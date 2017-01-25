Туркменистан: Western Union отказывается выдавать деньги, если у получателя имеется счет в банке

Офисы компании срочных денежных переводов Western Union в Туркменистане отказываются выплачивать присланные получателям средства, если у тех имеются счета в местных банках и пластиковые карты. Как сообщают источники АНТ в Мары и Туркменабаде, сотрудники говорят, что отправителю следует переводить деньги на счет получателя в банке.
Однако проблема в том, что деньги на счет в Туркменистан могут идти и неделю, и 10 дней, а в срочных ситуациях, таких как оплата хирургической операции или покупка дорогостоящих лекарств, люди всегда пользовались именно Western Union.
Источник АНТ в Мары, не сумевший получить присланные средства из России, указывает и на то, что единственным туркменским банком, принимающим платежи из российского «Сбербанка», является банк «Туркменбаши». Но чтобы открыть счет в этом банке, нужно написать заявление и ждать 10 рабочих дней.
«Бывали и случаи отказа, особенно если у человека уже имеется счет в другом туркменском банке», — говорит источник. Получается, что иных способов пересылки денег из России у таких людей практически не остается, можно лишь искать оказию и передавать деньги через пассажиров авиарейсов из России в Туркменистан.
Компания Western Union в Туркменистане является монополистом в области денежного посредничества. В июне 2015 года в СМИ были сообщения о том, что на туркменский рынок придет американская компания MoneyGram, однако она в стране так и не заработала.
Ранее Western Union уже вводил ряд ограничений на отправку и получение средств. Так, желающие отправить деньги за рубеж должны были предоставить справку о доходах, а, чтобы получить зарубежный перевод, нужно предоставить доказательства родства с отправителем, показав копию его паспорта. Помимо этого, отправлять за рубеж можно только сумму, не превышающую месячный доход человека, а все получаемые средства выплачиваются Western Union в национальной валюте по государственному курсу, который вдвое ниже рыночного. Все эти меры действуют до сих пор.
Новые ограничения, введенные, как сообщают источники, в начале 2017 года, ударят, в первую очередь, по работникам бюджетной сферы, ведь большинство из них уже на протяжении почти года получают зарплату только по безналичной форме расчета.
Работник марыйского филиала одного из банков, пожелавший остаться неназванным, сказал в беседе с АНТ, что нынешние ограничения связаны с острой нехваткой наличных денег в стране. Он не исключил, что в течение 2017 года компания Western Union в Туркменистане может полностью свернуть свою деятельность.
4 комментария к записи «Туркменистан: Western Union отказывается выдавать деньги, если у получателя имеется счет в банке»
Смотрю на всё происходящее и думаю, что опускаемся всё ниже и ниже.С колен нам ещё долго не встать, если вообще удастся подняться. Геополитическое положение ТМ таково, что сверхдержавы не допустят влияния друг друга на нашу страну и не пустят туда террористов, чтобы не ворошить всю Среднюю Азию.И переворот не дадут совершить, чтобы не дай бог к власти не пришли люди односторонне настроенные.Значит, в долгосрочной перспективе нынешний глава может чувствовать себя довольно спокойно и делать всё, что не пожелает. Смелых и решительных в стране не осталось, кроме Натальи Шабунц, но и она в силу различных причин и нехватки ресурсов не способна объединить мощный кулак вокруг себя. Значит не осталось мужей в отечестве готовых свергнуть тирана! Я не оракул, но в ближайшей перспективе, после своего переназначения Бердымухаммедов выведет Сердара (своего сына) на обозрение народу, а потом на Халк Маслахаты или ещё на каком-нибудь собрании, так называемый народ «потребует» от президента назначить Сердара премьер министром ТМ, чтобы Аркадагу было проще руководить, ведь только родному можно доверять, а тащить столько должностей в наше нелегкое время очень трудно. После этого, года через два, оставшимся в республике гражданам выдадут «невольничьи грамоты» объявив всех собственностью Аркадага по «требованию» самого народа. А еще через год президентство перейдет к Сердару в связи с «состоянием здоровья» действующего президента. Возможно мои мысли слишком эмоциональны, но приблизительно так и будет. Так и будет, и в мечетях уже не Коран изучают, а псевдомоллы занимаются восхвалением Аркадага. Куда катимся?!
В точку!
За Родину, согласен с вами. Еще хотел бы заметить, туркмены странный народ, они никогда не объединятся вокруг лица не их национальности. Я помню лица и злорадство простых местных туркмен, когда арестовали Шихмурадова и показывали по ТВ его признания. Причем у многих выскакивало что-то типа, ну всё, наконец его поймали. Мне тогда показалось, что в основном причина этого — его не совсем туркменское происхождение. Так что Шабунц — это не фигура, к тому же она женщина и женщина пожилая. А основная масса так и будет мириться с произволом, прогибаясь все ниже и ниже. И да, с чем согласен абсолютно — улучшений уже не будет никогда.
Da, uje toshno hodit v mechet na pyatnichniy namaz. Arkadaga voshvolayet imam bolshe chem Allaha! Da prostit ih Allah+