Выборы-2017: Как достигалась высокая явка

Явка избирателей, составившая, по официальным данным, свыше 97 процентов, на самом деле, не отражает действительности. К такому выводу пришли наблюдатели АНТ, посетившие ряд избирательных участков в Ашхабаде и Мары. Они также зафиксировали ряд нарушений, в том числе неограниченность голосования на разных избирательных участках, а также не только лично за себя, но и за всех членов семьи.

На избирательном участке №52, что находится на территории столичного детского сада №2, наблюдатель АНТ в списке избирателей с удивлением обнаружил чью-то подпись рядом со своей фамилией. На вопрос, почему здесь кто-то расписался, ведь я еще не проголосовал, член комиссии замешкалась и ответила, что, видимо, произошла какая-то ошибка. Выяснив, сколько человек прописано по данному адресу, она отсчитала 5 бюллетеней, несмотря на то, что трое в семье – это несовершеннолетние дети.

«При этом никаких документов – паспортов или домовой книги, подтверждающих мои слова, она предъявить не попросила, — сообщает наблюдатель АНТ. – Если бы я назвал не 5 человек, а 15, она бы мне выдала ровно столько бюллетеней».

Этот же наблюдатель посетил и другой избирательный участок, №5, что в 39-й школе. К своему удивлению, он и там смог проголосовать, причем снова за пятерых, предъявив лишь свой паспорт. В избирательном списке его фамилию даже не искали, однако он успел заметить там наличие всего не более 3-4 подписей, как и в других списках, хотя обе урны для голосования были уже заполнены на 2/3.

«Людей на участках было очень мало, — сообщает ашхабадский наблюдатель. – Утром, в течение полутора часов, пятый участок посетили 32 человека, а после обеда за час – всего две семьи из трех человек каждая».

Участок №52 с момента открытия и за один час посетило 17 человек, а с четырех часов и до шести – лишь 8 избирателей.

Наблюдатель АНТ в г. Мары также отмечает низкую явку, а также возможность проголосовать не только за членов семьи, но даже за соседей. Избирательный участок наблюдателя находится прямо напротив его дома, и по его подсчетам, за весь день свой голос пришли отдать не более 50-55 человек, хотя в урне к концу дня, когда наблюдатель пошел сам голосовать, бюллетеней было раз в 10 больше, ящик был практически полным.

«Когда я стал опускать свои бюллетени, ко мне подошел человек в костюме и со смущенной улыбкой поинтересовался, голосовали ли мои соседи и не хочу ли я отдать свой голос заодно и за них, — сообщает наблюдатель. – На вопрос, а разве так можно, человек в костюме еще больше смутился и ответил: ну, голосовать же надо».

Радио Азатлык также отмечает низкую явку избирателей. Кроме этого, источники радио сообщают, что ученикам средних классов столичной школы №15 поручили заполнить бюллетени за кандидата Гурбангулы Бердымухамедова разными чернилами и разными почерками.

«Заполненные бюллетени будут вброшены вместо не явившихся [на выборы] избирателей», — приводит радио слова своего собеседника.

По официальной информации из Дашогузского велаята, к 12 часов дня там проголосовало большинство избирателей. На самом деле, всю первую половину дня воскресенья жители велаята провели на базарах и рынках, совершая покупки на предстоящую неделю.

По последним данным ЦИК Туркменистана, действующий президент получил на выборах 97,69 процентов голосов.