Поликлиники и больницы пополняют оскудевающий бюджет

Сквозняк, гуляющий в государственном бюджете Туркменистана, власти пытаются устранить любыми способами, в том числе и за счет госслужащих.

В ноябре и декабре в редакцию поступили сообщения о том, что работники целых отраслей, в данном случае речь идет о газовой отрасли, в обязательном порядке должны пройти медосмотр. В списке — перечень необходимых обследований и специализаций врачей.

«Медосмотр проводится формально, здоровье людей никого не интересует, а порой доктора сами предлагают за 150-200 манатов подготовить пациентам обходной лист со всеми печатями и подписями профильных врачей, даже если некоторых специалистов в данной поликлинике вообще нет», — сообщает источник АНТ в Лебапском велаяте.

Люди идут на это, ведь иначе придется потратить не один день на походы по всем врачам в разных медицинских учреждениях.

Несколько месяцев назад поликлиники начали распространять электронные карты пациентов (на фото), которые, по замыслу, должны заменить старые медкнижки. Карты индивидуальные и стоят 400 манатов ($114 по госкурсу). Семье из шести человек в Туркменбаши сказали заплатить 2400 манатов ($685).

«Я в семье единственный, кто имеет постоянную работу, откуда у меня такие деньги с зарплатой в 1100 манатов в месяц? – говорит работник газовой службы города. – Карту пока приобрели только на меня, но семейный врач сказал, что до августа 2017 года все домочадцы должны иметь такие карты».

Источник АНТ добавляет, что от электронных карт толку пока нет – в больницах и поликлиниках не установлены аппараты, способные считывать с них информацию.

В Мары, по информации читателя, врачи пополняют госказну, направляя пациентов к врачам, специализация которых не имеет никакого отношения к симптомам пациента.

«Придешь с жалобой на боли в сердце, а доктор отправляет тебя пройти сначала обследование у отоларинголога или у кожвенеролога, в противном случае отказывается тебя осматривать, а ведь все услуги платные», — сообщает читатель.

Местное население мало доверяет врачам. Люди считают, что с них просто хотят содрать деньги, поэтому многие сейчас в случае болезни сами подбирают себе лечение, получая информацию на медицинских сайтах в интернете, либо прибегают к услугам народных целителей-табибов.

«Так и дешевле, и качественнее», — говорит источник АНТ в Мары.

Туркменская элита – чиновники разного уровня, отправляют своих родственников лечиться за рубеж: в Иран, Турцию или Индию.