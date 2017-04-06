Туркменистан: Введен ряд ограничений на безналичные валютные операции

Финансовые власти Туркменистана ограничили перевод денег с пластиковых карт «Алтын асыр», куда перечисляется заработная плата, на VISA-карты, доступные за рубежом. Отныне работающий человек может перечислить на международную карту не более 30 процентов от своей зарплаты. Раньше эта цифра составляла до 70 процентов от зарплаты, но потом власти ввели ограничение в 50%, а сейчас и того меньше.

С начала этого года банки также перестали принимать пенсионные выплаты для конвертации на VISA-карты. Получается, что пенсионеры фактически не могут ездить за рубеж и тратить свои накопления, а также отправлять свои деньги внукам на учебу.

Наблюдатели в Туркменистане считают, что данные меры призваны снизить давление на валютные резервы.

Помимо этого, в некоторых областях страны банки отказывают людям в оформлении международной карты, мотивируя это тем, что заявители не состоят на госслужбе. Сообщается, что переведенные на карты VISA средства можно снять только за рубежом и только самим владельцем при выезде за пределы страны.

«Раньше многие отдавали свои карты друзьям или родственникам и сообщали ПИН-код, чтобы те смогли за пределами страны снять и затем привезти обратно обналиченные деньги, но теперь такой возможности нет», — сообщил источник АНТ в Ашхабаде.

По его словам, банк блокирует VISA-карту, если при следующей конвертации средств у заявителя не окажется в паспорте штампов о пребывании за границей в период, когда были сняты деньги. Разблокировать карту уже не получится, а новую банк не оформляет.

По словам источников, нововведения уже ударили по студентам, обучающимся за рубежом. В ряде вузов Беларуси и России ребятам нужно оплачивать обучение, но деньги из Туркменистана не поступают. Сейчас в банках Марыйского и Лебапского велаятов очереди на перечисление средств за рубеж на месяц вперед.

По словам ашхабадских юристов, эти правила нигде не опубликованы и носят лишь устный характер, а значит, ограничения банков можно оспорить в суде, и такие прецеденты уже были.

Ранее власти вводили ряд ограничений для предпринимателей, занимающихся импортом готовой продукции.