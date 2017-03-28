ООН представила заключительные наблюдения по правам человека в Туркменистане 

Комитет ООН по правам человека, рассмотревший в начале марта второй периодический доклад Туркменистана о соблюдении Международной конвенции о гражданских и политических правах (МКГПП), опубликовал заключительные наблюдения. Документ доступен на сайте Верховного комиссара ООН на английском языке. Ниже приводим краткий обзор основных моментов в собственном переводе с английского.

Комитет приветствует принятие Туркменистаном ряда законодательных актов, но в то же время выражает озабоченность отсутствием отдельного закона против домашнего насилия.

Понятие «экстремизм» в законодательстве страны определено расплывчато, что приводит к случаям произвольных ограничений.

Комитет озабочен случаями несанкционированного задержания и насильственных исчезновений большого количества людей в тюрьмах. Это касается, в первую очередь, лиц, обвиненных в покушении на С. Ниязова. Комитет сожалеет, что делегация Туркменистана не предоставила информации относительно судеб этих людей, включая экс-министра иностранных дел Бориса Шихмурадова, который ранее был признан Комитетом жертвой насильственного исчезновения. Туркменистан должен немедленно положить конец подобным исчезновениям, раскрыть информацию о судьбах исчезнувших, предоставить им свидания с родственниками и адвокатами. Все случаи насильственного исчезновения должны быть расследованы, а виновные — наказаны.

Комитет озабочен случаями пыток в отношении задержанных лиц, включая избиения и пытки электрошоком для выбивания показаний. Пытки применяются и в отношении осужденных в колониях г. Сейди и тюрьме Овадан-Депе. Комитет озабочен смертью в результате пыток заключенных Лукмана Яйланова и Наркулы Балтаева. При этом утверждения государства-участника об отсутствии зарегистрированных случаев пыток вызывают озабоченность.

Относительно условий содержания в местах лишения свободы члены комитета указали на серьезную перенаселенность исправительных учреждений, антисанитарные условия, неспособность властей изолировать больных туберкулезом от остальных заключенных и предоставить им адекватную медицинскую помощь. Помимо этого, в наблюдениях указывается на нехватку в колониях питания и питьевой воды. Комитет озабочен отсутствием независимых механизмов для проведения инспекций в тюрьмах и расследования случаев противоправных действий со стороны правоохранительных органов в отношении заключенных.

Комитет также озабочен широкой практикой использования властями принудительного труда во время уборки хлопка, а также арестом лиц, документирующих подобные факты. Один из них – Гаспар Маталаев.

Комитет обеспокоен продолжающимися случаями оказания давления, запугивания, применения пыток и произвольных арестов, задержаний и осуждений по политически мотивированным обвинениям. Это делается в качестве возмездия журналистам, правозащитникам, диссидентам, представителям религиозных групп и этнических меньшинств и членам неправительственных организаций, взаимодействующих с иностранцами. Среди них – политический диссидент Гулгельды Аннаниязов и внештатный журналист Сапармамед Непескулиев.