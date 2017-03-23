Скованные паранойей. Как развить туризм в тоталитарном Туркменистане?

23.03.2017, Атаджан Непесов

Недавно мои друзья – муж и жена из Бельгии — вернулись, полные впечатлений, из туристической поездки по Марокко. В Cкайпе показывали мне многочисленные фото, сделанные в тамошних местах. Вот они в одеждах бедуинов на верблюдах, вот — на высоком желтом бархане, а тут — в городе Марракеш, в центре базара, заполненного экзотическими фруктами, овощами, разнотравьем. Друзья взахлеб рассказывали об увиденном, а потом вдруг неожиданно заявили: «Мы теперь в Казахстан собираемся поехать!». «В Казахстан? Почему именно туда?» — удивился я. «Но ведь ты сам не раз говорил, что в Туркменистан попасть сложно, а мы очень, ну просто очень хотим посмотреть Центральную Азию и Казахстан», — ответили они.

Недосягаемая красота

Я мысленно перенесся в ту часть земли, где расположена моя родина. Представляю, в каком восторге были эти двое европейцев, если бы своими глазами увидели цветущие по весне Каракумы. Саксаул и чомуч (ферула) раскрашивают пустыню удивительными красками, ничего подобного не видно на фото из Марокко. А в какой восторг они пришли бы от багряных весенних предгорий Копетдага, от видов Айбовура. Как могли бы их впечатлить уникальное подземное озеро Ков-ата в Бахардене и газовый кратер «Врата ада» возле Дарвазы. А где еще, кроме Койтендага, могли бы они увидеть места со следами доисторических динозавров.

Поймал себя на мысли, что вслух восторгаюсь проносящимися в сознании картинами. И осекся… Ну, как сказать моим друзьям, готовым уже хоть сегодня планировать ближайший отпуск на мою родину, что сделать это непросто, небыстро и недешево. Сбор документов, заполнение анкет, оформление визы и ее стоимость, ожидание разрешения… Кроме того, привыкшие к свободе передвижения, они столкнутся там с драконовскими правилами пребывания иностранцев в стране. Это в Европе люди привыкли к тому, что недельная поездка в Прагу дает возможность посетить еще Вену и Дрезден. В Италии, если едешь с экскурсией во Флоренцию, обязательно планируешь посетить Лукку и Сиену.

Совсем не так в Туркменистане. Маршруты распланированы и утверждены заранее, отклоняться от них запрещено. Нельзя и на шаг отойти от организованной группы, уйти от указанного в путевке маршрута, не то чтобы поехать туда, куда захотелось. Запрещено фотографировать людей, здания, другие объекты. Мало того, есть опасность быть заподозренным в шпионаже. И я сказал: да, поезжайте лучше в Казахстан. Или в Узбекистан.

Достопримечательности есть, а туристов нет

Вскоре после этого Скайп-разговора, а конкретно 3 марта, на заседании правительства, словно в подтверждение темы, Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство в адрес Госкомитета по туризму. И рекреационные ресурсы у нас в стране есть, и многочисленные историко-культурные объекты, способные привлечь туристов, имеются, а вот работа в данном направлении почему-то ведётся на низком уровне, сказал президент и велел курирующему туристическую сферу вице-премьеру Аннагелди Гараджаеву хорошенько изучить вопрос и представить конкретные предложения для изменения ситуации в лучшую сторону и для исправления недостатков.

С одной стороны, критика лидера страны звучит обнадеживающе: давно пора вплотную заняться вопросом привлечения в страну иностранных туристов и тем самым пополнять день ото дня оскудевающую государственную казну. Ведь такие туристы, как мои бельгийские друзья, готовы привезти с собой не только фото- и видеокамеры, но и твердую европейскую валюту и оставить ее тут с удовольствием.

С другой стороны, требования президента все равно не прибавляют оптимизма и веры в скорые перемены, поскольку в тоталитарный Туркменистан иностранный турист массово не поедет, да и шлагбаум ему в силу политики закрытости страны никто не откроет. Получается, что все пустое? И все же хотелось бы помочь новому чиновнику, лишь месяц назад приступившему в качестве вице-премьера к кураторству новой для него сферы туризма, «изучить вопрос», подсказать, что можно было бы сделать. А вдруг президент одобрит! Итак.

