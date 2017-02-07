В память о Тиркише Тырмыеве. Эксклюзивные фотографии

В начале этого года не стало Тиркиша Тырмыева, бывшим командующим пограничными войсками Туркменистана, начальником марыйского управления комитета национальной безопасности (КНБ). Первого апреля 2002 года Сапармурат Ниязов отправил генерала в отставку «за серьезные недостатки в работе и нарушение действующего законодательства».
Впоследствии Т. Тырмыев был арестован по обвинению в совершении им тяжких и особо тяжких преступлений в рамках дела против группы офицеров КНБ во главе с председателем этого ведомства Мухаммедом Назаровым. Седьмого мая 2002 года генерала осудили на 10 лет. Это был последний раз, когда родственники видели Т. Тырмыева живым.
После того, как стало известно о кончине генерала, редакция АНТ стала получать многочисленные свидетельства от людей, знавших его и работавших с ним в разное время и на разных должностях. В основном, люди отзываются о Тиркише Тырмыеве как о порядочном человеке.
«Когда увидели его по телевидению в 2002 году, у нас был шок, — пишут бывшие коллеги. – Сам генерал был уверен, что произошла какая-то ошибка. В то время люди в этой системе чувствовали, что грядет большая «чистка», и многие стали собирать чемоданы. Ему тоже говорили, мол, Тиркиш, забирай семью и уезжай, но он отказывался, говорил, я не виновен, что Ниязов разберется. Генерал думал, что, если его и посадят, то больше года-двух не дадут. Он верил Ниязову».
Уважали его и афганцы, ведь некоторое время Тиркиш Тырмыев работал в Афганистане и курировал железную дорогу на станции Тургунди. Афганцы всегда обращались к нему за помощью, и никому он не отказывал: забирал беременных женщин рожать в Кушке, потому что условий на соседней стороне не было никаких, старикам и детям привозил медикаменты из Туркменистана.
«Когда стало известно, что Т. Тырмыева вызывают на работу в Ашхабад, провожать его приехали едва ли не всем районом, вся элита местная собралась», — говорит один источник.
Уважали генерала и коллеги по СНГ. На снимках, присланных в редакцию АНТ, Т. Тырмыев запечатлен в компании таких людей, как Владимир Путин – на тот момент директор ФСБ, Рустам Иноятов – глава узбекской спецслужбы с 1995 года и по настоящее время, Нуртай Абыкаев – руководивший КНБ Казахстана в разные годы независимости республики. Снимки сделаны примерно во второй половине 1998 года или в первой половине 1999-го в Кыргызстане, на совещании спецслужб стран СНГ.
«Ниязов знал, кого посылать на такие встречи, ведь Тырмыев был грамотным и добросовестным работником».
13 января этого года тело Тиркиша Тырмыева выдали родным. После появившейся в интернете информации о его кончине, власти стали оказывать давление на его родственников в Туркменистане с целью остановить шумиху вокруг смерти туркменского генерала. Те, похоже, вынуждены были подчиниться, потому что информация о кончине Т.Тырмыева вскоре исчезла…
15 комментариев к записи «В память о Тиркише Тырмыеве. Эксклюзивные фотографии»
В 2002 г. осудили на десять лет. А за что ещё срок добавили? Интересна вся история.
Да, были значимые и значительные фигуры в ниязовские времена. Интересно, кого мы вспомним лет через 15 из времен нынешних. Фигур нет, есть только фигуранты…
Судьба Тиркиша Тырмыева и других исчезнувших в ниязовских застенках чекистов советской закалки должна стать наглядным примером для сегодняшнего поколения безмозглых эменбешников. Многих из вас ждет такая же участь. Сегодня, совершая произвол и беззаконие, обеспечиваете безопасность режима, а завтра режим выбросит вас на обочину жизни как использованный презерватив. Это в лучшем случае. В худшем случае вы сгинете в казематах тюрьмы в Овадандепе. Пока вы на службе делайте выводы. Правильные выводы, пока еще господа офицеры!
Поран Бердыев был не таким уже и проффесионалом
Тоже искалечил много судеб и вечно мутил воду. продержался не долго….
Мухамед Назаров был кадровым офицером КНБ и учеником и ставленником первого министра КНБ в ТМ.
Был на разных должностях его замом.
В молодые годы считался перспективным и вроде как честным человеком.
но став министром и выполняя антинародные приказы Ниязова , погряз по уши в крови и ломал судьбы многих достойных граждан ТМ.
Отдавал приказы о пытках и прочих делах ( хотя если сравнивать с нынешними чекистами) это небо и земля.
Тиркиш Тырмыев был немного обособленным среди них, и не публичным человеком.
Ошибаешься Поран Бердыев был проффесионалом и хорошим человеком
Тот человек которого Вы похвалили наоборот по моему не был профессионалом и по блату попал в контору
Его фамилия Вам никого не напоминает?
Вы часто читали Туркменскую искру?
Особенно когда печатали законы и Указы
Бердыев
Поран тоже дров нарубил.
ТМ искру не читал. увы.
Назаров по лестнице поднимался медленно и отзывы о нем лично слышал от более взрослых людей, что по началу он был нормальным и выполнял работу более менее честно.
но потом также выполнял преступные приказы против не повинных людей.
Не секретаря Президиума Верховного Совета (Туркменской ССР) Туркменистана он сын?
