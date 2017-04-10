Ненадежный партнер. ГК «Туркменгаз» уже 2 года не выплачивает китайцам долг почти в $2.5 млн. 

Государственный концерн «Туркменгаз» уже два года как не выплачивает долг в размере $2.451.000 китайской компании CSR Ziyang Co., Ltd за поставку в 2015 году двух маневровых локомотивов для нужд марыйской базы №2, находящейся в ведомстве Госконцерна.

Как следует из копий документов, полученных редакцией АНТ, производитель локомотивов просрочил поставку заказа в Туркменистан на полтора месяца, после чего в отношении него, согласно контракту, были применены штрафные санкции в размере 129 тысяч долларов.

13 августа 2015 года локомотивы все же были доставлены на станцию «Фараб». Спустя год, в сентябре 2016-го, зампредседателя концерна Непес Бяшимов заверил партнеров, что оплата будет произведена «в ближайшее время», но оставшиеся средства по контракту в размере $2.451.000 ГК «Туркменгаз» не выплачивает до сих пор.

«С тех пор все наши попытки провести телефонные переговоры, назначить встречу, а также многочисленные письма в адрес Госконцерна руководством этого ведомства попросту игнорируются», — заявил в беседе с АНТ Тарас Копий – старший советник Международной юридической компании CIS Debt Recovery Solutions. Эта компания является юридическим поверенным компании CSR Ziyang Co., Ltd и уполномочена урегулировать данный спор.

Отметим, что для закупки локомотивов ГК «Туркменгаз» взял кредит у самих же китайцев – Государственного банка развития Китая, а выплатить долг обязался из собственных средств.

«Сложившаяся ситуация говорит о некомпетентности руководства концерна и неплатежеспособности такой значимой компании», — отметил Т. Копий.

По его словам, сейчас он и его коллеги ставят в известность всех потенциальных партнеров Госконцерна «Туркменгаз» о его ненадежности и состоянии дефолта, в котором находится ГК. Об этом, в частности, проинформированы потенциальные участники проекта ТАПИ в Пакистане и Индии.

«Мы будем обращаться в туркменские диппредставительства за рубежом, через страховую компанию и банк-кредитор, а если и это не поможет, то дело, возможно, дойдет до международного арбитража», — сказал он.