На чем можно зарабатывать

К слову сказать, через Туркменистан когда-то пролегал Великий шелковый путь. Это и сейчас один из пунктов на длинном туристическом маршруте по пяти восточным государствам, и большие междугородние автобусы останавливаются для осмотра достопримечательностей в Дашогузе, Куняургенче, Мары, Ашхабаде. Но крепость Измукшир, что в 30 километрах от Дашогуза, не стоит в перечне посещаемых туристами мест, хотя иностранцы, знай они о такой достопримечательности, валом бы туда валили. Всего-то и надо, что хорошую автомобильную дорогу и где отдохнуть и перекусить.

Бывая в разных странах, я часто удивляюсь, как местная власть из ерунды делает конфетку. Уголки природы умело превращаются в источники дохода для области, провинции, города или деревни. У нас же уникальная природа в сочетании с историей и ее памятниками сама подсовывает эти источники, только бери и делай. Но нет — так и стоит все, постепенно приходя в негодность.

Озеро Сарыкамыш на севере Дашогузского велаята привлекло бы любителей рыбалки и вообще любителей природы, впрочем, как и побережье Каспия с водоплавающими птицами. А какие можно было бы снимать рекламные виды этих мест! Туристы стремятся на Мертвое море в Израиль, к минеральным источникам на Кавказ, на радоновые курорты в Чехию. Но есть ведь и у нас, чем привлечь иностранцев — это наши собственные лечебницы Байрамали, Моллакара и Арчман. Скажу больше. Купание в соленых озерцах среди барханов с последующим зарыванием тела в песок исстари избавляло туркменов от многих болезней. Концентрация соли в этих озерах зашкаливает до такой степени, что выталкивает тело на поверхность, не давая ему тонуть, а прибрежные пески настолько горячи и чисты, что вкупе с озерной солью могли бы лечить больные суставы, весь опорно-двигательный аппарат. Ради такой возможности сюда поедут и из-за границы. Только проложите дорогу к озерам, создайте необходимую инфраструктуру.

Нельзя не упомянуть о лунных горных пейзажах в долине реки Сумбар, о заповедных местах Нохура, Бадхыза, плато Устюрт, девяти государственных заповедниках, где можно многое показать туристам, о многом рассказать. В той же Авазе, национальной туристической зоне на берегу Каспия, о которой не написал разве только ленивый, и на строительство которой Бердымухамедов потратил миллиарды долларов, можно, как в Египте, организовывать экскурсии в пески верхом на верблюдах или на лошадях ахалтекинской и йомудской пород. Да что уж говорить, иной иностранец впечатлился бы от прогулки и на обычном осле. Вот только животных надо подготовить, а также и погонщиков, а то неровен час, скинут эти упрямцы с себя седока, и окажемся в неловком положении перед гостями.

Условия и возможности

Не проходит и дня, чтобы кто-нибудь из друзей в соцсетях не прислал мне фото раскинувшей крылья дивной птицы, в виде которой отстроен новый Ашхабадский аэровокзал, аналогу которому нет во всей Азии. Ворота, как говорится, готовы, только встречай и провожай многочисленных туристов. Точно так же давно готовы к наплыву гостей шикарные многозвездочные отели в столице и всех велаятских центрах.

Туркменская кухня – отдельная песня, она отличается разнообразием, и нам есть, чем удивить людей из любой точки мира. Свежий чорек, сомса прямо из тамдыра, дограма, плов, чорба, кебаб, чишлик, чектирме, юмуртга борек, тамдырлама… Меню можно дополнить сочными и невероятно сладкими дарами земли туркменской — дынями известных сортов «вахарман», «гурбек» или «гаррыгыз», гроздьями сладкого винограда «гелин бармак», сахаристыми арбузами, сортовыми абрикосами, персиками, сухофруктами.

