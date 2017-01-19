Особенности национального поступления в вузы и техникумы Туркменистана

Источник АНТ, до недавнего времени работавший преподавателем в одном из учебных заведений столицы и однажды побывавший в составе экзаменационной комиссии, делится информацией о том, как происходит зачисление на учебу.
Ошибочно считать, что процесс поступления в вузы начинается летом и совпадает по времени со сдачей вступительных экзаменов, это не так: уже сейчас, с началом календарного года, берет старт предварительная подготовка к учебному году 2017-18. Самое главное, заранее, за несколько месяцев до приема документов, попасть в заветный список лиц, чье зачисление в училище или университет становится гарантированным почти на сто процентов. При этом хорошо известно, что никуда без денег или знакомства поступить практически невозможно. И если далеко не каждый имеет «спину» где-нибудь во властных или правоохранительных структурах, то дать взятку в виде крупной суммы может любой, поставивший себе цель во что бы то ни стало пристроить чадо в вуз или училище.
Казалось бы, к чему торопиться и уже сейчас, зимой, суетиться с устройством сына или дочки на учебу? Но дело в том, что стоимость поступления ежегодно растет и к лету может ощутимо измениться в сторону повышения. Учитывая этот факт, хорошо информированные родители, держащие руку на пульсе, пристально следят за изменением финансовой ситуации в разных учебных заведениях и заранее начинают искать посредников, устанавливать нужные контакты, выходить на людей из ректоратов вузов, администрации училищ и техникумов. В переговорном процессе обговариваются суммы взяток, детали сделки, а именно возможные способы передачи денег, гарантии конфиденциальности и другие, сопутствующие коррупции, моменты.
К июлю, когда начинаются вступительные собеседования, приемная комиссия в каждом учебном заведении уже обеспечена списком кандидатов на безусловный прием. Это абитуриенты, за которых мзда уже уплачена в полном объеме, а также те, за кого ходатайствовали из высоких инстанций – офиса курирующего сферу образования вице-премьера, министерства нацбезопасности, генпрокуратуры и других, наделенных контрольно-надзорными функциями, органов. И лишь малая толика мест – 3-5 процентов от общего числа зачисляемых на первый курс – отдается тем, кто поступает на общих основаниях, а значит может надеяться только на собственные знания и удачу. В отличие от последних, поступающие по блату и за взятку могут ни за что не беспокоиться – на экзамене за них решат задачу и ответят на любой вопрос теоретических знаний. Обидно, когда абитуриент дает правильный и развернутый ответ и в итоге слышит от экзаменатора: придешь в следующем году. При этом проходят те, кто мямлит или вовсе молчит, стыдливо опустив голову…
Таков общий механизм попадания в число студентов. А вот как это происходит в реальности, рассмотрим на конкретном примере. Возьмем педучилище им. Беки Сейтакова в Дашогузе. На два отделения принимаются 270 человек: 200 абитуриентов на школьное и 70 – на дошкольное. Первое считается более престижным, поскольку зарплата учителя начальных классов на порядок выше, чем зарплата воспитателя детского сада. От этого разнится и стоимость поступления.
Родители потенциальных первокурсников уже сегодня, в январе, называют предполагаемую сумму взятки в педучилище на новый учебный год: на школьное отделение – 25 тысяч долларов, а на дошкольное 15 тысяч. Еще пять лет назад первая сумма составляла 12 тысяч. Теперь она увеличилась более чем в два раза.
Семьи, имеющие работу и стабильный заработок в госучреждениях, копят на поступление своего чада на протяжении нескольких лет. Те же, у кого нет стабильного дохода, откармливают на продажу домашний скот, продают ювелирные украшения и драгоценности, скупая на «черном» рынке доллары по цене, в два раза превышающей официальный банковский курс. И каждый торопится, суетится, дабы застолбить в заветном списке абитуриентов место для своего ребенка.
Стоит напомнить, что в 2011 году по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был задержан директор дашогузского педучилища Джуманазар Маммедов. Вместе с ним на скамью подсудимых сели несколько преподавателей, посредников и один взяткодатель. Директор-взяточник 10 сентября 2011 года был приговорен к 14 годам лишения свободы, правда, отсидел всего два и вышел.
Когда судили Дж. Маммедова и его компаньонов, дотошные люди провели собственный подсчет его нелегальных доходов. Сумма получилась внушительная. Маммедов руководил педучилищем с 2004 по 2011 год. При нем на учебу принималось не 270, как сейчас, а 100 человек, такса за поступление в те годы колебалась в пределах 12-15 тысяч долларов. Сумма получалась внушительная, из которой ежегодно в карман директора попадало до полумиллиона долларов, остальные деньги уходили руководству хякимлика, местного управления МНБ, МВД, прокуратуры, кураторов из минобразования, то есть всех тех, кто на уровне региона «крышевал» высокодоходные педагогическое и медицинское училища Дашогуза.
