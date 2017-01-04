Австралия не примет участие в Азиаде-2017 в Ашхабаде

04.01.2017 в рубрике Главное, Политика. Метки: , , 2 789

australiaНациональный Олимпийский Комитет Австралии не посылает своих атлетов на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в 2017 году. Об этом редакции АНТ сообщил представитель по работе с прессой НОК Австралии Мэтью Бартоло.

«Комитет посовещался с представителями разных видов спорта, в которых они могли бы принять участие в Играх [в Ашхабаде], и выяснилось, что большинство из них уже распланировали свое расписание на предстоящий год, и многие имеют долгосрочные планы с упором на подготовку к Играм Содружества 2018 года. НОК Австралии благодарит Олимпийский совет Азии за приглашение и рассмотрит возможность участия в следующих Играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, если такое приглашение вновь поступит», — говорится в заявление НОК Австралии.

  • Азиатские игры по 21 виду спорта пройдут в Туркменистане с 17 по 27 сентября (10 дней, включая дни открытия и закрытия).
  • В рамках подготовки к Играм Туркменистан потратил свыше 7 миллиардов долларов США: на строительство Олимпийского городка и нового аэропорта.
  • Возведением объектов занималась турецкая фирма «Полимекс», получившая это право без проведения публичного тендера и сметы проектов.

#Ashgabat2017
#AIMAG2017

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2 комментария к записи «Австралия не примет участие в Азиаде-2017 в Ашхабаде»

  1. Молодцы Австралийцы!!!
    Всем вместе дружно надо опротестовать игры и не пускать своих спортсменов.

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    • Ну что же вы, городок зря пылиться будет? Деньги ведь уже потрачены.

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