Вновь вспоминается рассказ бельгийцев о путешествии в Марокко. С неподдельным восторгом они описывали, как торговались на тамошних базарах, скидывая первоначально названную цену со всего — от наволочек на диванные подушки с национальной вышивкой до фруктов и овощей. И тут важно не только умение торговаться самих туристов, но и уступка со стороны торговцев как ответный знак уважения и гостеприимства. Наши люди в Туркменистане на такое тоже способны, еще как способны.

И продать иностранцам на память о посещении Туркменистана, тоже есть что. Даже самый экономный и прижимистый забугорный житель не сможет пройти мимо туркменского ковра ручной работы. Но если все же задумается, стоит ли раскошеливаться, то всегда есть альтернатива в виде меньших по размеру ковриков на кресла, ковровых дамских сумочек, портмоне, нагрудных футлярчиков для мобильного телефона, точно так же вытканных руками мастериц. А чем не подарок из Азии коврик под стационарный телефон или под компьютерную мышку.

Джинсы, футболки из чистого хлопка, швейные изделия из туркменского текстиля, которые в соотношении цены и качества ни в чем не уступают брендовым аналогам, — все это имеется в продаже в столичных магазинах. А кто, скажите, откажется от туркменского коньяка и виноградных вин, не раз признаваемых лучшими на международных конкурсах и удостоенных высших наград? Уверяю, никто, но мало кто знает об этом сегодня в мире. Не выпил сам, так купил в качестве презента кому-то пару бутылок туркменского портвейна «Ясмансалык» или коньяка «Вечерний Ашхабад». И вот уже заинтересовались другие люди, захотели тоже посетить неведомый Туркменистан.

С наплывом в страну туристов появилась бы работа у местного населения. Взять хотя бы роскошные туркменские джорабы (носки). Как для ношения, так и в качестве сувенира в виде крошечной пары носочков — туркменки могут связать любые. Мужчины-ремесленники тоже имели бы доход, продавая заезжим гостям национальные тельпеки-папахи, теплые тулупы из выделанной овчины, изумительные ожерелья, браслеты, бляхи из серебра, другие предметы из богатой коллекции национальных женских украшений.

Использовать во благо

Потенциал туристической отрасли Туркменистана огромен, но он не используется даже на одну четверть. Между тем, СМИ сообщили, что общая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Государственного комитета по туризму за январь-февраль 2017 года составила более 4,8 миллионов манатов ($1,37 млн по официальному курсу), обслужено около 17 тысяч туристов, большая часть которых — свои же люди, а не приехавшие из-за рубежа. Но даже эти цифры ни о чем не говорят. Им мало кто верит даже в правительстве. Потому что все знают, что они могут быть приукрашены, исправлены в сторону увеличения, или с их помощью может даже что-то скрываться.

Сегодня манат в Туркменистане имеет по отношению к доллару две стоимости – официальную банковскую и нелегальную базарную. Разница между ними внушительная: в банке за доллар дают 3,5 маната, а на рынке – 7,2 маната. По официальному курсу валютные операции в банках не проводятся. В хождении только базарный курс. И тогда получается, что целый Госкомитет за два месяца работы заработал всего $685 тысяч — это порядка $40 с каждого туриста. Негусто же, однако, при вышеприведенных ресурсах и возможностях.

Раз уж речь зашла об упущенных возможностях, вспомнил, как приятель-грузин, побывавший еще в 2015 году в родном для него Тбилиси, с восторгом говорил о каком-то бешеном наплыве туристов в Грузию после отмены всех виз и упрощения процедуры пересечения государственной границы.

«Дорогой, ты не поверишь, сам лично читал в газете, что за один месяц Грузию посетило свыше 850 тысяч иностранных туристов. Ты представляешь, сколько денег они там оставили – миллионы! Прикинь, да!» — говорил он с акцентом, активно жестикулируя при этом руками.

