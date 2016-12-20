Туркменистан воздержался от признания России «оккупирующей державой» в резолюции о правах человека в Крыму

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию о правах человека в Крыму и Севастополе. В документе Россия названа «оккупирующей державой», а полуостров — «временно оккупированной» территорией Украины.

Резолюция была принята при 70 голосах «за», 26 – «против» и 77 воздержавшихся государствах.

Против принятия документа проголосовали Армения, Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Иран, Казахстан, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Зимбабве и другие страны.

Туркменистан воздержался от голосования.

Как сообщает издание newsru.com, принимая решение, Генассамблея сослалась на свою резолюцию от 27 марта 2014 года о территориальной целостности Украины и подтвердила непризнание аннексии Крыма.

«В резолюции осуждаются факты ущемления прав человека, «дискриминационные меры и практика в отношении жителей временно оккупированного Крыма», в том числе крымских татар, со стороны «российских оккупационных властей», — сообщает издание. Россию призывают выполнить обязательства в рамках международного права, положить конец ущемлениям прав человека, произвольным задержаниям и пыткам, отменить дискриминационное законодательство, немедленно освободить задержанных и осужденных украинских граждан.

Источник: Альтернативные новости Туркменистана