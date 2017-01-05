Туркменским предпринимателям разрешено обналичивать не больше $1000 в месяц

С 1 января банки Туркменистана ввели дополнительные ограничения для предпринимателей в снятии наличных средств со своих счетов в местной валюте. Об этом сообщают источники АНТ. Отныне им ежемесячно разрешено снимать до 3500 манатов ($1000 по государственному курсу).

По сообщениям источников, данные меры частичной заморозки средств предпринимателей призваны снять нагрузку на валютный курс, который остается неизменным вот уже два года и составляет 3,5 маната за 1 доллар. На рынке же в данный момент один доллар продают практически в два раза дороже.

Нынешние ограничения особенно негативно скажутся на юридических лицах, занимающихся мелким предпринимательством, чей оборот не превышает 500000 манатов в год, считают источники АНТ. Раньше мелкие предприниматели снимали до 35000 манатов в месяц ($10000) и обменивали эти средства на базаре.

В банке предпринимателям говорят, что ограничения введены на основании распоряжения Центрального банка Туркменистана.

Напомним, в отношении предпринимателей также действует ряд ограничений на валютные операции, в частности, на автоматическую конвертацию валют. Эти меры ударили по людям, занимающимся импортом зарубежных товаров. В результате в последние месяцы 2016 года в стране заметно выросли цены на ввозимые товары, и возник их дефицит. Сообщается, что за последние полгода в три раза подорожали импортные лекарства.