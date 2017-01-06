Сапармамед Непескулиев: 1.5 года в заключении

Седьмого января исполняется ровно полтора года со дня ареста туркменского гражданского журналиста Сапармамеда Непескулиева – автора ряда фоторепортажей и статей о ситуации в его родном Балканском велаяте.

Сапармамед Непескулиев освещал, в основном, социально-экономические проблемы своего велаята: закрытие поликлиники на длительный капитальный ремонт, поборы в средних школах, состояние котельных и городских парков, нехватку питьевой воды и плачевное состояние дорог в Туркменбаши.

Во время командировки 7 июля 2015 года в курортную зону «Авазу» С. Непескулиев был задержан органами безопасности Туркменистана якобы за хранение запрещенного в стране лекарственного препарата трамадол. Впоследствии его осудили на три года.

Ряд международных правозащитных организаций признали уголовное дело против гражданского журналиста сфабрикованным, а его осуждение — местью за сотрудничество с проектом «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ) и туркменской службой Радио Свобода. Сокамерник С. Непескулиева – гражданин Казахстана Ерик Супушев, полностью подтвердил эти предположения. По последним данным, гражданский журналист отбывает наказание в колонии общего режима в г. Сейди Лебапского велаята.

В декабре 2015 года на основе жалобы АНТ Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала его арест и заключение произвольным. Несмотря на неоднократное обращение этих организаций к властям Туркменистана и непосредственно к президенту Г. Бердымухамедову, ничего не изменилось — Сапармамед Непескулиев продолжает отбывать незаслуженное наказание.

АНТ хотели бы лишний раз напомнить, что гражданский активист не забыт. Мы продолжим при каждом удобном случае поднимать его дело, а также дела других невинно осужденных туркменских активистов. Мы вновь обращаемся к туркменским властям с призывом освободить невиновного человека, пересмотреть его дело и снять с него все обвинения.