Инфекционная больница Туркменабада – госпиталь из прошлого

24.04.2017 в рубрике Главное, Здравоохранение. Метки: 1 1210

Инфекционная больница Туркменабада, что находится в микрорайоне «Бахар», стоит в ряду тех учреждений здравоохранения, которые давно нуждаются в пристальном внимании властей. Построенное еще в середине прошлого века, это здание давно не знало капитального ремонта, а потому все удобства до сих пор расположены на улице, водопроводный кран тоже там же.

Утреннее умывание выглядит так: выходишь на улицу с пластиковой бутылкой, наполняешь ее и в сторонке умываешься, позволяя другим больным набрать себе воды. И такая процедура не зависит от сезона – зимой все происходит ровно таким же образом.

В палатах холодно, потому что отопительную систему не меняли десятилетиями. И чтобы хоть как-то избавиться от гуляющих в палатах сквозняков, больные завешивают входные двери старыми байковыми одеялами.

Но если с неудобствами еще можно как-то бороться или смириться с ними, то вот с постановкой диагноза, с назначением лечения бороться невозможно, тут верх берет человеческий фактор, а, вернее, врачебный. Доктор выписывает рецепт, согласно поставленному им диагнозу. Другому врачу кажется, что половина назначенных препаратов вовсе не нужна, и отменяет их. А деньги больной или его родственники уже потратили, причем, немалые, но кого это волнует.

В больнице все платное – от пребывания в палате и получаемого лечения до питания. 50 долларов в день – столько примерно ежедневно уходит только на лекарства, не считая «чаевых» докторам, медсестрам и даже санитаркам за уборку в палате, за вынос судна из-под лежачих пациентов.

О диетическом питании речь не идет вовсе – больные питаются тем, что принесут из дома, а у кого нет родных, те сами себе готовят на электроплитках. Однообразное питание, употребление в пищу нездоровых продуктов, жира, – все это не способствует выздоровлению, но, как говорится, альтернативы нет.

В Туркменабаде построен современный диагностический центр, оснащенный импортным медицинским оборудованием, но вот желающих пройти обследование в таком центре не много. Во-первых, диагностика в нем – дорогое удовольствие, во-вторых, людям все равно придется ложиться в инфекционку, где ничего подобного, как в диагностическом центре, и близко нет, и доктора все равно поставят свой диагноз и будут лечить так, как считают правильным. Так что поход в диагностический центр, с точки зрения горожан, это пустая трата денег и времени.

Те, кто имеет накопления, прямиком едут в столицу и там проходят обследование и лечение. Кто-то едет еще дальше – в Россию, Иран, Узбекистан… В перечень приоритетных направлений в последнее время входят Белоруссия и Индия. Больница, которую вы видите на снимках, для тех, кто не может себе позволить лечиться даже в Ашхабаде.

К сожалению, госпиталей, находящихся в подобном плачевном состоянии, в Туркменабаде не один и не два. Горожане ждут, когда вместо фешенебельных отелей, дворцов, ипподромов и стадионов власти откроют возведенный больничный комплекс на месте снесенного «Дунья» базара. Конечно, палаты в нем будут новыми, условия современные, но лечить людей будут все те же доктора…

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Один комментарий к записи «Инфекционная больница Туркменабада – госпиталь из прошлого»

  1. И ведь не война, не землетрясение и прочие бедствия. Позор всему руководству ТМ

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