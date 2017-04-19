В Астане презентовали книги Бердымухамедова на казахском языке

В Национальном музее в Астане в среду состоялась презентация книг президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, переведенных на казахский язык. Мероприятие прошло с участием Бердымухамедова, который днем ранее прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

Три книги, в названиях которых упоминается образ крылатого коня или лошади ахалтекинской породы, выпущены тиражом тысяча экземпляров каждая.

Источник: Казахская служба RFE/RL