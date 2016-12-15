В ОБСЕ обсудили вызовы свободе СМИ в Центральной Азии

15.12.2016 в рубрике Главное, Права человека. Метки: , 5 611

Из всех стран Центральной Азии положение СМИ в Туркменистане является наиболее трагичным. Такое заявление сделал главный редактор издания «Фергана.ру» Даниил Кислов на прошедшей 13-14 декабря в штаб-квартире ОБСЕ в Вене 18-й Центральноазиатской конференции СМИ.

Тем не менее, в стране работали — официально или неофициально — иностранные СМИ, отметил он.

«В последнее же время власти обратили свой гнев на последних, оставшихся в строю журналистов, – внештатных корреспондентов радио «Азатлык», сайтов Альтернативные новости Туркменистана и Хроника Туркменистана», — сказал Д. Кислов.

В своем выступлении он упомянул гражданского журналиста Сапармамеда Непескулиева, который уже почти полтора года находится в заключении по ложным обвинениям в хранении трамадола. Помимо этого, Д. Кислов напомнил участникам о случаях нападения на корреспондента радио «Азатлык» Солтан Ачилову.

«После нападений, которые никем не расследовались, С.Ачилова была практически изолирована от внешнего мира — у нее отключены телефоны и интернет», — отметил он, добавив, что такая же практика изоляции от внешнего мира коснулась и гражданских активистов Наталью Шабунц, Хекима Хаджиева, Галину Вертякову.

В конференции прияли участие представители СМИ и правительств стран Центральной Азии. Из Туркменистана на встрече были некоторые официально аккредитованные корреспонденты зарубежных изданий. На сессии время от времени захаживал представитель миссии Туркменистана в ОБСЕ. Официальные лица государственных органов Туркменистана, заявленные в качестве докладчиков, на конференцию не приехали.

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5 комментариев к записи «В ОБСЕ обсудили вызовы свободе СМИ в Центральной Азии»

  1. habartm, Вы видите, что плевать он хотел на свой народ, на Вас и всякие конференции, в которых Вы участвуете? Разуйте глаза! Ни кому ни Ваши статьи ни происходящее в ТМ не интересно! Попробуйте всё же объединить нацию на борьбу по другому. Без оружия и кровопролития, есть же методы. Включите все Ваши связи и ресурсы. Народ и Вас понемногу перестает верить!

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    • Этот сайт предоставляет информацию, а вы, который как бы за родину, из коммента в коммент возмущаетесь отсутствием действий и призываете Руслана ни много ни мало «объединить нацию на борьбу по другому». Легко призывать, подначивать, упрекать кого-то, оставаясь при этом в тени. А вам слабо открыться и взять организаторские функции на себя, если вы в самом деле «за Родину». И не надо за весь народ говорить, что он перестает верить.

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      • Cалам, Aleks iz Gaudana! Позвоните Руслану, Вы его так на ты называете, и спросите кто открыт, а кто нет! И важно знать, чем Вы готовы помочь нам? Пишите Руслану, он передаст мне. Попросите Руслана об этом.

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      • Aleks iz Gaudana мы рады принять любую помощь! Гаудану привет! Там прошли одни из лучших лет моей жизни!

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