночных? Если Вы хоть чуть — чуть понимаете о чем речь, то сравните цены на сигареты в Туркменистане и в странах упомянутых Вами СНГ!
За Родину — в данном случае я имел ввиду дотации на масло/ Второе если есть спрос то рыночная экономика позволяет поднять цены до уровня коммерческих может быть на один манат меньше/ В этом случае государство получит прибыль и однвременно уменьшит число желающих курить и травить всех кто их окружает/ В свое время мне приходилось бывать в Импаше вроде действовал закон о запрете курения в общественных местах а там где расположенно интернет кафе — напротив играли в бильярд итд и курили так что не возможно было находится/
На один манат меньше чем в коммерческих ларьках и очереди исчезнут а полученную прибыль можно наравить на нужды здравоохранения итд/
Моя мысль была в том что МВФ всегда ратует за то чтобы отпустили цены на все и не было датируемых государством продуктов/ Такие продукты есть наверняка/ Даже если допустить что нет дотаций то госудраству выгодно поднять цены и получить прибыль большую чем сейчас/ Конкуреция между госудраственными магазаинами и коммерческим на 10 процентов ниже и товар не залежится/ Но госудратсво как видите этго не делает и по своему регулирует цены/ Вы наверно помните как писали что мясников на рынке заставили торговать по опредленной цене/ Это не метод для рыночной экономики это вынужденная мера чтобы остудить пыл людей которые хотят нажится/ Вы наверно помните как мясники подкалдывают к мясу кое что из субпродуктов — костей итд/ Хотя должны торговать так чтобы покупатель выбирал мясо и платил большую сумму за опредленную часть и меньшую за часть где больше костей итд/ Но это специфика нашего базара/ Возможно сейчас что-то изменилось
Все кто оправдывает избиение женщины тремя тупыми бугаями являются шакалами. Включая дервиша который одобряет такие методы.
Дервиш один из этих трёх тех шакалистых лизоблюдов или их коллега, которые и избивали женщину. Дервиш, может и Гитлера оправдаешь? Вопрос цены, твоей ничтожной душонки? Не отвечайте и не обращайте внимания на этого…
Dervish — то, что люди везде раньше курили и не чем было дышать это проблема, которую государство должно было решить цивилизованно: обязав владельцев заведений создать зону для некурящих. Но не запрещать радикально не курить. Я сам не курю и запах сигаретного дыма мне тоже не нравится, но каждый выбирает сам. Согласитесь, что алкоголь не меньшее зло, чем табак, если уж речь зашла о здоровье. По поводу МВФ, то эта организация всех заставляет отпускать цены в свободное плавание как одно из условий кредита. Но это лишь способ загнать в кабалу заемщика, а потом диктовать свои условия, вмешиваясь во все процессы и не только экономические. Поймите, что дотации в нормальном понимании, это не совсем то, что делало наше государство. Государство отпускало, так называемый дотационный товар, нам по себестоимости при том, что заработная плата была по курсу ЦБ около 180 долларов. Смысл в том, что государство просто экономило на зарплате прикрываясь словами о дотациях. У гражданина нет выбора, каждый имеет то, что имеет. По поводу мяса: скотоводы так же оказываются в непростой ситуации. Смотрите, Президент за несколько месяцев вперед сообщает о повышении заработной платы для предприятий любых форм собственности. Чтобы выполнить указ хозрасчетные государственные организации до повышения зарплаты поднимают цены или придерживают товар до повышения зарплат. Так же поднимается аренда помещений на рынке. Импортеры поднимают цены, т.к. им тоже надо платить зарплату своим работникам. Скотоводы закупают необходимые лекарства для скота и кормовые добавки у импортеров, своего то нет. Для того чтобы оставить свою прибыль на прежнем уровне происходит повышение цен на 25%. Итог: во всем виновато неграмотное руководство. Где помощь и поддержка предпринимателя? Это долгий разговор. А если, как Вы говорите, кто-то хочет обогатиться, то где же тогда мощное государство, которое должно, не просто должно, а обязано иметь свое производство. Зачем они везут тухлое мясо из Индии и Австралии? Или помоги предпринимателю или решай вопросы сам! И в том и в другом случае в итоге это забота о своем народе. Просто кто-то хочет жить во дворцах, рисовать дома, летать на вертолете на свою виллу, трать огромные средства на строительство бетонных коробок, а что там с народом, то всё побоку.