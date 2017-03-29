Туркменистан: Обзор цен на основные продукты питания

С января текущего годы зарплата госслужащих и пенсии выросли на 10 процентов. А что стало с ценами на основные продукты питания, как изменились они и изменились ли? Источники АНТ в Ашхабаде, Дашогузе и Туркменабаде прислали перечень цен на овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, сходив на рынок, в коммерческий магазин и супермаркет. Ниже цены даны усредненные по этим городам, то есть на одном базаре они могут быть чуть ниже или чуть выше, чем на другом. То же самое и в магазинах.

В Туркменистане такое понятие, как «потребительская корзина», практически не используется. На самом деле, это минимальный набор питания, то, без чего не обходится семья. Попробуем сами составить такую «условную» корзину и сравним ее стоимость по регионам. Цены указаны в манатах. По курсу Центробанка 1 доллар стоит 3.5 манатов, а по рыночному – 7.5 манатов.

Свежая говядина, наименьшая по цене, предлагается в Туркменабаде – 19 м/кг; в Дашогузе цена устойчивая – 20 м/кг; в Ашхабаде – от 20 манатов и выше.

Замороженная курицы в упаковке – 9 м/шт в Дашогузе и 12-13 манатов в столице и Туркменабаде.

Иные мясные продукты: туркменабадцы рекомендуют не покупать фарш из-за его низкого качества и вкуса, цена его в пределах 20-24 м/кг, а дашогузцы то же самое сообщают о колбасных изделиях и сосисках, которые «даже в вареном виде невозможно есть из-за отвратительного запаха». При этом цены колеблются от 12 до 30 манатов.

Отовсюду приходят сообщения о невероятно высокой цене на сахарный песок. В магазине больше 1 кг в руки не дают, хотя цена божеская – 3,20 – 4 маната. Но вот базарный сахар бьет все рекорды: в Дашогузе 6 м/кг, в Ашхабаде – 5 манатов, в Туркменабаде – 7, а в Мары еще дороже – 8 манатов за 1 кг. Хозяйки вопрошают: а что будет в сезон варки варенья и компотов, который уже не за горами? Сейчас из-за дефицита сахара частные кондитеры повысили цены на торты.

Масломолочная продукция также имеет тенденцию к росту. В Дашогузе литр молока в магазине стоит 5 манатов, а частники продают в два раза дешевле, потому это молоко раскупают уже ранним утром. То же самое с домашним кефиром, его предпочитают заводскому продукту. В Ашхабаде полуторалитровую пластиковую бутылку молока люди берут у частников всего за 3,5 маната. Зато сметана «с рук» дорогая – 4 маната за 300 г.

Гречка стала поистине редкой гостьей на обеденном дастархане туркменистанцев, позволить себе купить 1 кг этой крупы за 11 манатов может не всякий туркменабадец, за 7 манатов – ашхабадец, и только дашогузцы имеют возможность покупать гречневую крупу за 4 маната.

Макаронные изделия также дороги, потому что все они привозные. Как говорят наши источники: если продуктов привезли много, они идут подешевле, мало – соответственно, реализуется по более высокой цене. Итак, в Туркменабаде рожки, спагетти и другие изделия этого вида стоят 5 манатов, в Дашогузе цена колеблется от одной торговой точки к другой между 4 и 9 манатами, в столице такая же картина – 6 манатов в магазине и 10-12 у частников, то есть вдвое дороже, чем на севере страны.

Яйца и картошка – то, без чего не обойтись среднестатистической семье в Туркменистане. Примерно одна цена по всем регионам на яйца – от 30 до 50 тенге за штуку, причем, в зависимости от цвета: белые почему-то дешевле коричневых. Картофель завозят из Ирана и реализуют собственный. Привозной дороже – от 3 м/кг в Дашогузе и Туркменабаде до 3.40 в столичном регионе. Своя картошка подешевле – 2.50 на севере страны и 2-3 маната – в Ашхабаде.

Отдельный разговор о том, во сколько выливается готовка основного блюда туркменистанцев – плова, ведь как бы не дорожали продукты на него, от плова никто никогда не откажется. Итак, растительное масло российского производства: и в Туркменабаде, и в Ашхабаде литровая бутылка стоит 7 манатов, при этом, как пишут ашхабадцы, масло упало в цене, было 10 манатов. А вот в Дашогузе подсолнечное масло самое дорогое – до 12 манатов за бутылку, но есть виды привозного растительного масла, цена которого там доходит даже до 15 манатов, что невероятно дорого. По сравнению, скажем, с 2010 годом, цена на этот продукт выросла в 2-2,5 раза.

Наиболее дешевый рис можно купить в Дашогузе – от 2.60 до 3.40 м/кг, в Туркменабаде и Ашхабаде – от 5 манатов и дороже.

Морковь, на удивление, выходит дороже риса: 2.50 м/кг в Туркменабаде, 3 маната в Ашхабаде и 4 – в Дашогузе. Лук чуть дешевле – соответственно, 1.60, 3 и 2 маната.

Таким образом, плов на семью в пять человек – родители и трое детей – в среднем обойдется в 17 манатов в Туркменабаде и по 20.50 в Дашогузе и Ашхабаде.

А вот еще цены на отдельные продукты. Капуста в Туркменабаде и Ашхабаде идет по 7 м/кг. Яблоки иранские — от 5 в Дашогузе до 8-10 в столице. Редька в Туркменабаде – 3.50 манатов, а свекла в Ашхабаде по 3. Один банан в Дашогузе можно купить за 3 маната, а лимон в Ашхабаде – за 1.50-2 маната, мандарины за 5-7. Невероятно дорогие импортные перцы в Ашхабаде: в ТЦ «Беркарар», семейном магазине, недавно болгарский перец продавали по 49 м/кг! Пучок зелени – укроп, петрушка, идет на столичных рынках от 2 манатов. По мнению покупателей, Текинка дешевле Русского базара, а на загородном рынке, по привычке именуемом «Толкучкой», очень скромный выбор овощей, там горожане предпочитают не отовариваться.

Таким образом, рост цен на продукты питания первой необходимости оказался намного впереди увеличения зарплаты и пенсий, причем, дорожать продукты стали задолго до января 2017 года. Это случается всегда после объявления президента об увеличении размера государственных выплат, то есть примерно за полгода.