О критическом состоянии здоровья Станислава Волкова

Гражданин России и Туркменистана Станислав Волков нуждается в неотложной операции в связи с приступами хронического аппендицита. Еще в октябре прошлого года врачи ряда московских клиник, куда С. Волков обращался с жалобами, поставили ему диагноз переаппендикулярный абсцесс. Если в срочном порядке не провести операцию по удалению аппендикса, то в любой момент может начаться перитонит – воспаление брюшины, последствия которого могут привести к смерти.

12 октября состояние С. Волкова ухудшилось, «скорая помощь» привезла его в городскую клиническую больницу им. Боткина, где состояние пациента определили, как тяжелое, и в срочном порядке установили дренаж для выведения гноя. Спустя неделю Станислава выписали из больницы. Врачи, помимо строгой диеты, ограничения физической нагрузки и регулярной промывки полости, рекомендовали проведение операции по удалению аппендикса в течение двух месяцев.

25 октября, как мы сообщали ранее, С. Волков и его мать были вынуждены вернуться в Ашхабад. В конце месяца Станислав обратился за помощью к хирургу местной поликлиники по поводу изъятия дренажа, но тот лишь развел руками – такие дренажи он ранее не видел и удалять не решается. Первого ноября С. Волкову пришлось самостоятельно, при помощи плоскогубцев и других подручных инструментов, вытаскивать дренаж из собственного живота.

Несмотря на продолжающиеся боли, до конца января этого года он не отходил от постели своей больной матери, поэтому обращаться за помощью к врачам не было ни доверия к их профессионализму, ни времени, ни денег, – все медицинские услуги в стране платные.

После смерти матери, 31 января, С. Волков планировал немедленно продать квартиру и выехать на ПМЖ в Россию, где первым делом обратиться за медицинской помощью. Однако выяснилось, что в права наследства, согласно Гражданскому кодексу, человек может вступить лишь спустя полгода после смерти основного квартиросъемщика, то есть в случае Станислава это конец июля. Такой срок дается законом на то, чтобы объявились возможные сонаследники и предъявили свои права на жилье. Но кроме Станислава, других наследников нет, братьев или сестер у него нет, а отец умер еще в 1997 году. С 2005 года в этой квартире были прописаны только он и его покойная мать, а до этого времени – бабушка Станислава, скончавшаяся в том же, 2005-ом, году.

Получается, что юридическая формальность препятствует продаже квартиры и переезду С. Волкова в Россию для получения им срочной медицинской помощи. Лишь в конце июля он вступит в права наследства, после чего сможет искать клиентов на квартиру, продавать ее и выезжать из страны. Кроме того, что до июля еще более четырех месяцев, против Станислава играет еще и обострившийся в Туркменистане финансовый кризис, в результате которого цены на недвижимость сильно упали, а строгое валютное регулирование делает продажу квартиры за доллары невозможной.

Посольство России помочь не в силах

Станислав Волков не раз обращался за помощью к российским дипломатам в Ашхабаде в решении этого вопроса, однако временный поверенный в делах России в Туркменистане Сергей Насиновский, который летом прошлого года всячески содействовал выезду семьи в Россию на операцию, сейчас даже не желает его выслушать, предлагая обраться к консулу Виталию Герману. Однако консул в беседе со Станиславом сказал, что писать куда-либо и жаловаться, даже хоть в администрацию президента В. Путина, бессмысленно. Причина — С. Волков в первую очередь рассматривается как гражданин Туркменистана.

Действующее соглашение между правительствами России и Туркменистана о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев подразумевает право последних продать свое имущество и перевести вырученные денежные средства через банк. Нынешняя ситуация, в которой оказался бипатрид Станислав Волков, смертельно опасна для его здоровья. Чем раньше он покинет Туркменистан и окажется в Москве, тем больше у него шансов остаться живым и здоровым. Если исключения из правил нет, то Станислав готов после лечения в России вернуться в страну и через положенный срок, после вступления в права наследства, заняться продажей квартиры, имущества и уже окончательно выезжать из Туркменистана.