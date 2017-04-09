«Свободу Гаспару Маталаеву!» — Freedom United запустила кампанию за освобождение туркменского активиста 

Крупнейшая в мире неправительственная организация против современных форм рабства Freedom United запустила кампанию за освобождение Гаспара Маталаева – наблюдателя АНТ, проводившего независимый мониторинг использования принудительного труда в рамках хлопковой кампании.

В октябре прошлого года, спустя два дня после публикации его фоторепортажа из Фарабского этрапа и последовавшего от президента Туркменистана строгого выговора министру национальной безопасности, Г. Маталаева арестовали. Через месяц его осудили на три года по ложным обвинениям в мошенничестве. В заключении Гаспара подвергали пыткам электротоком.

«Его работа помогла привлечь внимание к ежегодной государственной мобилизации десятков тысяч граждан на принудительный сбор хлопка под угрозой наказаний, — говорится в тексте кампании. — Пришло время для международного сообщества выступить и потребовать действий в поддержку Гаспара и других смелых правозащитников, которые рискуют собой ради помощи другим».

На данный момент петицию подписали почти 33 тысячи человек.

В представленных в марте заключительных рекомендациях Туркменистану Комитет по правам человека ООН выразил озабоченность широкой практикой использования властями принудительного труда во время уборки хлопка, а также арестом лиц, документирующих подобные факты. Один из них – Гаспар Маталаев.