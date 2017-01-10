10.01.2017 Гундогар
Оперативные органы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) задержали на российско-белорусской границе партию сливочного масла, следовавшую (согласно сопроводительной документации) из Франции в Туркменистан.
Общий вес задержанного груза — более 18,4 тонны. Вся партия будет возвращена отправителю.
Провозить товары, входящие в санкционный перечень, утвержденный Правительством РФ, транзитом со стороны Белоруссии через Россию запрещено.
Кроме того, Россельхознадзор ограничивает выдачу разрешений на транзит подконтрольной продукции по территории Таможенного союза в Туркменистан, по причине того, что туркменские ветеринарные службы отказываются предоставлять информацию о завершении транзитной перевозки конкретных партий товара.
Один комментарий к записи «18 тонн французского сливочного масла не доехали до потребителей в Туркменистане»
В Туркменистане никто не ест французское и тем более европейское масло, стоит оно дорого и все берут украинское или Российское. На худой конец местное. Так что не в наш огород оно ехало, и скорее всего пропало бы по дороге и попало бы на черные рынки России.