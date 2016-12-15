Из всех стран Центральной Азии положение СМИ в Туркменистане является наиболее трагичным. Такое заявление сделал главный редактор издания «Фергана.ру» Даниил Кислов на прошедшей 13-14 декабря в штаб-квартире ОБСЕ в Вене 18-й Центральноазиатской конференции СМИ.
Тем не менее, в стране работали — официально или неофициально — иностранные СМИ, отметил он.
«В последнее же время власти обратили свой гнев на последних, оставшихся в строю журналистов, – внештатных корреспондентов радио «Азатлык», сайтов Альтернативные новости Туркменистана и Хроника Туркменистана», — сказал Д. Кислов.
В своем выступлении он упомянул гражданского журналиста Сапармамеда Непескулиева, который уже почти полтора года находится в заключении по ложным обвинениям в хранении трамадола. Помимо этого, Д. Кислов напомнил участникам о случаях нападения на корреспондента радио «Азатлык» Солтан Ачилову.
«После нападений, которые никем не расследовались, С.Ачилова была практически изолирована от внешнего мира — у нее отключены телефоны и интернет», — отметил он, добавив, что такая же практика изоляции от внешнего мира коснулась и гражданских активистов Наталью Шабунц, Хекима Хаджиева, Галину Вертякову.
В конференции прияли участие представители СМИ и правительств стран Центральной Азии. Из Туркменистана на встрече были некоторые официально аккредитованные корреспонденты зарубежных изданий. На сессии время от времени захаживал представитель миссии Туркменистана в ОБСЕ. Официальные лица государственных органов Туркменистана, заявленные в качестве докладчиков, на конференцию не приехали.
5 комментариев к записи «В ОБСЕ обсудили вызовы свободе СМИ в Центральной Азии»
habartm, Вы видите, что плевать он хотел на свой народ, на Вас и всякие конференции, в которых Вы участвуете? Разуйте глаза! Ни кому ни Ваши статьи ни происходящее в ТМ не интересно! Попробуйте всё же объединить нацию на борьбу по другому. Без оружия и кровопролития, есть же методы. Включите все Ваши связи и ресурсы. Народ и Вас понемногу перестает верить!
Этот сайт предоставляет информацию, а вы, который как бы за родину, из коммента в коммент возмущаетесь отсутствием действий и призываете Руслана ни много ни мало «объединить нацию на борьбу по другому». Легко призывать, подначивать, упрекать кого-то, оставаясь при этом в тени. А вам слабо открыться и взять организаторские функции на себя, если вы в самом деле «за Родину». И не надо за весь народ говорить, что он перестает верить.
полностью согласен с «За Родину».
Cалам, Aleks iz Gaudana! Позвоните Руслану, Вы его так на ты называете, и спросите кто открыт, а кто нет! И важно знать, чем Вы готовы помочь нам? Пишите Руслану, он передаст мне. Попросите Руслана об этом.
Aleks iz Gaudana мы рады принять любую помощь! Гаудану привет! Там прошли одни из лучших лет моей жизни!