Нынче, по сравнению с временами Дж. Маммедова, в отлаженной коррупционной схеме кое-что поменялось. Помимо изменений квоты приема и увеличения размеров взятки, директоров обоих средних специальных учебных заведений стал назначать Ашхабад, следовательно, большая часть денег стала уходить в столицу. Как известно, системой образования руководит одна из сестер президента Г. Бердымухамедова, так что не удивительно, что «черный нал» от поступления в учебные заведения из велаятских ручейков впадает в столичную реку и бурным потоком течет в Семью. А чтобы весь процесс – от составления списков и получение денег от родителей до доставки денег адресатам в Ашхабаде — был профессионально налажен и отлажен, патронирует его не кто-нибудь, а министерство национальной безопасности.
Приведен лишь один пример. Но сколько таких учебных заведений, как Дашогузское педучилище, в целом по стране? Сколько денег крутится в коррупционной системе? Ответов на эти вопросы нет. Известно другое. Коррупция, разъедающая всю систему образования Туркменистана, никогда не будет способствовать выпуску высококлассных, хорошо обученных, грамотных специалистов. А это значит, что продвижения вперед ни в экономике, ни в других сферах жизни в ближайшем будущем не предвидится.
8 комментариев к записи «Особенности национального поступления в вузы и техникумы Туркменистана»
ПО моему в Казахстане во время приемных экзаменов возле ВУЗА установлены мониторы и все могут увидеть и услышать как абитуриенты сдают экзамены
Если в Туркменистане будут принимать экзамены аналогичным способом и все жкзамены будут записаны на носители то коррупция исчезнет и самое главное абитуриенты которые имеют знания смогут поступить в ВУЗ и впоследствии принести пользу своей стране
Я Туркмен! Но самая тупая нация на земле — это Туркмены. Нация баранов! Стыдно до слёз! 25 000 долларов за училище — ИДИОТЫ! ВУЗ в России или в Белоруси обойдется около 2000 долларов в год. Если заплатят за своих чад за пять лет, то будет всего 10 000 долларов. 50 долларов общежитие в месяц, 250 долларов на питание и транспорт. Получается 3000 долларов в год (за минусом двух месяцев каникул). Самолет один раз в год туда — обратно не дороже чем 500 долларов, в худшем случае. Итого общая сумма 27 500 долларов все расходы за учебу и проживание с питанием за пять лет. При этом не надо отдавать все деньги сразу. При этом ВУЗ, а не училище. При этом хоть какая-то доля образования! Чем не бараны! Заранее прошу прощения и приношу глубокие извинения! САМИ ВИНОВАТЫ! ТАК ИМ И НАДО!
Молодец За Родину, все подсчитал. Я тоже хотел это посчитать. Если родичи находят такую сумму на взятку, то почему не отправят своего отпрыска учиться в Россию или Баларусь! Другое дело, что отпрыск может не владеть русским языком, тогда ему нечего делать за границей.
Я тоже Туркмен! И присоединяюсь эта самая тупая нация на земле. Sad but true!
за более 20 лет независимости абсолютно никаких коренных реформ не сделано в системе образования. Если люди будут образованными то этим взяточникам конец.
Это характерно для всех коррупционеров,дают разрешение ,а после хорошей бабловой накачки крыши ,режут малой кровью,но божья кара впереди для всех них.. Знал его и жена его ст/ медсестра поликлиники.
Из за того,что поступают откровенно тупые и за деньги образование катится в .опу.Не будет свежих кадров для поднятия уровня жизни и восстановления экономики.Семье наверно выводов такая ситуация,чем больше тупых людей под их началом,тем легче ими управлять.Ещё один минус в платных поступлениях в том,что тот,кто заплатил за учёбу,а по факту ничему учиться не собирается,при устройстве на работу первым делом будет стараться вернуть деньги потраченные на учёбу.Порочный круг в действии,страна катится вв эпоху феодализма,Семья довольна.Интересно,что такого ещё нужно сделать гражданам Туркменистана,чтоб они наконец подняли голову и снесли существующий распорядок жизни.Аркадий должен уйти.
Просто человек, оставшихся в Т настолько запугали, что люди бояться даже через Line писать о реальной жопе в стране. Сами туркмены ничего уже не смогут изменить. Только новая сила извне путем вторжения сможет похоронить наконец порочный строй. Кем это будет сделано и когда — покажет время. Бердымухамедов не вечный. Однажды сдохнет. Как и его сын.
Поступление в музучилище 10 тысяч долларов.По очень близкому знакомству 8.УЧИЛИЩЕ.Говорю то,что знаю лично.Лебапский.