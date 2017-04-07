Жириновский — кому персона нон грата, а кому почётный старейшина Туркменистана

Владимир Жириновский удостоился звания «почетный старейшина Туркменистана».

Как сообщает государственное информагентство «Туркменистан сегодня», нагрудный знак и удостоверение почётного старейшины заместителю председателя Госдумы России вручил лично Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский находится с визитом в Тукменистане во главе парламентской делегации.

Как сообщается Бердымухамедов принял Жириновского в городе Туркменбаши Балканской области. Жириновский принял участие в Международом спортивном конгрессе «Азиада-2017: Международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса», проходящем 7 апреля в курортном городе Аваза.

Жириновского, известного своими радикальными взглядами по отношению к бывшим советским республикам Центральной Азии, в этих странах не часто встречают так тепло. Так, например, в Казахстане и Кыргызстане он объявлен персоной нон грата.

В феврале 2014 года, накануне аннексии Крыма, выступая на митинге в Москве, председатель ЛДПР заявил, что вместо Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана должен появиться единый Среднеазиатский федеральный округ в составе России.

– Никаких республик Средней Азии! Среднеазиатский федеральный округ! Главный город – Верный. Сегодня у него чужое название – Алматы. Это мой родной город. А то придумали: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, заявил с трибуны Жириновский.

Это заявление одиозного политика вызвало недовольство в некоторых столицах Центральной Азии.

Источник: Радио Азатлык