Туркменистан и Казахстан: Когда придет конец взаимным обидам?

Анализ событий последних двух лет показывает, что между Туркменистаном и Казахстаном ощущается некая натянутость в отношениях, сквозит взаимная обида и, как следствие, неопределенность.

Очевидно, что первыми «обиделись» туркмены, причем, настолько, что последствия этой обиды до сих пор чувствуются как в Ашхабаде, так и в Астане. Туркменские власти болезненно восприняли слова Нурсултана Назарбаева, выразившего 15 октября 2015 года в своем официальном выступлении обеспокоенность по поводу обстановки на туркмено-афганской границе.

Как и следовало ожидать, МИД Туркменистана тут же направил официальной Астане ноту, в которой вместе с решительным протестом выразил надежду на то, что впредь при оценке ситуации на границе Туркменистана с Афганистаном казахская сторона будет руководствоваться более объективной информацией.

Казахи не остались в долгу. В ответной ноте МИД Казахстана указал туркменской стороне, что, дескать, Н. Назарбаев говорил в общем контексте об искренней озабоченности ростом угрозы терроризма как в мире, так и в регионах Афганистана, граничащих со странами Центральной Азии. Была в документе также выражена убежденность, что только совместные и скоординированные действия двух стран как в двухстороннем, так и в многостороннем формате позволят эффективно противостоять угрозам общей безопасности.

Известно, что во многих странах с автократическим режимом правления внешняя политика определяется самими правителями. По сути, ноты МИД – это воля или, если хотите, персональная позиция первого лица государства, публично преподнесенная общественности в выдержанной дипломатической форме. Вот и в данном случае, если отмести в сторону всю словесную казуистику, состоявшийся обмен нотами больше всего смахивает на обмен ударами между Г. Бердымухамедовым и Н. Назарбаевым.

Туркменский президент в словах Н.Назарбаева усмотрел некий подтекст: мол, со стороны Афганистана исходит общая для всех нас угроза, а ты держишься обособленно. Казахский лидер, в свою очередь, в ноте МИД Туркменистана прочел недвусмысленный намек Бердымухамедова: мол, а ты не верь всяким слухам, когда оцениваешь ситуацию вокруг Туркменистана.

Обмен нотами в дипломатической практике дело обычное. Таким способом страны выясняют отношения, регулируют возникшие недоразумения, объясняются друг с другом, обговаривают условия дальнейшего сотрудничества. Однако в туркмено-казахских отношениях, похоже, все зашло дальше, чем можно было изначально предположить. Обиды остались по сей день и продолжают давать о себе знать.

Так, Туркменистан уже больше года не имеет своего посла в Астане. Источник АНТ во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана сообщает, что вакансия сохраняется с 15 февраля 2015 года, то есть со дня освобождения Магтымгулы Акмырадова от должности чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в РК. Формально посол освобожден в связи с переходом на другую работу. Но есть и иная причина, которую никто не озвучивает. Отзыв посла — это наказание М. Акмырадову за то, что он допустил нелицеприятные для Туркменистана высказывания в Астане. О том же, что это все-таки было наказание, говорит и тот факт, что, одновременно с отзывом посла, в туркменском диппредставительстве в Астане произошла большая ротация кадров.

«В Астане сменились все ключевые сотрудники посольства и консульства, на своих позициях остались лишь кадровые офицеры МНБ и внешней разведки Туркменистана, действующие там под дипломатическим прикрытием», — сообщает источник в туркменском МИД.

Последствия непроходящей у правителей двух государств обиды, как всегда, ударили по простым людям. В первую очередь, затронуты интересы жителей Балканского велаята Туркменистана и Мангистауской области Казахстана: с 15 декабря 2016 года КПП «Темир-баба» на туркмено-казахской границе закрыт для совершения взаимных поездок по упрощенному порядку сроком до 5 суток.

В мае 2015 года информагентство ТДХ сообщило о том, что «ГНС «Туркменховаеллары» рассматривает вопрос об открытии регулярных рейсов из Туркменбаши в Актау, однако источники в Ашхабаде говорят, что вопрос отложен на неопределенное время.

Из-за взаимных обид не растет и грузопоток по новой железной дороге Казахстан-Туркменистан-Иран. А ведь тот же отстраненный от должности посла Магтымгулы Акмырадов еще в 2014 году прогнозировал доведение объема перевозок до 15 миллионов тонн к 2020 году.

Дипломаты двух государств прекрасно понимают, что неопределенность и натянутость в их взаимоотношениях не может продолжаться вечно. На лучшее надеются и простые граждане обеих сторон. Казахи и туркмены, живущие в приграничных регионах, ждут не дождутся открытия КПП «Темир-баба». Те же, кто может совершить поездку в соседнюю страну только по визе, надеются на облегчение и, главное, ускорение процедуры оформления документов в диппредставительствах. Все верят, что добрые надежды простых людей помогут правителям простить друг другу взаимные обиды, ибо лучше родниться и дружить, чем дуться друг на друга и усложнять ситуацию.

Есть у туркмен шуточная песня о дружбе народов. Один куплет в ней посвящен казахам, где поется о гостеприимстве и щедрости этого народа: мол, если породнишься с казахом, у тебя всегда и рот, и нос будут масляными от обильной пищи. А песни, как известно, слагаются народом и самой жизнью.