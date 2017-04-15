Фотографии недели — 15.04.2017

Альтернативные новости Туркменистана продолжают публикацию снимков, поступивших в редакцию из страны, в рубрике «Фотографии недели». Свои работы читатели могут присылать через форму обратной связи, в личные сообщения в «Одноклассниках» либо на наш канал в LINE (найти по ID: @nzc1686w).

В Туркменистане вот уже несколько лет местные власти сносят пристройки к многоэтажным жилым домам. Из столицы страны, например, мы публиковали целую фотогалерею под названием «Разрушенный Ашхабад». Зачастую разрешительных документов на данные квадратные метры у их хозяев нет. Однако людей возмущает, что снос касается, в основном, простых жителей, без особых статусов и связей, а вот владельцев строений, точнее, хором, как на фотографии, экскаваторы и бульдозеры почему-то обходят стороной.

Одна из палат госпиталя в Мары. Условий тут практически нет. Несмотря на то, что косметический ремонт проводится регулярно, сам госпиталь давно нуждается в обновлении: стены осыпаются, деревянный пол скрипит, горячей воды нет, а холодная бывает не всегда. Поскольку все медицинские услуги платные, состоятельные пациенты предпочитают ездить на лечение либо в столицу, либо за границу. А те, у кого денег нет, вынуждены пребывать в таком стационаре.

Госслужащие и студенты вузов и средне-специальных учебных заведений в Туркменистане являются обязательными участниками всех государственных мероприятий, будь то открытие нового здания или, как в данном случае, проведение конных скачек. Бюджетников и учащуюся молодежь заставляют выступать в качестве массовки, ведь каждое подобное «чаре» — на туркменском языка означает «мероприятие», освещается местным телевидением.

Уклоняться от участия в подобных мероприятиях невозможно, это грозит увольнением с работы, отчислением из учебного заведения. Незаметно улизнуть с самого мероприятия тоже без шансов, так как все участники находятся под внимательным контролем полицейских, а также ответственных лиц из самих организаций. На протяжении всего «чаре» они по нескольку раз устраивают перекличку и сверяют присутствие каждого участника со своими списками.