Видел пару раз когда он заходил в здание
Как будто вообще не житель Туркменистана
Ни капли напомнинания о загаре
Для Вашего сведения еще Ниязов однажды сказал
Сколько он работал на руководящей должности он ни разу не слышал что поймали шпиона
Поэтому сотрудники МВД которые занимаются раскрытием неочевидных преступлений всегда были и будут профессионалами стоящими на три головы выше чем сотрудники конторы
Не могу писать более подробно чтобы нге подводить одного человека но он мне рассказывал как однажды контара руководила проведением одного мероприятия
Итог нулевой
Кстатит там был задействан так называемый , отдел
Самые что не есть работяги работают на земле так обычно говорят о сотрудниках полиции кто работает в районных отделах милиции
Ну еще кто работает в городе и спецализируются на раскрытие определенных преступлений Они также имеют хоршие навыки
Контора кроме завесы таинственности и наличе доступа к опредленным техническим средствам итд
Тех навыков которыми обладают сотрудники МВД не владеют
Абсолютно согласен с постом Ветерана. Тирания есть тирания для всех, а не части населения. Если в стране нет прав человека, каждый человек бесправен. Если простой гражданин дрожит от страха перед Овадандепе, такая же участь грозит и генералу, губернатору, высокопоставленному чиновнику, бизнесмену. Доросли ли правящие круги Туркменистана до понимания этой простой истины?
Все они гниды, и заслуживают той же участи, которые творили для других людей. Там нет честных и чистых. И Тырмыев, в аду горит сейчас. И это он заслужил. Он и ему подобные строили режим Туркменбаши, гнобили, пытали и сандали людей в тюрьмы только за то что они не хотели целовать ручки, баши. С чего вдруг о нем пишут как о достойном человеке. Он жил собакой и умер как собака, в той же вольере где и творил свои дела грязные. Назаров, надеюсь тоже скоро выйдет в коробке из своей клетки, как и все остальные с ними ушедшие. Странно что Шихмурадова превозносят как политического оппонента или жертву режима. Ведь именно с его уст и пошло выражение Халк, Ватан, Туркменбаши. Как оторвали от кормушки стал блеять по другому. Я думаю редакции стоит переоценить, вклад в развитие в нашей стране диктатуры и подавления гражданской активности, всеми этими личностями. Все они коррупционеры, в первую очередь, и душегубы во вторую. Хотя для некоторых понятия эти можно поменять и местами.
Что плохого вы видите в выражени — Халк, Ватан, Туркменбаши.
Народ Родина и Президент — Едины
Нормальное выражение В любой стране надо воспитывать людей в духе патриотизма
Поэтому и в Советское время были лозунги и сейчас в станах так называемого запада лидеры используют во время Президенской гонки и потом если выиграют опредленный лознуг Если Вы читали уже на следующие выборы один из претендов заранее запатентировал один из лозунгов
Кстати Низов всегда рано утром ехал на работу примерно 5 часов а вечером возрващался можно было спокойно идти по дороге а кто с утра занимался пробежкой то спокойно можно было пробежатся
Он даже махал рукой прохожим
Его руководство пришлось на трудное время когда газпром не покупал газ( вернее хотел купить за копейки и при этом руководитель гахпрома говорил- никуда не денутся приползут) поэтому пришлось экономить на всем в том числе были не популярные для населения сокращения рабочих мест и упразденения/ Мне кажется что даже 9 летнее образование было сделано чтобы сэкономить средства
Народ родина и президент никогда не должны быть едины. Родина это высшие идеалы каждого гражданина, как отдельно взятой личности, народ это общность проживающая в одной стране, и в этой общности нет единения, потому что у каждого свои личные взгляды на будущее своей родины и свое личное. А президент должен прийти и уйти, а не подохнуть как собака в кресле и спальне своей, в агонии держась за власть. И единения президента и народа быть не может, это уже попахивает диктатурой. Может быть единение только взглядов, и будущего для родины. Лично я не разделяю и не желаю единения, с президентом, который нарушает действующие законы страны, переписывает под себя конституцию и даже ее нарушает, ведя себя по хамски, как откровенное быдло. И не нужно путать патриотизм и идоло-поклонечиство. Хотя у туркменов это в крови. Народом единым не были но за то были рабами. Ведь как помнится из истории, они были освобождены именно от рабовладения багдадского халифа, после падения империи под натиском монголов. Гены дают о себе знать.
Когда будете в Турции и когда Вас спросят откуда Вы родом и Вы скажите из Туркменистана практически любой Турок скажет — Туркменестан Родина мать
По крайней мере мне неоднократно приходилось это слышать
На мой утоняющий вопрос — Турки поясняли что когда — то Туркмены пересилились в район нынешний Турции и создали Османскую империю
Естественно мы в Советские времена да и сейчас из Российских источников этого не знаем
У меня естесвенно возникал второй вопрос — Откуда Вы это знаете?
На что Турки отвечали — Это они проходили в школе когда изучали сёисторию Турции
В дополнение в некоторых районах Турции встречались населенные пункты названия которых соответсвовало названием некоторых племен Туркмен
ЕСЛИ ТУРК МЕНЫ СОЗДАЛИ НЕКОГДА МОГУЩЕСТВЕННУЮ ИМПЕРИЮ
КАК МОЖНО ГОВОРИТЬ ЧТО ЭТО В КРОВИ?
ВЫ НАВЕРНО ПЛОХО ЗНАЕТЕ ОСНОВЫ ИСЛАМА И ТО ЧТО НАПИСАНО В КОРАНЕ
ПОЭТОМУ У ВАС ТАКОЕ МНЕНИЕ
все они гавно
Дж Оруэл english writer asked -People who vote for the losers, thieves,traitors and scams ,aren’t victims.They are partners -Люди голосующие и приводящие к власти предателей и неудачников не жертвы. Они партнёры и соучастники. Поэтому уже на заре и в пике восхождения, всегда прослеживается направленность судеб и партнёров и соучастников,за исключением семьи.Но и их судьба ничем не застрахована.Есть Божий суд , он не доступен звону злата и…….
все они безбожники, коммунисты — сатанисты! конченные мрази, которых покарали небеса!