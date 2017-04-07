Фотографии недели — 07.04.2017

07.04.2017 в рубрике Главное, Общество. Метки: , 1 586

Спустя почти два года с момента последней публикации редакция АНТ решила реанимировать свою рубрику «Фотографии недели». Эти кадры 2017 года нам прислали из Ашхабада. Мы постараемся публиковать фотозарисовки каждую неделю и просим наших читателей присылать нам свои снимки через форму обратной связи или в личные сообщения в «Одноклассниках».

На одном из столичных рынков. Несмотря на то, что город практически отстроен заново, Ашхабад мало приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями, отмечают читатели АНТ. Зачастую тротуары упираются в бордюры, а в жилых домах отсутствуют либо слишком высокие пандусы. Без чужой помощи инвалиды передвигаться по городу не могут.

Отец с сыном. У ребенка детский церебральный паралич.

Специализированных магазинов для инвалидов в городе не много. Источники называют лишь один, по улице Кемине, за новым зданием транспортного института. Выбор там небольшой, да и цены для инвалидов не подъемные. Зачастую им оказывают помощь в приобретении колясок и костылей частные спонсоры или общественные организации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима в Ашхабаде в этом году выдалась снежная, но не такая холодная, как, скажем, в 2013-2014 годах. На фото работница коммунальной службы убирает снег.

В редкие моменты отдыха работники коммунальных служб предпочитают спускаться в подземные переходы. Говорят, что иначе их ругают, если они отдыхают на лавочках или прямо на газоне.

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Один комментарий к записи «Фотографии недели — 07.04.2017»

  1. На 1 фото не рынок.
    Это Новый Универмаг. по ул. Свободы. напротив гостиницы Ашхабад

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