Владимир Жириновский удостоился звания «почетный старейшина Туркменистана».
Как сообщает государственное информагентство «Туркменистан сегодня», нагрудный знак и удостоверение почётного старейшины заместителю председателя Госдумы России вручил лично Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский находится с визитом в Тукменистане во главе парламентской делегации.
Как сообщается Бердымухамедов принял Жириновского в городе Туркменбаши Балканской области. Жириновский принял участие в Международом спортивном конгрессе «Азиада-2017: Международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса», проходящем 7 апреля в курортном городе Аваза.
Жириновского, известного своими радикальными взглядами по отношению к бывшим советским республикам Центральной Азии, в этих странах не часто встречают так тепло. Так, например, в Казахстане и Кыргызстане он объявлен персоной нон грата.
В феврале 2014 года, накануне аннексии Крыма, выступая на митинге в Москве, председатель ЛДПР заявил, что вместо Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана должен появиться единый Среднеазиатский федеральный округ в составе России.
– Никаких республик Средней Азии! Среднеазиатский федеральный округ! Главный город – Верный. Сегодня у него чужое название – Алматы. Это мой родной город. А то придумали: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, заявил с трибуны Жириновский.
Это заявление одиозного политика вызвало недовольство в некоторых столицах Центральной Азии.
Источник: Радио Азатлык
Один комментарий к записи «Жириновский — кому персона нон грата, а кому почётный старейшина Туркменистана»
Не слушайте его. Он у нас как городской сумасшедший. Говорит все что в голову придет. Жириновский сходи к моему дому. Город Красноводск пр. Нефтяников д4 и передай привет моим соседям.