Закрытая зона. В Авазу теперь можно попасть только по спецпропуску

Начиная с 5 апреля, попасть на территорию курортной зоны Аваза можно только на государственном автомобиле, да и то лишь при наличии специального пропуска, сообщают источники АНТ в г. Туркменбаши (бывший Красноводск). Пропуск представляет собой листок формата А5 зеленого цвета, выдавать его уполномочен начальник полиции Балканского велаята.

Полицейские и представители дорожной полиции на патрульных машинах «Пежо» дежурят на развилке трассы, ведущей в сторону прибрежных отелей. Водителей госмашин без спецпропуска и всех без исключения личных авто разворачивают обратно.

Попасть в зону без предъявления пропуска можно только на государственных такси и рейсовых автобусах. Теперь все гости курортной зоны должны будут оставлять свои машины на автостоянке, которую власти возвели летом прошлого года на окраине Авазы для иногородних автомобилей. Оттуда до отелей все те, кто посещает в курортной зоне объекты досуга и развлечений, а также ужинает в ресторанах и кафе гостиниц, должны будут добираться на общественном транспорте. Управляющие этих заведений уже отмечают снижение количества гостей.

Новое правило, о котором власти, как обычно, заранее не уведомили, вступило в силу за сутки вперед. Уже во вторник 4 апреля на развилке автомагистралей, ведущих в сторону Авазы, скопились десятки автомобилей, даже те, что состоят на балансе отелей. Водители были вынуждены возвращаться назад.

По мнению наблюдателей, нововведение никак не связано с предстоящим 6 апреля визитом гостей из России – депутатов партии ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. Иначе, говорят они, спецпропуски не вводили бы на пару дней. Речь, скорее всего, идет о постоянном действии нового правила.