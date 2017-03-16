О критическом состоянии здоровья Станислава Волкова

16.03.2017 в рубрике Главное, Здравоохранение, Права человека. Метки: 6 1626

Станислав Волков

Гражданин России и Туркменистана Станислав Волков нуждается в неотложной операции в связи с приступами хронического аппендицита. Еще в октябре прошлого года врачи ряда московских клиник, куда С. Волков обращался с жалобами, поставили ему диагноз переаппендикулярный абсцесс. Если в срочном порядке не провести операцию по удалению аппендикса, то в любой момент может начаться перитонит – воспаление брюшины, последствия которого могут привести к смерти.

12 октября состояние С. Волкова ухудшилось, «скорая помощь» привезла его в городскую клиническую больницу им. Боткина, где состояние пациента определили, как тяжелое, и в срочном порядке установили дренаж для выведения гноя. Спустя неделю Станислава выписали из больницы. Врачи, помимо строгой диеты, ограничения физической нагрузки и регулярной промывки полости, рекомендовали проведение операции по удалению аппендикса в течение двух месяцев.

25 октября, как мы сообщали ранее, С. Волков и его мать были вынуждены вернуться в Ашхабад. В конце месяца Станислав обратился за помощью к хирургу местной поликлиники по поводу изъятия дренажа, но тот лишь развел руками – такие дренажи он ранее не видел и удалять не решается. Первого ноября С. Волкову пришлось самостоятельно, при помощи плоскогубцев и других подручных инструментов, вытаскивать дренаж из собственного живота.

Заключение врачей

Несмотря на продолжающиеся боли, до конца января этого года он не отходил от постели своей больной матери, поэтому обращаться за помощью к врачам не было ни доверия к их профессионализму, ни времени, ни денег, – все медицинские услуги в стране платные.

После смерти матери, 31 января, С. Волков планировал немедленно продать квартиру и выехать на ПМЖ в Россию, где первым делом обратиться за медицинской помощью. Однако выяснилось, что в права наследства, согласно Гражданскому кодексу, человек может вступить лишь спустя полгода после смерти основного квартиросъемщика, то есть в случае Станислава это конец июля. Такой срок дается законом на то, чтобы объявились возможные сонаследники и предъявили свои права на жилье. Но кроме Станислава, других наследников нет, братьев или сестер у него нет, а отец умер еще в 1997 году. С 2005 года в этой квартире были прописаны только он и его покойная мать, а до этого времени – бабушка Станислава, скончавшаяся в том же, 2005-ом, году.

Получается, что юридическая формальность препятствует продаже квартиры и переезду С. Волкова в Россию для получения им срочной медицинской помощи. Лишь в конце июля он вступит в права наследства, после чего сможет искать клиентов на квартиру, продавать ее и выезжать из страны. Кроме того, что до июля еще более четырех месяцев, против Станислава играет еще и обострившийся в Туркменистане финансовый кризис, в результате которого цены на недвижимость сильно упали, а строгое валютное регулирование делает продажу квартиры за доллары невозможной.

Посольство России помочь не в силах 

Станислав Волков не раз обращался за помощью к российским дипломатам в Ашхабаде в решении этого вопроса, однако временный поверенный в делах России в Туркменистане Сергей Насиновский, который летом прошлого года всячески содействовал выезду семьи в Россию на операцию, сейчас даже не желает его выслушать, предлагая обраться к консулу Виталию Герману. Однако консул в беседе со Станиславом сказал, что писать куда-либо и жаловаться, даже хоть в администрацию президента В. Путина, бессмысленно. Причина  — С. Волков в первую очередь рассматривается как гражданин Туркменистана.

Действующее соглашение между правительствами России и Туркменистана о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев подразумевает право последних продать свое имущество и перевести вырученные денежные средства через банк. Нынешняя ситуация, в которой оказался бипатрид Станислав Волков, смертельно опасна для его здоровья. Чем раньше он покинет Туркменистан и окажется в Москве, тем больше у него шансов остаться живым и здоровым. Если исключения из правил нет, то Станислав готов после лечения в России вернуться в страну и через положенный срок, после вступления в права наследства, заняться продажей квартиры, имущества и уже окончательно выезжать из Туркменистана.

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6 комментариев к записи «О критическом состоянии здоровья Станислава Волкова»

  1. Какие скорбные дни у человека…((( Похоронить маму и самому оказаться в тяжелейшей ситуации.

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  2. Skoro vsya strana okajetsya v ego polojenii, tak kak tolpami lyudi pitayutsya pokinut etot Ad na zemle! Skoreyshego Vam vyzdorovleniya, Stanislav!

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  4. Честно говоря не понятно если в Москве у него обнаружили хронический апендицит и даже поставили дренаж почему тогда срочно не проперировали?
    Второе если даже ему выдадут свидетельство о наследстве и он сможет конвентировать манаты в доллары то продавать квартиру в настоящее время безсмысленно
    Кризис пройдет и цуны поднимутся
    Ему надо найти знакомых которым он может выдать доверенность на получения свидетельства о наследстве и дальнейшего оформления квартиры в его собственность
    Самому выехать в Россию на операцию ( если будет критическое состояние то его прооперируют — отвезет скорая в соответсвующу больгицу) когда квартира будет в его собственности он может в России у нотариуса оформить доверенность на сдачу квартиры в аренду( до этого может в Ашхабаде человека кто будет этим заниматся) лучше в настоящее время сдавать в аренду чем продовать квартиру/ Когда цуны поднимутся тогда можно продать до этого в России искать людей кто желает купить квартиру в Ашхабаде
    Они могут расплатится в России/ Делается это простою Он пишет доверенность на продажу квартиры на имя конкретного человека( чтобы доверитель не мог продать кому либо другому) в России приходит в банк а в Ашхабаде его доверитель и покупатель в нотариальную контору/
    Родственник покупателя передает ему деньги а доверитель подписывает договор купили продажи/ Если ему не терпится прямо сейчас продать то уже сегодня он может дать обьявления о продаже и искать покупателей Обычно даже в лучшие времена квартиру продают полгода год чтобы продать по более менее нормальной цене

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  5. Бред какой то. Аппендикс удаляют сразу, а не ставят дренажи. За год он бы уже умер. В РФ сразу оперируют аппендицит. По экстренной помощи — бесплатно.

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  6. Чем Посольство помогает биапетридам с переводом денег, что они конвертируют или просто переводят $ на счет в Российском банке???Можно на эту тему подробнее!Земляки кого есть правильная информация или примеры?Спасибо, кто ответет!

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