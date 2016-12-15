В ОБСЕ обсудили вызовы свободе СМИ в Центральной Азии

Из всех стран Центральной Азии положение СМИ в Туркменистане является наиболее трагичным. Такое заявление сделал главный редактор издания «Фергана.ру» Даниил Кислов на прошедшей 13-14 декабря в штаб-квартире ОБСЕ в Вене 18-й Центральноазиатской конференции СМИ.

Тем не менее, в стране работали — официально или неофициально — иностранные СМИ, отметил он.

«В последнее же время власти обратили свой гнев на последних, оставшихся в строю журналистов, – внештатных корреспондентов радио «Азатлык», сайтов Альтернативные новости Туркменистана и Хроника Туркменистана», — сказал Д. Кислов.

В своем выступлении он упомянул гражданского журналиста Сапармамеда Непескулиева, который уже почти полтора года находится в заключении по ложным обвинениям в хранении трамадола. Помимо этого, Д. Кислов напомнил участникам о случаях нападения на корреспондента радио «Азатлык» Солтан Ачилову.

«После нападений, которые никем не расследовались, С.Ачилова была практически изолирована от внешнего мира — у нее отключены телефоны и интернет», — отметил он, добавив, что такая же практика изоляции от внешнего мира коснулась и гражданских активистов Наталью Шабунц, Хекима Хаджиева, Галину Вертякову.

В конференции прияли участие представители СМИ и правительств стран Центральной Азии. Из Туркменистана на встрече были некоторые официально аккредитованные корреспонденты зарубежных изданий. На сессии время от времени захаживал представитель миссии Туркменистана в ОБСЕ. Официальные лица государственных органов Туркменистана, заявленные в качестве докладчиков, на конференцию не приехали.