Туркменистан по своей туристической привлекательности ничуть не уступает, а, может, даже и превосходит маленькую Грузию. Развивая туризм, Туркменистан мог бы не только пополнять валютой госказну, но и придать заметное ускорение таким отраслям собственной экономики, как ковроделие, текстильная и пищевая промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, частное предпринимательство, ремесленничество.

Отрасль в путах

Не будет лишним, если еще раз скажу, что туризм в Туркменистане в условиях нынешнего кризиса может вытянуть всю экономику страны. Но для этого властям, конкретно президенту Бердымухамедову, надо набраться смелости и принять ряд трудных, но важных и кардинальных решений. Почему ему? Потому что он, Бердымухамедов, для всех и бог, и падишах, и герой, и авторитарный хозяин. Как он скажет, так и будет. Как говорят сами туркмены, если он проявит благосклонность, то будет весна, если же нет — зима.

Бердымухамедов ждет от туристической отрасли больших денежных поступлений. Но деньги, как известно, помимо счета, любят еще и свободу в своем обращении. Поэтому президенту надо сделать Туркменистан свободным для иностранных туристов и избавить туркменский туризм от пут, которые намертво связали его.

Сегодня кто только не стоит над Госкомитетом по туризму, кто только не диктует ему свои требования – и МИД, и МВД, и МНБ с госмиграционной службой на пару. Каждый «старший брат» командует туристическим ведомством и велит ему, согласно собственным положениям и инструкциям, что и как делать, кого впустить в страну, а кому дать от ворот поворот. Последнее делается хитро, с бюрократической волокитой, с умышленным затягиванием времени при рассмотрении документов. Все эти запреты и ограничения, в конечном итоге, отвращают иностранцев от оформления турвизы и посещения этой закрытой страны.

Необходимые меры

А вот и перечень предложений, наверняка способных в корне исправить нынешнюю ситуацию, которые вице-премьеру Аннагелди Гараджаеву следует положить на стол президенту:

— сделать реальной провозглашенную политику открытых дверей, не видеть в каждом иностранце шпиона, чужака, приехавшего в страну ради сбора негативной информации;

— облегчить процедуру выдачи виз для посещения Туркменистана, а лучше всего вовсе отменить их иностранным туристам, как это уже сделала та же Грузия, и как это намерен сделать соседний Узбекистан;

— последовать примеру Турции, Египта, других стран и смягчить правила пребывания иностранцев на территории Туркменистана, не отправлять за каждым приехавшим человеком соглядатая в штатском из службы наружного наблюдения МНБ и МВД;

— как в Грузии, упразднить государственную миграционную службу и передать все ее функции полиции. Это позволило бы, во-первых, сэкономить огромные госсредства на содержание этой ненужной службы, а во-вторых, убрать одну из главных помех, мешающих развитию туристической отрасли;

— в корне изменить методику приема и обучения, подготовки и переподготовки специалистов по туризму с тем, чтобы они могли на разных языках интересно и доступно давать гостям полную информацию о достопримечательностях Туркменистана;

— искоренить коррупцию, кумовство, приписки и очковтирательство в туристической сфере;

— открыть страну не только для иностранных туристов, но и для свободного выезда собственных граждан за рубеж. Да, есть опасность, что в таком случае тысячи безработных туркменистанцев воспользуются безвизовым режимом и рванут в Россию на заработки, как это происходит в настоящее время в направлении Турции. Однако рано или поздно они вернутся в свою страну, но уже с заработанными деньгами.

Я, конечно, не уверен в том, что озвученные здесь предложения будут использованы вице-премьером А.Гараджаевым при подготовке предложений для руководителя страны. И потому, что сайт «Ферганы», как и многие другие зарубежные информресурсы, в Туркменистане заблокирован, но еще и потому, что компетентные органы, контролирующие интернет, сделают все возможное, чтобы озвученное в этой публикации, здесь же и осталось. Как в той песенке из кинофильма «Не бойся, я с тобой»: «Пусть же будет все по-новому, оставаясь все по-старому».

Но как же хочется, чтобы в сфере туркменского туризма, да и не только туризма, «все по-старому» не оставалось.

Международное информационное агентство «Фергана»