Последнее пристанище. Ашхабадцы положительно оценивают работу службы ритуальных услуг (фото)

Читатели АНТ часто присылают фотоснимки, сделанные на разных кладбищах страны. Чаще эти фотографии фиксируют недостатки: неухоженные могилы, многие из которых попросту заброшены, не убираемый месяцами мусор, не чищеные дорожки… Но вот эти фотосвидетельства производят противоположное впечатление.

Автор снимков побывал на захоронениях, расположенных в разных частях Ашхабада – на Хитровке, Ватутина, а также в Чоганлы. Накануне православной Пасхи везде проводится уборка территорий от мусора, прошлогодней листвы, сорняков, почти везде заборы свежевыкрашены, дорожки выровнены и приведены в нормальное состояние.

Посетители сравнительно нового кладбища в Чоганлы, с кем удалось поговорить одному из авторов присланных фотографий, довольны работой Ашхабадского городского управления по оказанию ритуальных услуг населению. По их словам, сотрудники управления реально заботятся о людях, посещающих могилы близких: на кладбище ежедневно завозится вода, проведен водопровод, установлены ёмкости для воды, недавно там положили новый асфальт.

За определенную сумму сотрудники управления готовы оказать любую помощь по уходу за могилами, восстановлению памятников и оград. Несмотря на то, что эти средства поступают не в бюджет управления, а оседают в карманах самих работников, родственников усопших это устраивает.

«Суммы не баснословные, — сообщает читатель АНТ. — К примеру, в здании управления по оказанию ритуальных услуг населению, что находится на пересечении улиц Мопра и Дзержинского в городе Ашхабаде (бывшая контора ритуального обслуживания населения), те, кому необходимо похоронить своих родственников, обращаются за справками, за разрешением на захоронение, там же выделяют место на кладбище для усопшего, предоставляют катафалк. Назову некоторые суммы. Заказ катафалка и рытьё могилы стоит, согласно тарифу, 2 маната 20 тенге. Людям даже выдают квитанции, что для подобного учреждения весьма неожиданно. При этом каждого предупреждают, что водителю катафалка нужно дать 30 манатов, а за могилу заплатить 60 манатов. Это не столь большие суммы, но очень жаль, что они не идут в казну данного управления».

Что еще отмечают читатели, это возможность приобретения в здании управления даже тех необходимых вещей, которых нет в городском морге, да и все остальное по желанию родных можно там найти в большом ассортименте, а что-то даже может быть изготовлено по индивидуальным заказам в самые короткие сроки. На протяжении всего времени существования управления по ритуальному обслуживанию населения здесь всегда оказывали соответствующие услуги. Но вот на состояние кладбищ внимания не обращали.

Сегодня на кладбище на Хитровке, где, кстати, находятся братские могилы погибших при ашхабадском землетрясении, а также упокоены потомки царской семьи Романовых и некоторые первопроходцы туркменской медицины, царят чистота и порядок. Сотрудники управления практически ежедневно убирают мусор, подметают дорожки и белят заборы.

Еще более благоприятная картина на Ватутинском кладбище. Оно было открыто в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века, после того, как на старом русском кладбище на Хитровке уже не осталось мест для новых захоронений. Ватутинское расположено вдоль улицы, которая в советские времена носила имя генерала Н.Ф. Ватутина, Героя Советского Союза, погибшего в Великой отечественной войне. Кладбище тогда находилось за чертой города, в отдалении от жилых домов. Рядом находились лишь заводы. На центральной аллее (позднее стала называться Почетной аллеей) были высажены сосны, разбиты боскеты с цветами. Там стали хоронить известных людей ТССР. Среди них немало заслуженных деятелей культуры и искусства, выдающихся врачей, профессоров, героев разных войн, видных деятелей КП Туркменистана. Здесь и Шаджа Батыров, и Астан Ишанкулиев, и Мухаммедназар Гапуров; поэт и драматург Гара Сейитлиев, народный артист СССР Алты Карлиев, писатель Берды Кербабаев…

В последние годы в Туркменистане многие вопросы, связанные с захоронениями и ритуалами погребения, решаются в положительную сторону. Государство стало заботиться об усопших гражданах, вне зависимости от их вероисповедания или национальности, что не может не удовлетворять.