«Разрешите передачу лекарств в тюрьму!». В «Овадан-Депе» уже полтора года в посылках запрещены медикаменты 

В настоящее время в туркменской тюрьме «Овадан-Депе» (учреждение AH-T/2) около десятка осужденных страдают из-за нехватки необходимых им лекарственных препаратов. В ноябре 2015 года начальник тюрьмы Сары Комеков запретил в передачах и посылках все виды лекарств под предлогом того, что среди обычных медикаментов родственники посылают заключенным наркотики, в частности, трамадол.

Речь идет только о заключенных, осужденных по уголовным статьям. Политических заключенных седьмого блока тюрьмы, а также осужденных по религиозным мотивам в пятом блоке это не касается – и тем, и другим лекарства не разрешались и раньше.

Как сообщают близкие осужденных, С. Комеков аргументировал свое решение еще и тем, что, мол, санчасть тюрьмы и без того в состоянии обеспечить заключенных лекарствами.

Отчасти это правда, кое-что дают, но возможности медсанчасти ограничиваются лишь базовыми препаратами, такими как анальгин от болей и баралгин от спазм, но когда встает вопрос о более серьезных заболеваниях, то нужных препаратов не находится, либо их приходится покупать. Так, за 100 манатов можно купить 10-дневный курс витаминов, во время которого заключенного выводят из камеры в санчасть для введения инъекций. То же самое относится к покупке капельниц с декстрозой или гемодезом, снотворных препаратов типа сонмол и других.

Деньги платятся начальнику санчасти, если, конечно, удается с ним договориться. Но искушение настолько велико, что начальники не могут удержаться и продают лекарства, с чем постоянно попадаются. Не удивительно, что текучесть среди них высока.

Но вернемся к больным, которым нечем платить за лекарства и которые довольствуются тем, что им предоставляют. Весной 2016 года в тюрьме скончался заключенный из Балканабада. Он сидел в восьмом блоке в камере №107. У осужденного были проблемы с нижними конечностями; впоследствии из-за отсутствия необходимых препаратов наступило ухудшение, развилась гангрена, а под конец своей жизни он не мог самостоятельно передвигаться, на свидания с родственниками его выносили на руках.

В данный момент около десятка осужденных в этом и других блоках тюрьмы нуждаются в лечении, которого им не предоставляют. Среди них есть люди, страдающие язвой желудка, болезнями поджелудочной железы, сосудистыми и кишечными заболеваниями.

Больные открытой формой туберкулеза должны содержаться в отдельных камерах, и таковые имеются в «Овадан-Депе». Однако они предпочитают сидеть вместе со здоровыми. Иногда санчасть выделяет этим больным антибиотики – рифампицин и стрептомицин, но толку от периодического приема этих препаратов нет, наоборот, у больных развивается лекарственная устойчивость.

Получить направление в больницу для осужденных MR-B/15 в поселке Мары-ГРЭС не просто. Во-первых, для этого нужно дать начальнику взятку в размере $500, а таких денег у обычных осужденных и их родственников нет. Во-вторых, даже если приехавшая медкомиссия выдаст заключение о необходимости перевода заключенного в больницу, то С. Комеков из вредности может воспрепятствовать этому, дав отказу иное объяснение — «из оперативных соображений».

«Несмотря на улучшенную ситуацию с питанием и некоторые послабления в виде разрешенных вентиляторов в камерах, невозможность передать необходимые лекарства медленно губит осужденных, — говорят родственники. – Мы просим руководство МВД и правительство Туркменистана пересмотреть решение начальника тюрьмы Сары Комекова».

По словам близких, больным осужденным в будни выдается по 20 граммов сливочного масла, кисель, вареное яйцо и кефир. Дважды в неделю, по вторникам и четвергам, в тюрьме кормят пловом. Помимо этого, не официально разрешено покупать продукты в столовой и готовить еду на спиральных плитках непосредственно в камерах.

Согласно статье 61 Уголовно-исправительного кодекса Туркменистана, перечень предметов и вещей, запрещённых к получению осуждёнными, определяется правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения.