Осужденному Мансуру Мингелову исполнилось 42 года

24 ноября находящемуся в заключении активисту за права белуджей в Туркменистане Мансуру Мингелову исполняется 42 года. В данный момент он продолжает отбывать незаслуженное 22-летнее тюремное наказание, основанное на ложных обвинениях. На самом деле активиста посадили за разоблачение преступлений туркменских наркополицейских – применение пыток в отношении подследственных.

Напомним, М. Мингелова впервые арестовали 6 июня 2012 года в связи с уголовным делом с участием его брата Рустама Мингелова, на следующий день после ареста последнего. В течение 15 суток Мансура в принудительном порядке держали в региональном центре реабилитации от наркозависимости для того, чтобы зажили следы от нанесенных 6 июня побоев. За эти 15 дней, проведенных в диспансере, ему дважды пытались подкинуть наркотики, и была попытка обманом получить его подпись на чистом листе бумаги.

22 июня 2012 года, не найдя в его действиях состава преступления, М. Мингелова отпустили. Находясь на свободе, он обратился в Генеральную прокуратуру и к президенту Туркменистана с жалобой на избиение и применение к нему пыток сотрудниками ныне расформированной Государственной службы охраны безопасности здорового общества (бывшая Служба по борьбе с наркотиками).

Кроме того, между 25 июня и 2 августа того же года, то есть до своего очередного ареста, Мансур провел сбор и затем задокументировал 11 случаев пыток и жестокого обращения в отношении других белуджей в Марыйском велаяте. Записав собранную информацию на компакт-диски, он отправил ее в посольство США в Ашхабаде, в представительство ОБСЕ в Ашхабаде, а также в Генеральную прокуратуру Туркменистана.

В сообщениях разных людей о пытках содержались утверждения о том, что сотрудники правоохранительных органов с помощью стамесок дробили задержанным кости, оттягивали плоскогубцами мошонки, применяли электрошок, а также избивали людей ножками от стульев и пластиковыми бутылками. Одним из «палачей» белуджей и подследственных других национальностей был недавно скончавшийся старший следователь наркослужбы Аймурат Тяджиев.

Именно разоблачение преступлений туркменских наркополицейских и послужило причиной повторного ареста М. Мингелова. За пять дней было сфабриковано уголовное дело, в котором имелось множество неразрешенных противоречий и нестыковок, однако суд признал Мингелова виновным и осудил его на 22 года лишения свободы. Несмотря на то, что другие обвиняемые по этому делу и свидетели отрицали по всем пунктам обвинения вину Мансура, в своем заключении суд сослался на некие предварительные показания тех же самых свидетелей, которые при этом в деле отсутствуют.

В апреле 2014 года «Международная Амнистия» призвала мировое сообщество оказать давление на власти Туркменистана, чтобы предотвратить его незаконное возвращение в тюрьму «Овадан-Депе», где ранее М. Мингелова регулярно избивали.

19 мая 2014 года в колонии LB/K-11 города Сейди Лебапского велаята Мансур Мингелов в знак протеста против приговора и оказываемого на него и его родственников психологического давления объявил бессрочную сухую голодовку. Он настаивал на своей невиновности, требовал встречи с прокурором и пересмотра своего уголовного дела и судебного решения. Голодовка продлилась 19 дней и завершилась 8 июня после визита к Мансуру, находившемуся к тому времени на грани смерти, начальника Департамента исполнения наказаний Чары Гельдыева.

Чиновник дал обещания пересмотреть дело Мансура в обмен на то, что СМИ перестанут публиковать информацию о нем. Однако Ч. Гельдыев обманул. За это время в стране состоялось несколько актов помилования, но к Мансуру Мингелову не был применен ни один из них, и он так и продолжает отбывать свое наказание.

Подробнее о его деле можно ознакомиться тут.

Редакция АНТ не забывает поднимать дело активиста при каждом удобном случае. В декабре текущего года намечен еще ряд встреч с западными дипломатами и правозащитными группами, во время которых мы вновь напомним о деле Мансура Мингелова и необходимости оказания давления на власти Туркменистана.

Дорогой Мансур, с Днем рождения! Твой срок закончится в сентябре 2034 года, но мы верим в то, что ты станешь свободным человеком гораздо раньше этого времени! Все наши мысли о тебе, о твоих детях и твоей семье, которых туркменские спецслужбы оставили без связи с внешним миром.

Редакция АНТ