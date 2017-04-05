Закрытая зона. В Авазу теперь можно попасть только по спецпропуску

05.04.2017 в рубрике Главное, Общество. Метки: , 1 989

Один из отелей Авазы. Фото: АНТ

Начиная с 5 апреля, попасть на территорию курортной зоны Аваза можно только на государственном автомобиле, да и то лишь при наличии специального пропуска, сообщают источники АНТ в г. Туркменбаши (бывший Красноводск). Пропуск представляет собой листок формата А5 зеленого цвета, выдавать его уполномочен начальник полиции Балканского велаята.

Полицейские и представители дорожной полиции на патрульных машинах «Пежо» дежурят на развилке трассы, ведущей в сторону прибрежных отелей. Водителей госмашин без спецпропуска и всех без исключения личных авто разворачивают обратно.

Попасть в зону без предъявления пропуска можно только на государственных такси и рейсовых автобусах. Теперь все гости курортной зоны должны будут оставлять свои машины на автостоянке, которую власти возвели летом прошлого года на окраине Авазы для иногородних автомобилей. Оттуда до отелей все те, кто посещает в курортной зоне объекты досуга и развлечений, а также ужинает в ресторанах и кафе гостиниц, должны будут добираться на общественном транспорте. Управляющие этих заведений уже отмечают снижение количества гостей.

Новое правило, о котором власти, как обычно, заранее не уведомили, вступило в силу за сутки вперед. Уже во вторник 4 апреля на развилке автомагистралей, ведущих в сторону Авазы, скопились десятки автомобилей, даже те, что состоят на балансе отелей. Водители были вынуждены возвращаться назад.

По мнению наблюдателей, нововведение никак не связано с предстоящим 6 апреля визитом гостей из России – депутатов партии ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. Иначе, говорят они, спецпропуски не вводили бы на пару дней. Речь, скорее всего, идет о постоянном действии нового правила.

ОБСУДИТЬ (1)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

Аваза: Иностранных рабочих обязали проживать в одном местеАваза: Иностранных рабочих обязали проживать в одном месте
По ямам и колдобинам, или За какие заслуги хяким Красноводска стал руководителем велаятаПо ямам и колдобинам, или За какие заслуги хяким Красноводска стал руководителем велаята
Поселок Бурнак снесен. Жителям угрожают «проблемами» за связь с АНТПоселок Бурнак снесен. Жителям угрожают «проблемами» за связь с АНТ
Туркменистан: Жителей поселка близ Авазы насильно выселяют из домовТуркменистан: Жителей поселка близ Авазы насильно выселяют из домов

Один комментарий к записи «Закрытая зона. В Авазу теперь можно попасть только по спецпропуску»

  1. Туркмены как там наш Жириновский у вас отдыхает? Вы его не сильно балуйте. А то понравится и жить у вас останется.)

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.