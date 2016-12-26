В Дашогузе взят под стражу последний руководитель узбек

По сообщению источника АНТ в Ашхабаде, в Дашогузском велаяте арестован Шерипбай Рейимбаев – занимавший многие годы должность генерального директора государственной оптово-розничной фирмы «Дашогуз» Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Ш. Рейимбаев – хорошо известный в городе, да и во всем велаяте человек. Он всю жизнь проработал в системе торговли и общественного питания, накопил богатый опыт в торговом обслуживании населения, в организации праздничных ярмарок-распродаж.

Последние десятилетия Шерипбай-ака являлся главным специалистом по организации питания и обслуживанию высокопоставленных государственных руководителей, прибывающих в Дашогузский велаят. Под его руководством команда поваров, кулинаров-кондитеров, официантов и снабженцев обслуживала до 2007 года президента Сапармурата Ниязова, а после его смерти – Гурбангулы Бердымухамедова. Свидетели утверждают, что блюда, приготовленные поварами и кулинарами Шерипбая Рейимбаева и подаваемые в правительственной гостинице Дашогуза или в загородной резиденции президента Шамульки, настолько нравились покойному и ныне здравствующему президентам, а также их окружению и охране, что поваров из Дашогуза приглашали готовить угощения на празднике или торжестве на Авазе, если там предусматривалось участие первого лица государства.

Есть еще одна немаловажная деталь в биографии 65-летнего Ш. Рейимбаева. После привлечения в 2004 году к уголовной ответственности бывшего управляющего Шамульки Кемала Машарипова и отстранения в марте того же года от должности главного муфтия Туркменистана Насруллы Ибадуллаева, а также после кончины в январе 2011 года Героя Туркменистана Садуллы Розметова Шерипбай, по сути, остался единственным представителем многочисленной узбекской диаспоры на территории Дашогузского велаята, кто сумел до последнего момента сохранить за собой руководящий пост.

Источник АНТ в регионе сообщает, что местные узбеки, узнавшие об аресте Шерипбая Рейимбаева, пребывают в подавленном состоянии. В разговорах между собой они так и говорят: раз взяли под арест такого человека, который всю жизнь находился на обслуге туркменского руководства, то уж стереть в порошок таких, как мы, властям не стоит ничего.

Некоторые местные узбеки высказываются в том плане, что, дескать, Садулла Розметов вовремя умер, иначе эта власть нашла бы повод, чтобы каким-то способом опорочить и его.

Ш. Рейимбаев арестован в конце ноября, предположительно 29-го числа, однако из-за проблем с интернетом и телефонной связью в стране информация об этом стала достоянием редакции только на днях.

Про детали случившегося пока мало информации. Суд еще не состоялся, идет следствие, а обвинение гендиректору ГОРФ «Дашогуз» предъявлено на основании проведенной Высшей контрольной палатой Туркменистана проверки, якобы выявившей в ГОРФ крупные хищения. Источник в правоохранительных органах сообщил, что Ш. Рейимбаеву предъявлен многомиллионный иск, который он якобы не признал и отказался возмещать по причине своей невиновности и неподъемности предъявленной ему суммы.

«Его [Шерипбая] посадят в любом случае, — сообщает источник. — В регионе сейчас ощущается острая нехватка продуктов питания. Во всем чувствуется дефицит, кругом очереди, давки и даже драки. Ответственность за весь этот негатив власть постарается кинуть на несчастного человека, сказав, что именно он виноват в том, что не стало в продаже некоторых продуктов».

Существует также мнение, что, предъявив Реймбаеву крупный денежный иск, власти региона надеялись таким образом заштопать хотя бы одну дыру в трещащем по швам бюджете велаята, заштопать за счет такого богатого, по их мнению, человека, как гендиректор ГОРФ.

Редакция АНТ будет следить за развитием событий и, по мере поступления информации, сообщать о судьбе Шерипбая Рейимбаева.