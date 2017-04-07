Фотографии недели — 07.04.2017

Спустя почти два года с момента последней публикации редакция АНТ решила реанимировать свою рубрику «Фотографии недели». Эти кадры 2017 года нам прислали из Ашхабада. Мы постараемся публиковать фотозарисовки каждую неделю и просим наших читателей присылать нам свои снимки через форму обратной связи или в личные сообщения в «Одноклассниках».

На одном из столичных рынков. Несмотря на то, что город практически отстроен заново, Ашхабад мало приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями, отмечают читатели АНТ. Зачастую тротуары упираются в бордюры, а в жилых домах отсутствуют либо слишком высокие пандусы. Без чужой помощи инвалиды передвигаться по городу не могут.

Отец с сыном. У ребенка детский церебральный паралич.

Зима в Ашхабаде в этом году выдалась снежная, но не такая холодная, как, скажем, в 2013-2014 годах. На фото работница коммунальной службы убирает снег.